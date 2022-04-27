昨電力備轉率僅剩2％、今再亮黃燈，經濟部長：台電大修機組，5月回歸穩定供電

本土疫情升溫，加上天氣炎熱，台灣景氣回升，台灣電力公司（台電）昨（26）日晚間備轉容量率一度僅剩2％，今（27）日則是8.97％。面對可能引發的限電問題，經濟部長王美花回應目前沒有問題，且今（2022）年水情好，必要時可以用水力發電來補足。

根據台電發布的即時說明，近期各地天氣高溫炎熱，且疫情居家人數擴增，再加上經濟持續成長，連帶整體用電增加，以昨日為例，尖峰負載達3590.8萬瓩，較去（2021）年4月尖峰負載的3277萬瓩，增加約314萬瓩，增幅將近10％。台電表示，面對即將來臨的盛夏，未來用電需求會再度攀升，台電將隨時掌握電力供需變化，確認歲修機組回歸期程及穩定運轉，確保穩定供電。

台電指出，昨日主要由於氣候高温炎熱及疫情擴大居家人數增加，尖峰負載達3590.8萬瓩，惟目前還是4月，有部分機組還在大修，預計5月才會陸續回來，加上日前台中電廠7號機組破管解聯，供需綜合影響下，導致夜間備轉容量率偏低；今日大觀二廠1號機及天輪5號機組已完成歲檢修工作可提升供電能力，有助於供電穩定。

《中時新聞網》報導，以昨天備轉機組容量來說，只剩下70萬瓩左右，達到紅燈限電警戒。若低於50萬瓩，就進入「黑燈」，台電要準備進行限電。

台電員工透露，昨日區域調度中心白天就通令變電所供電降壓3％，總處還令各區營業處，下午3點起關閉冷氣。不僅於此，台電還向鋼鐵業、科技業調度自用發電設備，設法多擠出電力。

據台電電力供需預測，27日備轉率為8.97％，仍亮起「供電吃緊」的黃燈｜Photo Credit: 台電官網

用電量高除了民眾居家上班上課，也和景氣回升有關。《聯合新聞網》報導，台灣綜合研究院昨日發布2022年3月台灣EPI電力景氣指數，3月全國產業高壓以上用電量，較去年同期增加3.32％。台灣受惠於新興科技應用需求不減，和去年同期基數相比，半導體業用電量仍有超過10％成長率，電腦、電子及光學製品業用電量則有9％成長率。

台中電廠7號機破管進入搶修工程，並於今日上午6時開始運作。《鉅亨網》報導，對於供電疑慮，經濟部長王美花表示，因以往用電高峰在5月底，從去年起就有安排需量反應、並與用戶端的協商，今年也配合防疫提前大修機組，目前機組尚未完全回歸，5月才會完全歸隊，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。

王美花強調目前供電雖然「比較辛苦，但沒有問題」，她也指出今年水情很好，水力發電可即時備援100多萬瓩，在供電上有所幫助。即時說明也指出目前水庫蓄水量高，德基水庫蓄水近9成，日月潭也近滿水位，整體水文狀況相比去年相對良好，水力機組可適時支援。

台電也表示，日間有太陽光挹注系統提供電力，必要時夜晚尖峰時段也可啟動抽蓄水力等多元措施確保穩定供電。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺