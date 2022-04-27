2022/04/27,
國際

新加坡法院不接受最後上訴，涉嫌販毒的馬來西亞智能不足者今被絞刑

新加坡法院不接受最後上訴，涉嫌販毒的馬來西亞智能不足者今被絞刑
民眾光燭一手為死刑犯納加德蘭聲援，希望法院網開一面免除死刑。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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經過漫長的12年訴訟過程，被判處死刑的馬來西亞籍智能不足者納加德蘭已在牢房裡待超過10年。27日，他站上絞刑台，背負走私毒品的罪行告別世界。

「我想提出與家人共度時光的最後請求，我想在法院握住家人的手，不是在監牢內，我可以在這裡牽家人的手嗎？」穿著紫色囚犯服的納加德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）對法庭說。

新加坡法院駁回馬來西亞籍智能不足者納加德蘭母親最後一次上訴，於4月27日凌晨在新加坡執行絞刑。弟弟納文．庫馬爾（Navin Kumar）向媒體確認，哥哥已被處死，屍體將送返馬來西亞，並在怡保市舉行葬禮。

34歲的納加德蘭於12年前，因涉及走私42.27公克的海洛因進入新加坡，被法院判處死刑。由於納加德蘭智商只有69（低於一般人的85至115），同時患有輕微過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD），他的辯護律師多次以身心障礙為由替他上訴，但因法院沒有掌握足夠證據證實他在濫用毒品時精神失常，所有上訴皆被駁回。

新加坡法院原訂於2021年11月10日執行絞刑，但納加德蘭在絞刑前被測出確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）致審訊時間展延至26日。週二的聽證會結束後，法庭允許納加德蘭與家人會面。根據《路透社》報導，該名納加德蘭與正在哭泣的家人透過玻璃縫隙中緊握彼此雙手，法院也圍繞著納加德蘭呼喊「媽」的聲音。

法庭判決引起各界聲援

週一（25日），超過300人聚集在新加坡公園，進行一場燭光守夜活動，抗議法院對納加德蘭的判決。26日吉隆坡，新加坡駐馬高級官員署外，逾百人在雨中為納加德蘭抗議，而學運及反死刑等非政府組織也在新加坡旁的馬來西亞柔佛州新山市舉行示威，同時提醒民眾遠離毒品。

納加德蘭被判處死刑引起國際人權組織的關注，馬來西亞外交部、新加坡反對黨及各界人權組織積極向法庭請求特赦，民間也發動超過10萬人簽名的連署要求廢除死刑。去年11月，馬來西亞首相伊斯邁·沙比里（Ismail Sabri）也曾致信新加坡總理李顯龍要求減緩徒刑。

聯合國專家茱莉．奧康納（Julie O’ Connor）、英國富豪理查德．布蘭森（Richard Branson）及英國知名演員斯蒂芬．弗雷（Stephen Fry）皆在社群媒體為納加德蘭声援。納加德蘭的前辯方律師拉維（M Ravi）在臉書發文批評新加坡法院的判決違反國際法，更表示新加坡律師不敢代表納加德蘭的行為是一種恥辱。他說明，沒有任何政府官員會為了生存而販賣毒品，因為成長在舒適環境的他們永遠不會理解，「這是一個生病的男孩被一個生病的社會謀殺。」

當今大馬》一篇評論寫道，「你當然可以相信新加坡對納加德蘭的處決對社會帶來好處，但同一時間，販毒集團頭目正享受著奢侈生活，而且他們多數與政治有關。」時事評論家達亞巴然（S Thayaparan）認為，因販毒被判死刑的人都屬於犯罪鏈的最底層，對社會的影響微不足道。他表示，摧毀家庭的不是毒品，而是國家渲染社會成癮應該被制裁，讓家庭被視為社會的敵人。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒


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