閱讀梁惠娟：叩問世界，彈珠擺盪聲響之詩
我們想讓你知道的是
香港詩人梁惠娟的文句多變，比喻獨特，可堪細味。題材不寫日常的瑣碎、陳腐，挖掘世界底層深意。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
世界像充滿歧義的詩，讓我們不知所措。人類創造文明，同時，亦破壞自然；鄰桌之人，像某種老朋友，合久必分⋯⋯資訊太多，不如讀一首詩，好好沉澱自我。
香港詩人梁惠娟，與朋友創立「水底詩社」。新世代的創作者，多有嘗試突破、拓展，她的文句多變，比喻獨特，可堪細味。題材不寫日常的瑣碎、陳腐，挖掘世界底層深意。
〈讀詩〉
一個微縮的牛頓擺，被懸吊著
貪玩的小孩經過，手肘碰
到了一端的彈珠
那彼端的彈珠
敲響了問路人的迴廊
來來回回
膝蓋骨打了個噴嚏
清晨伸一伸懶腰，滲出
脹痛的風
〈讀詩〉先寫微縮的牛頓擺，動量守恆，世界一切之事皆有因果，隨機產生。如同貪玩的小孩碰撞，構成連鎖反應。書寫和閱讀，實是雙向擺動的彈珠，傳遞彼此能量。
沒人能預測蝴蝶效應，彈珠另一邊的清脆之音，可以敲響、啟發問路人。解讀又或是漫長過程，必須來來回回，直至清晨疲倦，身心俱疲，艱辛旅途。
〈無題〉
茫茫白雪上， 一排樹筆直列隊
一個人形蹦出來
女人愴惶地攜著她脹痛的乳房裸露身體仰
天長嘯 — —
一滴血
落盡
老去的是孩子
「親愛的孩子
我朱古力色的瘤啊
古老而深深地
銀住我
赤色的狐疑的腹 — — 」
口袋破了 錢幣掉了一地
翻開，七種末日輪替
三五成群的蘇蝦從世界的試管湧出來
一
忽
忽
奼紫嫣紅
開遍
燒毀掉 — —
被踩髒的雪的
文明
2021. 12.12
讀、寫被視作心靈活動，但身心相連，像詩人〈無題〉，表面寫女性生育，深處卻是探討創造、破壞的一體兩面。此乃作者叩問人間文明的懺悔之書。
茫茫白雪，猶如荒涼之地，初生萬物。女人象徵繁衍，姿勢卻是愴惶、脹痛、裸露等形容。而這些小孩，竟說作「朱古力色的瘤」，如同潘朵拉的盒子帶來末日可能。
三五成群的蘇蝦湧出來，污染雪地，那一片純白的自然，滿佈奼紫嫣紅。看似華麗，詩人眼中卻是被踩髒，使我們一起思考何謂文明的本質。
〈同桌〉
喝一碗湯，剔出散掉的魚骨
兩艘遠航永不回頭的貨船，默然地吞吐著漏油的海
凝望乾澀的混凝土牆壁，爬出螞蟻
列隊，直至一整個蟻窩被挖
墨綠得黑起來的森林，交還給櫥窗完成辨識入夜的過程
餐桌，正飢餓著一根蠟燭燒完晚餐
兩支煙，互燒首尾
風啞得多麼厚重，火苗的肉末被凌遲著
霧，失去形骸
卦：不宜生事
如果我們閱讀能抱持頑童的戲謔，那每一行詩句，都是牛頓擺的擺盪。〈同桌〉首四節，不妨視作四列彈珠，指向曾經親密相處，最終離別的經驗。
共喝一碗湯，魚骨本是相連卻散開，永不回頭的貨船，未能共享一葉舟。默然地吞吐的，是湯，還是情感？
昔日甜言蜜語不盡，如今無言相對。偏偏不甘不願，等待根本沒有的改變，無意義觀看螞蟻，直至漫長迎來結局。
漫長，可以是看著窗外入夜灰暗。同桌用餐的人，缺席反而更存在。關係如煙草首尾同燒，燻熱灼眼，那是感情的凌遲，無聲之吶喊。
讀詩充滿各種途徑，〈同桌〉亦然。可分而並置讀之，又或視為同一場景，彈珠皆是指向，失去形骸，不宜生事。詩人能發散而能聚焦，抽象亦可普遍，值得你我細讀。
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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin