《懲罰貧窮》：數位濟貧院、自動化社會隔離系統，如何阻止窮人與勞工階級取得公共資源？

文：維吉妮亞・尤班克斯（Virginia Eubanks）

二○一七年四月，一個溫暖的春日，我徒步到公立圖書館，去找洛杉磯郡立濟貧院的照片〔如今稱為「朋友牧場」（Rancho Los Amigos）〕。途中，行經第五街與南大街的交叉口時，我看到一位黑人大叔，他戴著粉紅色的球帽，穿著髒汙的連帽衫，站在人行道上，伸出雙手揮舞著，痛苦地轉動著身子，彷彿遭到強風吹拂似的。他正在慟哭，一種高亢但出奇輕柔的聲音，介於歌唱與抽泣之間，沒有任何言語。數十人從他的身邊若無其事地經過，有白人、黑人、拉美裔、遊客、在地人、富人和窮人。每個人經過他搖擺的身子時，都看往別處，嘴角緊閉，沒人停下來問他是否需要幫忙。

在美國，貧富比肩並存，這種對比在洛杉磯的市中心特別鮮明。那裡的都市專業人士每天喝著拿鐵，滑著智慧型手機，窮人也在近在咫尺的地方生活。不過，在美國的每個都市與鄉鎮裡，生活困苦的人與生活無虞的人之間都有一道無形的隔膜。我在印第安納州的蒙夕、賓州的芒霍爾都看到了這道隔膜，在我的家鄉也看到了。

美國的窮人並非隱於無形，我們都看得見他們，只是把目光移開了。

這種視而不見的鴕鳥心態是根深柢固的，這也是解釋美國一個基本事實的唯一方法：在全球最大的經濟體中，多數人都會經歷貧窮。馬克．蘭克（Mark Rank）做過一份開創性的生命歷程研究，他的研究顯示，百分之五十一的美國人在二十歲到六十五歲之間，至少有一年是生活在貧窮線以下。

他們之中有三分之二會尋求社福救助，例如貧困家庭臨時援助（Temporary Assistance to Needy Families，TANF）、一般救助（General Assistance）、社會安全生活補助金（Supplemental Security Income）、住房補助、補充營養援助（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）或聯邦醫療補助。然而，我們仍假裝貧窮是一種令人費解的反常現象，只發生在極少數的病態人士身上。

在美國，我們與貧窮的關係一直帶有一種特質：社會學家史丹利．科恩（Stanley Cohen）稱之為「文化否認」（cultural denial）。文化否認使我們知道殘忍、歧視、壓迫等現象，但從不公開承認它們的存在。這是我們瞭解哪些事情不要去觸碰的方法。文化否認不單只是一種個人的個性或心理屬性，也是一個由學校、政府、宗教、媒體、其他制度所塑造及支持的一種社會過程。

我們在洛杉磯公立圖書館附近經過那位痛苦的大叔時，沒問他是否需要幫忙，因為我們都覺得自己幫不上忙。我們與一個人擦身而過，卻避免目光交流，這表示我們心知肚明：不要交流比較保險。我們不願相視，是因為我們正在進行一種「視而不見」的文化儀式，有意無意地放棄我們對彼此的責任。我們感到內疚，是因為感受到痛苦卻無動於衷。這就是否認貧窮對我們這個國家所造成的影響。我們不僅避開街角那個人，也避開彼此。

否認令人疲憊，而且代價高昂。明明看見了，卻要裝成視而不見，那是一種認知衝突。長時間忍受這種認知衝突是很累人的。那扭曲了我們的地貌，當我們打造基礎設施時（例如郊區、高速公路、私立學校、監獄等），那導致中產階級積極地避免跟窮人與勞工階級生活在一起。那也削弱了我們身為政治共同體的社會紐帶。無法直視他人的人，會覺得集體治理很難。

在美國，我們是以定義貧窮的方式來積極否認貧窮的存在。我們在某個時刻任意決定一個收入數字，然後定義收入低於那個數字就算是貧窮。官方定義的貧窮線，讓貧窮看起來像一種令人遺憾的反常現象，可以用糟糕的決定、個人行為、文化病理等原因來解釋。但實際上，許多人是反覆經歷暫時性的貧窮狀態。他們的背景五花八門， 行為舉止也近乎無限多元。

我們的公共政策習慣指責貧窮，而不是補救貧窮的負面影響或消除貧窮的根源。這種對「個人責任」的痴迷，使我們的社會安全網只願救助那些道德上無可指摘的人。誠如二○一七年政治理論家雅莎．蒙克（Yascha Mounk）在著作《責任時代》（The Age Of Responsibility）中所說的，我們龐大又昂貴的公共服務官僚體系的主要職能， 是調查個人的苦難是不是他們的自身過錯造成的。

媒體與政治評論員都否認貧窮。他們把窮人描繪成病態地依賴社會的少數群體，而且對中產階級的社會構成了威脅。無論是保守派還是自由派都這樣想：右派往往譴責窮人是寄生蟲，左派則以高高在上的姿態，對於窮人無法自立自強感到絕望。把窮人與貧困社區塑造成毫無希望或毫無價值的樣子，是一種極其偏狹、片面的想法。那導致多數人輕描淡寫或否認貧窮，連那些親身經歷過貧窮的人也是如此。

我們習慣否認貧窮，只有在窮人與勞工階級進行破壞性抗爭、發起草根運動以直接挑戰現狀時，才會承認貧窮的存在。誠如弗朗西絲．福克斯．派文（Frances Fox Piven）與理查．克拉渥德（Richard Cloward）在經典著作《窮人運動》（Poor Peoples Movements）與《規範窮人》（Regulating the Poor）中所說的，當窮人為權利及生存而群起抗爭時，他們才會獲勝。但管理貧窮的機制——濟貧院、科學慈善運動、公共福利制度等等——有驚人的調適力與持久性。儘管管理貧窮的機制隨著時間經過不斷地改變型態，但它們對窮人的分隔、限制、監管和懲罰始終都在，從未消失。