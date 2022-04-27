香港晚報：香港外國記者會主席向人權新聞獎評審致歉

1）FCC主席向人權新聞獎評審致歉

香港外國記者會（FCC）前日宣佈腰斬人權新聞獎，主席Keith Richburg今透過電郵向評委道歉。他稱停辦獎項是執委們為協會最佳利益而下的艱難決定。

Richburg目前正競逐連任FCC主席，料將在無反對下通過。他指預計現時多數執委將連任，所以推翻本次停頒獎項決定的機會不大。

他說，因為FCC打算留港，所以要接受香港的「新常態」。身兼港大新傳中心總監的Richburg，曾在2020年港區國安法落實後發電郵呼籲師生繼續報導真相，認為新聞界未來取決於記者會否畏縮、自設「紅線」。

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2）曾江倒斃隔離酒店

香港資深男演員曾江今日在尖沙咀九龍酒店內倒閉，終年87歲，死因有待確認。據了解，他於前日從新加波獨自返港，昨天的快測呈陰性。

今早衛生署人員巡查曾江房間時發現無人應門，酒店職員開門後發現他昏迷，再經救護員檢驗後證實死亡。

曾江出道70載，2015年憑《竊聽風雲3》首奪金像獎最佳男配角，多年來因髮彩廣告口號「立即變黑哂亦得，得咗」令人印象深刻。

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3）港大增毀校譽處分條文

《學苑》引消息指，港大校委會昨晚討論修改大學規程，擬增訂要求「破壞大學聲譽」（bring disrepute）的學生接受紀律聆訊。校方傳訊處回覆《學苑》查詢稱，相關修訂為「彌補現時規程的不足，以加強機制有效維護大學聲譽」。

身兼校委會成員、經民聯立法會議員的吳永嘉，出席立法會會議時拒絕回應事件，僅指罵大學「silly university」等字句料不會遭開除。

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4）香港監察報告指新聞自由非常嚴峻

香港監察發表報告指香港新聞自由狀況非常嚴峻，呼籲國際社會為為面臨風險的新聞工作者，提供逃生出路。報告提及新聞工作者因《港版國安法》、煽動罪名被收監，有流亡海外的新聞工作者表示編採受審查、遭親中媒體施壓。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin