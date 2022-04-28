【國際大風吹】蛋荒、油漲、食物貴，歐美物價狂飆都是因為制裁俄羅斯嗎？

最近台灣雞蛋價格越來越貴，批發價飆到每台斤50元的歷史新高。如果到店裡買蛋，平均一顆超過六塊錢，讓大家非常有感。不過消費者快受不了的心情其實全世界都一樣，而且不只是蛋，而是食物和汽油等等，各種東西都越來越貴。

尷尬的是，造成這種現象的主要原因之一，正是西方國家對俄羅斯的經濟制裁。為了對俄羅斯施壓停戰，從兩個月前俄烏戰爭開打以來，歐美各國就實施一輪又一輪的制裁措施。只是，在俄羅斯經濟大失血的同時，制裁的迴力鏢難免也打回各國自己身上。這一集就來看看，歐美各國的糧食和能源價格，受到多大的影響？民眾對於制裁普亭這個理由，真的買單嗎？

汽柴油、雞蛋、食用油全漲，英美民眾吞忍

今年前三個月，英國各地不斷傳出偷油事件，比去年同期多了整整89%。

有駕駛人把車停在路邊之後，回來拿車才發現油箱蓋被破壞，汽油一滴不剩。也有住在鄉間地區的屋主和農夫，自家後院的油槽被偷偷抽乾，一下損失好幾百英鎊、上萬台幣的燃料油。英國警局甚至因此提醒民眾，盡量把車停在附近有監視器的地方，或是把油箱蓋改成可以上鎖的款式；還有網友開玩笑說，乾脆幫油箱上個超級大鎖好了，看誰有辦法偷油。

歹徒之所以動歪腦筋偷油去黑市賣，是因為英國油價漲得太誇張，今年以來一路向上狂飆，隨著俄烏戰爭局勢緊繃，無鉛汽油和柴油都在3月底突破每公升60塊台幣大關，雙雙站上歷史新高。

Photo Credit: 國際大風吹

大西洋另一頭的美國加州，民眾也感覺到，除了油價之外，食物也越來越貴了。

根據路透社報導，美國中西部今年3月的雞蛋批發價，是去年同期的兩倍，逼近2020疫情爆發後的歷史高點。法國雞蛋批發價也比去年同期漲了69%之多。除了雞蛋本身，從麵包、蛋糕到鬆餅粉等等，各種下游產品的成本壓力也頓時暴增。

聯合國糧農組織表示，俄羅斯和烏克蘭加起來，相當於全球三成小麥和兩成玉米的出口量，加上烏克蘭本身也是全球最大葵花籽油出口國，因此戰爭開打後，涵蓋主要糧食作物和肉品、油品的全球食物價格指數，在3月份創下1990年以來的歷史新高。

疫情後經濟亂象未解，俄烏戰爭又點一把火

物價上漲，民怨當然跟著來，美國總統拜登最近把矛頭指向俄羅斯總統普亭，說普亭才是物價通膨的元兇。

普亭侵略烏克蘭導致全世界油價和糧食價格上漲。我們昨天看到通貨膨脹資料，大家不知道的是，通貨膨脹有70%是普亭拉抬物價，因為油價上漲的關係， 70%。 ——美國總統 拜登

普亭發起戰爭，造成石油價格上漲，導致美國七成的通貨膨脹？拜登的說法引發不小的質疑聲浪。《華盛頓郵報》進行事實查核之後指出，拜登的算法本身沒錯，但只是針對3月一個月的資料，但通貨膨脹是從2021年以來就有的問題，主要原因是疫情後經濟復甦，產生產能不足和貨物塞港等等供應鏈瓶頸，已經超過1年的問題，當然不能完全怪在今年2月才爆發的俄烏戰爭上。

另外，值得一提的是，美國和法國剛好都爆發嚴重的禽流感疫情，造成數百萬隻蛋雞被迫撲殺，也是推升蛋價的主因之一。

但無論如何，俄烏戰爭都讓原本就存在的經濟危機雪上加霜。國際貨幣基金組織就因此調降今年和明年的全球經濟成長。

我們正面對危機上的危機，疫情加上戰爭，感覺像還沒從前一個風暴中復原，就被另一個風暴襲擊。結果呢？全球經濟大衰減。 我們昨天把今年和明年的全球經濟成長預估，雙雙調降到3.6%，143國的成長預估被調降了。 國際貨幣基金組織總裁 格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）

制裁俄羅斯的七傷拳很痛，選民會怪政府嗎？

3月份，拜登曾經強調，制裁俄羅斯一定會衝擊美國本土的民生經濟。當時YouGov的民調顯示，有66%美國人支持制裁。同時《華爾街日報》民調還指出，有高達79%的受訪選民認為，即使會造成能源價格上漲，也支持禁止進口俄羅斯石油。但隨著戰事拉長，能源和糧食價格居高不下，這場抗俄牌還能打多久，確實是個問題。

Photo Credit: 中央社

美國即將在11月展開期中選舉，改選國會議員和地方首長，即使選民贊成必須懲罰俄羅斯，但制裁措施所帶來的經濟衝擊，政府該負多少責任呢？選票恐怕會說話。

同樣的議題也在法國出現。右派政黨國民聯盟的領導人勒龐，之所以能挺進4月24號的總統大選第二輪投票，很大一部分也是抓住物價飆漲所帶來的民怨。在歐盟強力制裁俄羅斯之下，狀況一時不會改善，也就非常考驗民眾對政府的支持度。

當然，俄羅斯經濟遭受重創，絕對無庸置疑，這一點連俄羅斯央行總裁也不得不承認，而高盛證券等金融機構更是預估，俄羅斯今年全年經濟成長率會是負10%到15%，等於經濟萎縮到15年前的規模，所以制裁絕對有效果。只是經濟制裁就像七傷拳，傷敵七分，也自損三分。

話說又回來，台灣也將在年底舉行九合一大選，民生物價問題，雖然很大程度受到國際情勢影響，但恐怕也會成為選舉焦點之一。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航