2022/04/27,
科技

馬斯克收購Twitter各界熱議，奧斯卡影后凱特布蘭琪直言：「這真的非常、非常危險」

馬斯克收購Twitter各界熱議，奧斯卡影后凱特布蘭琪直言：「這真的非常、非常危險」
Photo Credit: AP / 達志影像

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對於馬斯克而言，收購Twitter之後的前景發展自然相當樂觀，也反映在股價上面，宣布交易完成後，Twitter股價上漲近6％，落在51.84美元左右。不過，此收購案當然也引起知名人士的反彈，曾以《藍色茉莉》拿下奧斯卡影后的凱特布蘭琪，就直呼這件事情「非常危險」。

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），終於在25日以440億美元（約新台幣1.27兆元）買下社群媒體Twitter，此交易獲得Twitter董事會的一致同意，預計將於今（2022）年完成收購。

根據協議條款，此次收購價格（每股54.20美元現金）比Twitter於今年4月1日，也是馬斯克披露持有9％的股份前最後一個交易日的收盤價溢價38％，收購定案消息一出，自然引起各界熱議。

馬斯克在一份聲明中表示，「言論自由是民主政治正常運作的基石，Twitter就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」馬斯克進一步說明，Twitter蘊含巨大潛力，期待與該公司、社群用戶共同攜手解鎖其潛能，未來希望通過使用新功能增強產品、將演算法開源以增加信任、擊敗垃圾郵件機器人以及對所有人進行身份驗證，讓Twitter變得比以往更好。

對於馬斯克而言，收購Twitter之後的前景發展自然相當樂觀，也反映在股價上面，宣布交易完成後，Twitter股價上漲近6％，落在51.84美元左右。

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馬斯克｜Photo Credit: AP / 達志影像

不過，此收購案當然也引起知名人士的反彈，曾以《藍色茉莉》拿下奧斯卡影后的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），就直呼這件事情「非常危險」。

根據美國娛樂權威媒體《綜藝報》指出，凱特布蘭琪出席紐約林肯中心電影協會頒發的卓別林獎（Chaplin Award）時，談及馬斯克收購Twitter一案表示：「這很危險，這就是我要說的，這非常、非常危險。」

林肯中心電影協會頒發的卓別林獎，旨在表揚對電影產業有所貢獻的人，而命名為「卓別林獎」，顧名思義是向喜劇演員查理・卓別林（Charlie Chaplin）致敬。

過去獲得此獎的包含史派克李（Spike Lee）、海倫米蘭（Helen Mirren）、湯姆漢克（Tom Hanks）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、摩根費里曼（Morgan Freeman）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等知名影人，而今年獲獎的凱特布蘭琪，則是史上第二年輕的獲獎者。

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凱特布蘭琪出席今年林肯中心電影協會頒發的卓別林獎｜Photo Credit: AP / 達志影像

凱特布蘭琪會對Twitter收購案採取反對立場，也其來有自。去（2021）年名導亞當麥凱（Adam McKay）推出的諷刺政治喜劇《千萬別抬頭》，凱特布蘭琪就在其中演出一角，此片以彗星撞地球的災禍，大力抨擊政治娛樂化、媒體生態沉痾、氣候變遷惡化遭致漠視等議題的嚴重性。

而重要的是，片中也透過馬克勞倫斯（Mark Rylance）飾演的角色，暗批傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）、伊隆馬斯克（Elon Musk）、馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）、史帝夫賈伯斯（Steve Jobs）等科技巨頭的幻想，成為災禍的幕後另類推手。

也因此，凱特布蘭琪最後說：「我認為世界未來的景象存在於藝術家的腦中，亞當麥凱的《千萬別抬頭》寫得很好，看到這部作品帶給觀眾不同的意義非常有趣，而且，在疫情流行期間觀看這部作品，感觸肯定跟疫情之前截然不同，這證明了我們所處時代的精神與力量。」

而除了凱特布蘭琪之外，許多人其實也擔憂馬斯克收購Twitter之後，會讓仇恨言論重回Twitter，包含美國前總統川普（Donald Trump）等人，某些因仇恨或不當言論遭致封鎖的極右派，都很可能重返Twitter，而馬斯克高喊的「言論自由」，屆時會在Twitter演變成何種景象，各界都在關注。

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核稿編輯：羅元祺


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