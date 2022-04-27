2022/04/27,
影劇

槍擊誤殺攝影師片段流出，警方仍在調查影星亞歷鮑德溫的肇事責任

槍擊誤殺攝影師片段流出，警方仍在調查影星亞歷鮑德溫的肇事責任
Photo Credit: Photo Credit: 截圖自Guardian News

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知名影星亞歷鮑德溫在《Rust》拍片現場誤殺攝影師，引發軒然大波。美國新墨西哥州警方於美國時間25日，公布亞歷鮑德溫在《Rust》片場手握老西部式手槍的排戲片段，同時也公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫、片場工作人員接受警方盤訓的相關畫面。

去（2021）年10月21日，美國知名男影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin，港譯「艾力寶雲」）在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，於片場不慎擊發道具槍枝，本該使用安全空彈的槍枝卻裝填子彈，導致42歲女性攝影師Halyna Hutchins死亡，此事引起軒然大波，而後也進入司法階段。

半年過後，美國新墨西哥州警方於美國時間25日，公布亞歷鮑德溫在《Rust》片場手握老西部式手槍的排戲片段，同時也公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫、片場工作人員接受警方盤訓的相關畫面。

事發當時，攝影師Halyna Hutchins立即被直升機送往位於阿布奎基的新墨西哥大學醫院，但搶救不治，在醫院中不幸離世；至於導演Joel Souza則是被救護車送往位於聖塔菲的醫療中心接受治療。

當時聖塔菲警方單位發出聲明指出，確認Halyna Hutchins與Joel Souza是被亞歷鮑德溫的道具槍枝所擊傷，事發過後，亞歷鮑德溫解釋並不知道道具槍裡裝著實彈，也否認扣動扳機，更不知道實彈如何出現於片場，稱此事為「手槍不小心走火」的意外事件。

儘管如此，但亞歷鮑德溫仍被認定為肇事者之一，司法階段也正在釐清相關肇事責任。此外，參與本片製作的燈光師及場記等人員，則以創傷後壓力症候群對亞歷鮑德溫提告。

而根據《BBC》指出，在媒體多次提出要求後，當局決定公佈相關文件，因為調查人員希望在案件轉交給檢察官之前，顯示哪些疑點仍未解決。而25日新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）便公佈了排戲片段、犯罪現場照片和相關證人採訪。

警長孟多薩（Adan Mendoza）表示，「調查工作仍尚未正式完成，包括美國聯邦調查局（FBI）在槍枝、彈道等等的鑑識工作，而DNA、指紋的相關分析，以及亞歷鮑德溫電話資料的分析等等，都還在釐清當中，之後是否正式提出刑事控訴，將取決於後續的鑑定結果。」

從公布的影片中能發現，亞歷鮑德溫拿著手槍的片段並無音軌，但手上握著槍枝，應該就是肇事手槍。而其他影片片段，則是亞歷鮑德溫在現場以及警局，接受警方盤訓的相關畫面。

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核稿編輯：羅元祺


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