【書評】《沉重天堂》：Kurt Cobain道出了許多青少年無法言述的，那想要擁抱世界卻又想逃開的隔閡感

90年代Grunge（油漬搖滾）樂團Nirvana（超脫樂團），1987年於華盛頓州亞伯丁成立，1994年因主唱Kurt Cobain飲彈自盡而解散。短短七年時間，他們發行三張專輯，震撼全世界的青年文化圈。唱片在全球銷售超過7500萬張，為有史以來最暢銷的樂團之一。Nirvana於2014年即入選搖滾名人堂，在獲得遴選資格的第一年就入選。

Nirvana不僅是Grunge音樂的代表樂團。由主唱兼吉他手Kurt Cobain譜寫的歌曲，加上他與貝斯手Krist Novoselic，以及最後一任鼓手Dave Grohl，在舞台上那充滿憤怒、激情、毀滅性的演出，形成了一種令人難以忽略的效應。

在網際網路尚未出現的年代，他們透過廣播、電視，以堪與偉大搖滾樂團匹敵的音樂，與舞台形象，透過報章雜誌的渲染，一躍成為90年代各種無所適從，想要反抗世界或為自我尋求定位的青少年們的共同偶像。他們成為當時的青少年文化象徵。音樂也影響了後繼的創作者，至今仍被許多後繼世代的青少年們喜愛。

自Nirvana在1991年以專輯《Nevermind》紅遍全球後，主唱Kurt Cobain的一舉一動，即被大眾檢視，並留下了許多音樂、影像、資料紀錄，一切都圍繞在他一手創建的搖滾傳奇，讓他英雄化的原因是他如同Jim Morrison等搖滾巨星一同加入了「27 Club」，皆因故死於27歲。

而他年少成名，擁有無上音樂才華與俊美臉孔，加上頹廢憂鬱、吸毒，自我放逐的行徑，最後還舉槍自盡⋯⋯種種戲劇性的元素，也讓他成為如詩人韓波一般，成為瞬間綻放璀璨花火的藝術傳奇。

正因他的成就停止在死亡的那刻，他就不會像自己崇拜推崇的前輩披頭四或齊柏林飛船那樣，那些音樂成就與影響力甚至勝過於他的前輩們，隨著年紀增長、日趨平淡，而光華消逝，在資訊爆炸的洪流下，在輿論世界中消退。他的形象永遠停在27歲的青春年華，並隨著後人各種穿鑿附會的言說，而增強其傳奇色彩。

過去30年來，關於Kurt Cobain的各種紀錄、影像，再創作的，日漸繁多。對於他的傳奇與他的死亡，他的成就意義，有著各種說法分析，訪談、文章、專書，加上幾部不同的紀錄片，也呈現了不同視角。

但要說比較能「靠近」真實Kurt Cobain的作品，首推他的遺孀Courtney Love唯一正式授權的紀錄片2005年的《Kurt Cobain：Montage of Heck》，此外就是2001年由Charles R. Cross所寫的《沉重天堂：寇特・科本傳》，本書也由Courtney Love提供獨家專訪，與Kurt Cobain許多私人筆記、資料，全書採訪逾400人次，可謂是最具代表性的Kurt Cobain傳記。

Charles R. Cross是美國西北部知名音樂與娛樂雜誌《火箭》的編輯，自己創辦《後街》雜誌，他一樣來自西雅圖，親炙Grunge年代從無到有的輝煌歲月，又是樂評專家。他從Nirvana甫受注目時就看過現場，並與Krist Novoselic，與Dave Grohl相熟。當他寫Kurt Cobain時，對於歷史資訊與訪談考究之徹底，應可說無法再詳盡。這使得《沉重天堂：寇特・科本傳》非常具有可看性。

2001年的書，卻直到2022年2月，台灣才出了正式授權版。對未曾讀過英文原著的人來說，對於Kurt Cobain生平的認識，大多只能透過紀錄片、報章雜誌與網路資訊，但那些許多都偏重於搖滾神話本身，比較難深入去看Kurt Cobain這個人。

紀錄片《 Kurt Cobain: Montage of Heck》導演按照Courtney Love的意思，要將Kurt Cobain拉下神壇，讓樂迷與觀眾認識真正的他。

但導演有意無意的，引用完全真實的Kurt Cobain紀錄影像，沒有影像的部分則以Kurt Cobain留下的文字與紀錄帶過，全片完全沒有提供作者觀點，也不試圖告訴觀眾他怎麼看Kurt Cobain這個人。加上影音媒介在資訊量呈現的限制，雖然真實，但其實只能透過影音的直觀感受，讓人去沉浸在Kurt Cobain的感覺中，卻少了爬梳與總結。

《沉重天堂：寇特・科本傳》則是由一個音樂傳記書的角度思考，作者會根據歷史資訊，點評Kurt Cobain的一生，糾正一些傳言，並呈現Kurt Cobain言行的矛盾與事實真相。但沒有根據的部分，他也並不加上個人推測與評價。

唯一可說是推斷與創作的是他描寫Kurt Cobain死前的一天，他根據所有證據與線索，拼湊出當天的行程，並以文學小說的筆法，寫Kurt Cobain死前的行為與心態。那可說是書中比較有想像延伸的部分。作者真正的感嘆，反而是放在2001年版的序，與2019年再版的序文中，但也寫得開放，還是以補充資訊為主。

這當然是書寫一個傳奇歷史人物的理想筆法，也因此更能赤裸的將Kurt Cobain真正的樣子，展現給世界。