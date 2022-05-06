《誇大不實的醫療迷思》：疫苗接種可謂純健康照護的最後遺跡，實際利潤空間並不大

文：妮娜・夏皮羅（Nina Shapiro, M.D.）、克莉絲汀・羅伯格（Kristin Loberg）

拒絕接種疫苗並非新鮮事，不是源於Google、好萊塢或推特推文。拒絕注射疫苗的歷史，幾乎和疫苗史一樣久遠。疫苗先驅金納醫師當時試圖說服牧場拓荒者接受少量牛痘病毒，以保護他們免受更致命的天花侵害，金納可說是面臨了重重困難。雖是出於保護目的，但牧場拓荒者害怕即便接觸極少量，也會引發這種可怕疾病，他們的恐懼理所當然。

1855年，美國麻薩諸塞州開始規定學童接種疫苗。英格蘭更加強硬，1853年已頒布了〈接種疫苗法〉：除非醫學上判定健康狀況不適合，否則所有嬰兒都必須強制接種天花疫苗，因此也首度開啟了疫苗接種的醫療豁免，而針對〈接種疫苗法〉的反對聲浪也形成最早的反疫苗運動，比社群媒體、甚或是疫苗與自閉症相關的假說，早了一百五十年之久。1898年，〈接種疫苗法〉新增了一條「良心拒絕者」條款，形成了法律漏洞，讓人可選擇拒絕接種疫苗。等於在一百多年前，「個人信仰豁免權」就已經誕生，遠早於美國國內關於新世代坐享特權和果汁吧的熱議爭論。十九世紀的英國，光是在良心拒絕者條款制定的第一年，就有近二十萬拒絕疫苗的良心豁免案例，核准通過。

美國社會學家葛拉斯納（Barry Glassner）在1999年的重要著作《恐懼的文化》中，提及1982年一部名為《DPT：疫苗輪盤》的電視節目，此專題節目播出後，全美出現恐慌。該節目涉及令人心痛的傳聞，主要關於有些兒童接種DPT疫苗（白喉－百日咳－破傷風混合疫苗）後，嚴重殘障或甚至死亡。

毋庸置疑，節目播出後，其他媒體隨即大肆報導，引發社會大眾恐慌。醫師和食品藥物管理局提出了大型長期研究結果、超過一百萬名兒童的抽樣調查資料、以及1949年DPT疫苗問世以來的數據，結果顯示：疫苗出現之前，每年有二十六萬五千名兒童因百日咳病倒，七千五百人死亡。

儘管如此，對疫苗的恐懼早已蔓延開來，而且早在YouTube出現前，就已傳遍大街小巷。接著，出現了一個縮寫同為DPT（Dissatisfied Parents Together，不滿家長群組）的強大團體，領導人是費雪（Barbara Loe Fisher）。費雪聲稱她的兒子因DPT疫苗而出現急性神經系統破壞。媒體大肆宣傳，兩年之內，多家DPT疫苗製造廠退出市場，疫苗旋即出現短缺。

美國並非特例。十多年前，日本的疫苗恐慌導致DPT疫苗禁用，結果百日咳病例增加了十倍，百日咳相關死亡人數也上升三倍。即便在英國可使用疫苗，當時的社會恐慌也導致預防接種率下降了百分之四十，以及後來幾年的百日咳病例激增了十萬例。

為了消弭社會大眾的歇斯底里、避免無止盡的訴訟、抑制傳聞軼事成為頭條新聞並引起普遍恐慌，美國國會補助成立了「疫苗受害補償制度」（VICP），為那些認為自己小孩因疫苗接種受到相關傷害的父母提供補償。由於不追究接種過失，此舉還可防止全美國（甚至全球）的公共衛生危機，使法院免於審理一堆沒完沒了、因疫苗相關不良反應而引起的訴訟。但是，就算拿出世上所有資料數據、製藥公司的法律保障、以及關於疫苗安全性和功效的所有證據，也無法動搖熟諳媒體和陷入文化焦慮的反疫苗人士，對疫苗的憂心忡忡。

從來不缺陰謀論

對某些拒絕接種疫苗的人來說，主要關乎「控制」：出於為人父母的本能，我很清楚對我和家人最好的選擇是什麼；若我認為適合或時機正確，我們便會選擇接種（或不接種）疫苗。

事實上，2010年和2013年的研究顯示，依循衛生機關建議時間表接種疫苗的兒童，與採延後接種方法的兒童相比，發育結果毫無差異。對有些人來說，疫苗接種關乎陰謀論：製藥公司、醫療團體和政府試圖控制我們；有些人則是無知：這些病哪有那麼嚴重？或者，若世上已不存在這些疾病，我們何須注射疫苗？而許多人則是源於對化學物質和所謂毒素的錯誤看法：太早接種過多疫苗會傷害嬰兒身體健康。還有，難道製藥公司、科學家、企業和醫師不是為了錢嗎？

最後一個問題如今已成為疫苗爭論的重點。我可以直接代表醫師發言：施打疫苗在財務上只剛好達到收支平衡，通常甚至會有輕微的財務損失，試想診所得購買疫苗、針筒和針頭、支付護理人員薪水和診所租金，疫苗費用實際的利潤空間並不大，不管您信或不信，疫苗接種可謂純健康照護的最後遺跡，單純是為了預防疾病。我不認識任何樂見麻疹或腮腺炎病例的醫師，疫苗接種絕對是我們職業中為數不多的非生財工具，現下流行的肉毒桿菌注射當然就另當別論了。

疫苗在經過認可確定可安全用於人體前，必須經過各式各樣的醫學測試。典型的疫苗公開問世前，在安全性和功效上得經過長達十五年的嚴謹研究，時程遠遠超過了絕大多數的非處方藥物和處方藥物，而且肯定比任何順勢療法產品更加周延。順勢療法產品在您家附近的天然食品店上架前，通常未經過食品藥物管理局及任何外部機構的研究或評估。

儘管如此，仍有許多人認為食品藥物管理局並未對公眾公正公開，而且認為政府隱藏了危險或別有居心的動機。廣為流傳的疫苗陰謀論認為，食品藥物管理局、大型藥廠、甚或兒科醫師，共謀利用疫苗牟取豐厚利潤，經常為了賺錢而在安全性檢驗上放水或抄近路。