閱讀梁惠娟：叩問世界，彈珠擺盪聲響之詩

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

世界像充滿歧義的詩，讓我們不知所措。人類創造文明，同時，亦破壞自然；鄰桌之人，像某種老朋友，合久必分⋯⋯資訊太多，不如讀一首詩，好好沉澱自我。

香港詩人梁惠娟，與朋友創立「水底詩社」。新世代的創作者，多有嘗試突破、拓展，她的文句多變，比喻獨特，可堪細味。題材不寫日常的瑣碎、陳腐，挖掘世界底層深意。

〈讀詩〉 一個微縮的牛頓擺，被懸吊著

貪玩的小孩經過，手肘碰

到了一端的彈珠 那彼端的彈珠

敲響了問路人的迴廊 來來回回

膝蓋骨打了個噴嚏 清晨伸一伸懶腰，滲出

脹痛的風

〈讀詩〉先寫微縮的牛頓擺，動量守恆，世界一切之事皆有因果，隨機產生。如同貪玩的小孩碰撞，構成連鎖反應。書寫和閱讀，實是雙向擺動的彈珠，傳遞彼此能量。

沒人能預測蝴蝶效應，彈珠另一邊的清脆之音，可以敲響、啟發問路人。解讀又或是漫長過程，必須來來回回，直至清晨疲倦，身心俱疲，艱辛旅途。

〈無題〉 茫茫白雪上， 一排樹筆直列隊

一個人形蹦出來 女人愴惶地攜著她脹痛的乳房裸露身體仰

天長嘯 — — 一滴血

落盡

老去的是孩子 「親愛的孩子

我朱古力色的瘤啊

古老而深深地

銀住我

赤色的狐疑的腹 — — 」 口袋破了 錢幣掉了一地

翻開，七種末日輪替

三五成群的蘇蝦從世界的試管湧出來 一

忽

忽

奼紫嫣紅

開遍 燒毀掉 — —

被踩髒的雪的

文明 2021. 12.12

讀、寫被視作心靈活動，但身心相連，像詩人〈無題〉，表面寫女性生育，深處卻是探討創造、破壞的一體兩面。此乃作者叩問人間文明的懺悔之書。

茫茫白雪，猶如荒涼之地，初生萬物。女人象徵繁衍，姿勢卻是愴惶、脹痛、裸露等形容。而這些小孩，竟說作「朱古力色的瘤」，如同潘朵拉的盒子帶來末日可能。

三五成群的蘇蝦湧出來，污染雪地，那一片純白的自然，滿佈奼紫嫣紅。看似華麗，詩人眼中卻是被踩髒，使我們一起思考何謂文明的本質。

〈同桌〉 喝一碗湯，剔出散掉的魚骨

兩艘遠航永不回頭的貨船，默然地吞吐著漏油的海 凝望乾澀的混凝土牆壁，爬出螞蟻

列隊，直至一整個蟻窩被挖 墨綠得黑起來的森林，交還給櫥窗完成辨識入夜的過程

餐桌，正飢餓著一根蠟燭燒完晚餐 兩支煙，互燒首尾

風啞得多麼厚重，火苗的肉末被凌遲著 霧，失去形骸

卦：不宜生事

如果我們閱讀能抱持頑童的戲謔，那每一行詩句，都是牛頓擺的擺盪。〈同桌〉首四節，不妨視作四列彈珠，指向曾經親密相處，最終離別的經驗。

共喝一碗湯，魚骨本是相連卻散開，永不回頭的貨船，未能共享一葉舟。默然地吞吐的，是湯，還是情感？

昔日甜言蜜語不盡，如今無言相對。偏偏不甘不願，等待根本沒有的改變，無意義觀看螞蟻，直至漫長迎來結局。

漫長，可以是看著窗外入夜灰暗。同桌用餐的人，缺席反而更存在。關係如煙草首尾同燒，燻熱灼眼，那是感情的凌遲，無聲之吶喊。

讀詩充滿各種途徑，〈同桌〉亦然。可分而並置讀之，又或視為同一場景，彈珠皆是指向，失去形骸，不宜生事。詩人能發散而能聚焦，抽象亦可普遍，值得你我細讀。

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin