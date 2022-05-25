斯里蘭卡柴油價格大漲38％，一名父親「無油可加」延誤2歲女兒送醫宣告不治

斯里蘭卡經濟危機愈演愈烈。該國在週二（24）日提高了燃油價格，價格上漲至歷史高點，這樣的舉措使人民在這個1948年獨立以來最大的經濟危機中，造成更大痛苦。

此次經濟危機中，斯里蘭卡沒有足夠的外匯儲備支付進口費用，最近幾週，燃料的供應幾近枯竭。 斯里蘭卡電力及能源部長維熱舍克拉（Kanchana Wijesekera）在Twitter上表示， 汽油價格將上漲20％至24％，柴油價格將立即上漲35％至38％，且將繼續每個消費者可以購買多少的每日限制。

《路透社》報導，經濟學家說明燃料和運輸價格的上漲，將不可避免地影響到食品和其他商品，斯里蘭卡的通膨數字由3月份的21.5％上升至4月份的33.8％，創下歷史新高。

斯里蘭卡可倫坡智庫Advocata Institute的分析師費南多（Dhananath Fernando）表示，自去（2021）年10月以來，汽油價格飆升了259％，柴油價格上漲了231％。食品和其他必需品的價格也已經飆升。

而窮人在這次經濟危機所受的衝擊最大，費南多認為「解決辦法是建立一個現金轉移系統，以支持窮人，並儘可能提高效率。」

《衛報》報導，一名父親為了開車送2歲的女兒去醫院，花了幾個小時的時間尋找燃料，最後當他們抵達幾公里外的醫院時，女兒的情況危急，轉診到更大的醫院後，女兒已經宣告不治。

負責屍檢的醫療官帕蒂拉納（Shanaka Pathirana）證實，將女孩送往醫院的時間太長導致了死亡。他在社群媒體發文指責政府未能保護孩童的生命：「對於父母來說，僅僅因為找不到一升汽油，而無法救下孩子的令人沮喪的記憶將永遠困擾著他們。」

《阿拉伯衛星電視台》報導，斯里蘭卡上個月宣布其510億美元的外債出現主權違約，並正在與國際貨幣基金組織進行談判以獲得救助。由於美元流入放緩，斯里蘭卡政府在2020年3月實施進口禁令以減少外匯支出，此舉造成當地貨幣盧比迅速貶值，從1月份1美元兌200盧比變成1美元兌360盧比。

2019年，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）實施大幅的減稅惡化該國的經濟困境，今（2022）年5月斯里蘭卡發生各地爆發大規模抗議後，時任總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）宣布辭職，由反對派的前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任總理一職。

總理威克瑞米辛赫同時接任財政部長與經濟穩定和國家政策部長，與國際貨幣基金組織進行救助的談判。

《彭博社》報導，斯里蘭卡當局正在重新利用世界銀行批准的資源，提供一些基本藥物，為貧困和弱勢家庭提供臨時現金轉移，並支持農民和小企業。作為反對派成員，威克瑞米辛赫批評了總統的政策，指出外匯儲備下降，並提前表示政府應尋求國際貨幣基金組織的幫助。

除了尋找資金和應對嚴峻的通貨膨脹之外，他還必須提高稅收以彌補收入和支出之間不斷擴大的差距。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺