針對初選民調「全市話」的盲點，是否該設計「敗部復活」機制？

文：慎之

近日藍綠都開始進行市議員選舉的黨內初選，民進黨進行速度又更快一些，高雄、台南市議員初選因為牽涉派系勢力的消長，競爭極為激烈。黨內又因為要保障新人出頭，因而設了年輕人、首次登記參選的新人加權機制。

然而，因為這項機制，陸續傳出新人擠掉現任資深議員的現象，不少風評極佳的現任議員因而喪失黨的提名。許多人將矛頭指向初選民調設計有問題，但問題究竟在於初選設計？還是初選無法汰弱留強？甚至淪為派系動員的產物？這些都是台灣民主政治發展，值得討論的嚴肅課題。

市話全民調的盲點

台灣自從有民主選舉以來，政黨政治的運作，必然就會和政黨提名綁在一起。而政黨提名應該如何運作，怎樣進行才能勝選，而且還要兼顧黨內和諧，這是各政黨內部長年爭論不休的話題。

以民進黨為例，民進黨過去強調黨員的重要性，因此黨員投票向來都是政黨提名當中重要的參考指標。但多年下來，黨員自主性愈漸低落，黨員常淪為人頭黨員，甚至連黨費都是派系繳納，那麼黨員初選投票的意義也就越來越低。

取而代之的就是民調。

因為，隨著電腦技術進步，民調模型越來越能接近最後的選舉結果，但為避免黨其他政黨介入初選，民進黨曾設計「排藍」民調，但效果不彰，演變至今就剩下市話全民調的方式來決定候選人。

之所以選擇市話，主因還是在於現在民調技術能力有限，特別是手機的母體仍不若市話精準之下，為求科學效果無誤，只好仍以市話作為民調依據。但市話畢竟已非年輕人的標配，測出的結果，已漸漸和派系動員的結果相同，這是市話民調最讓人憂慮之處。

另外，民調問卷設計也容易與投票結果失真，主因在於現在的問卷，若全都答唯一支持，最後分數會最高，許多組織派系為搶救某位弱勢候選人，因此都要求支持者喊唯一支持。但在選民最後的投票行為上，政黨會要求配票，盡可能避免出現特定候選人過高票，或意外犧牲某位強勢的現任候選人。

Photo Credit: 中央社

敗部復活機制：保留黨主席超額提名的權力

縱使現在的市話全民調有種種問題，依然是至今爭議最小的選舉方式。畢竟能動員最多人接電話，甚至派系內可以配票得宜，那這也是某種「實力」的展現。雖然偶爾會有意外犧牲現任議員的結果發生，但比例較低，各派系互相都有失算的時候，因此大家多半願意接受這個尚稱「公平」的初選提名機制。

若真的要仔細檢討，確保某些優秀現任議員不會被意外淘汰，最好的方式仍應該是保留黨主席可以針對複數選區超額提名，保留一定的敗部復活機制。

此外，民調問卷設計也應該調整，「唯一支持」的設計應該需要調整。尤其是市話調查早晚會失準，如何確保手機族、網路族的聲音可以納入初選民調，這更是需要思考的問題。上次蔡賴總統初選曾曇花一現的出現手機民調，之後卻不再談，實在可惜。

總體來說，民調是當前政黨初選的唯一工具，在複數選區的議員制度下，假使沒有現任優先，那就必須要讓爭議最小化，而科學方法仍是爭議最少，同時又能測出政治實力的最大交集。不過如何避免遺珠發生，黨主席介入仍是彌補初選遺憾的最好方法，各政黨仍不妨給初選更多彈性，例如立委就有不分區席次，那議員是否也可有更多彈性，使優秀問政的候選人不因僵化制度而喪失為民喉舌機會。

這不單考驗政黨智慧，也是真正為選民的幸福做維繫。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航