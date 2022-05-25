2022/05/25,
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斯里蘭卡柴油價格大漲38％，一名父親「無油可加」延誤2歲女兒送醫宣告不治

斯里蘭卡柴油價格大漲38％，一名父親「無油可加」延誤2歲女兒送醫宣告不治
斯里蘭卡的汽車人力車司機在可倫坡的一個加油站附近排隊購買汽油。 Photo Credit：AP/達志影像

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經濟學家說明燃料和運輸價格的上漲，將不可避免地影響到斯里蘭卡食品和其他商品，斯里蘭卡的通膨數字由3月份的21.5％上升至4月份的33.8％，創下歷史新高。

斯里蘭卡經濟危機愈演愈烈。該國在週二（24）日提高了燃油價格，價格上漲至歷史高點，這樣的舉措使人民在這個1948年獨立以來最大的經濟危機中，造成更大痛苦。

此次經濟危機中，斯里蘭卡沒有足夠的外匯儲備支付進口費用，最近幾週，燃料的供應幾近枯竭。斯里蘭卡電力及能源部長維熱舍克拉（Kanchana Wijesekera）在Twitter上表示汽油價格將上漲20％至24％，柴油價格將立即上漲35％至38％，且將繼續每個消費者可以購買多少的每日限制。

路透社》報導，經濟學家說明燃料和運輸價格的上漲，將不可避免地影響到食品和其他商品，斯里蘭卡的通膨數字由3月份的21.5％上升至4月份的33.8％，創下歷史新高。

斯里蘭卡可倫坡智庫Advocata Institute的分析師費南多（Dhananath Fernando）表示，自去（2021）年10月以來，汽油價格飆升了259％，柴油價格上漲了231％。食品和其他必需品的價格也已經飆升。

而窮人在這次經濟危機所受的衝擊最大，費南多認為「解決辦法是建立一個現金轉移系統，以支持窮人，並儘可能提高效率。」

衛報》報導，一名父親為了開車送2歲的女兒去醫院，花了幾個小時的時間尋找燃料，最後當他們抵達幾公里外的醫院時，女兒的情況危急，轉診到更大的醫院後，女兒已經宣告不治。

負責屍檢的醫療官帕蒂拉納（Shanaka Pathirana）證實，將女孩送往醫院的時間太長導致了死亡。他在社群媒體發文指責政府未能保護孩童的生命：「對於父母來說，僅僅因為找不到一升汽油，而無法救下孩子的令人沮喪的記憶將永遠困擾著他們。」

阿拉伯衛星電視台》報導，斯里蘭卡上個月宣布其510億美元的外債出現主權違約，並正在與國際貨幣基金組織進行談判以獲得救助。由於美元流入放緩，斯里蘭卡政府在2020年3月實施進口禁令以減少外匯支出，此舉造成當地貨幣盧比迅速貶值，從1月份1美元兌200盧比變成1美元兌360盧比。

2019年，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）實施大幅的減稅惡化該國的經濟困境，今（2022）年5月斯里蘭卡發生各地爆發大規模抗議後，時任總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）宣布辭職，由反對派的前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任總理一職。

總理威克瑞米辛赫同時接任財政部長與經濟穩定和國家政策部長，與國際貨幣基金組織進行救助的談判。

彭博社》報導，斯里蘭卡當局正在重新利用世界銀行批准的資源，提供一些基本藥物，為貧困和弱勢家庭提供臨時現金轉移，並支持農民和小企業。作為反對派成員，威克瑞米辛赫批評了總統的政策，指出外匯儲備下降，並提前表示政府應尋求國際貨幣基金組織的幫助。

除了尋找資金和應對嚴峻的通貨膨脹之外，他還必須提高稅收以彌補收入和支出之間不斷擴大的差距。

新聞來源

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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2022/04/21,
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輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

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