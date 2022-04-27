中國「稀土之都」包頭疫情封城全市靜止狀態，外界憂重挫電動車、儲能等產業

中國稀土重鎮內蒙古包頭市於前（25）日宣布全市進入「靜止狀態」，該市疫情指揮部要求街道小區封鎖，嚴禁小區民眾聚集，必須居家不得外出。外界擔憂包頭疫情失控，導致電動車、儲能等重點產業受挫，對中國經濟造成打擊。

稀土是高科技產業的關鍵原料

21世紀的高科技產業都脫離不開「稀土」（rare earth）這個關鍵原料，它是17種元素的統稱，包含鑭、鈰、鐠、釹等。

稀土在科技產業上應用極為廣泛，除了鏡頭、晶圓和LED以外，同時也是電動車電池的重要原料。其中一些稀土元素更是在軍事裝備佔有要角，包含飛機引擎、導彈巡航系統、反導防御系統、衛星以及激光器。

稀土是不可再生的重要自然資源，根據行政院報告統計中國掌握了全球供應的90%以上，其中83%產於內蒙古，擁有影響地緣政治的關鍵作用。中國前領導人鄧小平曾如此描述：「中東有石油，中國有稀土」。

不過，近年來中國大量且無序開採，各界不斷傳出中國稀土正以極快的速度枯竭。中國官媒《人民日報》報導稱，按照近年的開採速度，再過30年，中國將成為稀土小國甚至是無稀土國家。

於是，北京當局於去（2021）年考量未來國際局勢，由國內6大稀土企業合組成為央企「中國稀土集團」，並於江西贛州掛牌成立，交由中國國務院國資委直接監管，重新控制開採、定價等權力，加強稀土在國際戰略的應用。

中國稀土集團最重要的據點就是內蒙古包頭市。由於內蒙古稀土產業完全建立在包頭鋼鐵集團基礎之下，也被外界稱為「稀土之都」，是各科技產業原料的集散地，然而昨日該市卻通告全市進入「靜止狀態」。

稀土重鎮包頭市封閉管理，電動車、儲能產業受挫

根據中國媒體《新浪財經》報導指出，前（25）日內蒙古包頭市新增正診病例3例，隨即啟動該市6區（昆都侖區、青山區、東河區、九原區、稀土高新區、石拐區）核酸檢測，目前報告出爐18.5萬人結果為陰性，但是全市進入封閉管理。

報導稱，包頭市疫情防控工作指揮部要求街道小區封鎖，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家，為期1周。他們也強調疫情期間，全市各級公立醫院正常接診，呼籲民眾切勿過度恐慌。

根據中國「十四五」政策藍圖中指出，包頭市將優先發展稀土永磁、儲氫材料兩大產業，並重點發展稀土拋光、發光材料兩大產業，接著依序針對稀土催化、稀土合金、稀土玻璃、稀土陶瓷、稀土顏料等進行發展。

其中，稀土永磁、儲氫材料正是中國佈局新能源關鍵要角。台灣電池業者告訴《關鍵評論網》市面上電動車的馬達多採用永磁式馬達，原料就是稀土；另一方面儲氫材料也是新能源不可或缺的元素。

由於北京當局已經將包頭市打造成稀土選礦、冶煉、深加工及終端產品等一條龍工業體系，這也意味著本次封城將影響中國乃至全球新能源、電池產業的發展，使經濟衰退雪上加霜。

為了穩定包頭市供應鏈暢通，今（27）日內蒙古杉杉新材料有限公司總經理李鵬告訴《包頭日報》，目前仍在運作的生產線開足馬力，全力以赴保證產品供應；包頭市也對外公告稀土高新區全力保障企業經營。

包頭市重點生產基地九原工業園區管委會副主任李晨偉也表示，園區110餘家企業絕大多數都在正常生產，為避免疫情擴大針對流動大車進行全面檢查，且落實閉環管理各項防控措施。

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核稿編輯：翁世航