《修復關係的正向衝突》：正如傑佛遜和亞當斯的警告，「分門別派」幾乎保證了衝突的發生
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《紐約時報》暢銷作家、屢獲殊榮的記者亞曼達．瑞普立，在本書中結合五段精采的故事、先進的科學證據與相關的調查研究，帶領讀者看見發生在個人、社區、國家，乃至整個民族的衝突，並進一步解釋：何謂高衝突？人們為何長年受困其中？又該如何找回修復關係的正向衝突，相互理解、獲得更好的回報？
文：亞曼達．瑞普立（Amanda Ripley）
二元對立的力量
一七七五年，作為議事代表，美國革命家約翰．亞當斯（John Adams）和湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）在管理美洲十三個殖民地的大陸會議（Continental Congress）上碰面。這兩人在個性上可說是南轅北轍：亞當斯矮小而多話，言語多帶諷刺且容易發脾氣；傑佛遜則高大優雅，在公開會議上往往保持沉默，在較小型的委員會上才會開口發言，且和藹可親、善於交際、不願冒犯他人。然而這兩個個性截然不同的人卻成了好朋友。
亞當斯開始將年輕的傑佛遜視為自己的門生。次年，他說服傑佛遜起草《獨立宣言》，而兩人都簽署了；一七八〇年，兩人被派往歐洲執行外交任務，這段旅程進一步加深了他們之間的友誼。
兩人都討厭政治必須分黨派的想法。亞當斯稱黨派為可以想像的「政治中最大的邪惡」；傑佛遜則認為對黨派的忠誠，代表「自由和道德行使者的終極墮落」。他們明白將一種文明壓裂成兩半將帶來的危險，但兩人都沒有想到，這個國家最終會被他們自己的支持者所分裂。
不過這一切，都是他們還搭理對方的時候發生的事。
隨著時間推移，傑佛遜和亞當斯開始對這個新國家的未來抱持不同看法。傑佛遜對中央政府持懷疑態度；亞當斯則認為，國家需要一個強大的中央政府來完成建設。兩種意見都有其道理，兩人仍然是朋友，可以不同意彼此的看法，但依然維持友誼的溫度。
來到一七九六年，民主共和黨支持傑佛遜競選總統，聯邦黨則支持亞當斯。這是美國歷史上第一場有爭議的總統選舉。正如傑佛遜和亞當斯當初所擔心的那樣，政治上出現了兩個黨派，將美國人帶往分裂，而競選過程變得醜陋，兩人的追隨者都用上了文辭攻擊的手段。亞當斯最終贏得選舉，但事實上傑佛遜的得票數緊追在後，三張選舉人票的微小差距勝利令人感到芒刺在背。對亞當斯來說，這種來自門生的挑戰就像是種屈辱，在他心中揮之不去。
政治將我們在本質上分為兩個類別：民主黨與共和黨、在朝與在野、舊衛隊與新衛隊。正如傑佛遜和亞當斯警告的那樣，分門別派就幾乎保證了衝突的發生。世界一夕之間出現兩個選擇，而每個人都必須選邊站。英文中的「類別」（category）一詞源自希臘語中的「指控」（katēgoriē），想必並非毫無道理。
選舉結束後，傑佛遜起草了一封給亞當斯的信，以平緩兩人的關係。傑佛遜強調自己將對亞當斯持續維持友誼、忠誠和尊重。寫信是個好主意，傑佛遜一定已經感覺到亞當斯在競選活動中所受到的打擊，因此想要修復兩人的關係。但是說服傑佛遜參選的民主共和黨領袖詹姆斯．麥迪遜（James Madison），卻建議傑佛遜不要將信寄出。他警告傑佛遜，亞當斯的反應可能不會很好，且如果這封信被揭露了怎麼辦？支持者可能會覺得，這種和解的語氣等於是出賣了他們。所以傑佛遜一直沒有將這封信寄出，這實在是件很可惜的事。
正如當時政治制度所規定的那樣，選舉中得票數最高的兩人必須共同執政，矮個子、喜歡諷刺人的亞當斯擔任總統，而高大優雅的傑佛遜則擔任副總統。但他們之間的交流變少了，當兩人對各種問題有不同看法時，因選舉造成的距離感使彼此更容易假想出對方最壞的一面。
一八〇〇年，傑佛遜再次競選總統，而這次的競選活動則向更加惡質的方向發展。當時的候選人並不會親自參與競選，拜票、拉票是追隨者的任務，但一切競選活動仍然針對著候選人。雙方陣營在選舉期間都曾散布謠言詆毀對手。傑佛遜聘請了一名信用不佳的記者，利用媒體詆毀亞當斯，這可說是十九世紀風格的假新聞。
與此同時，身為總統的亞當斯一心認為可以繼續任職，直到他自己選擇離開為止，就像第一任總統喬治．華盛頓（George Washington）所做的那樣。因為美國政壇在此之前，並沒有用選舉將總統踢出辦公室的先例。但是這點遭傑佛遜的政黨利用，諷刺亞當斯是與現實脫節的君主主義者，亞當斯因此輸掉了他的連任競選。
對亞當斯來說，這是一次痛苦的失敗。但若用更長遠的眼光來看，他的老朋友和門生接替了自己的位置，正在主持一個不穩定的新國家。因此為了國家，他與傑佛遜應該就許多事情進行討論。亞當斯應該分享各種經驗與教訓，雙方甚至可以建立聯盟。但事情並沒有如此發展。
在傑佛遜就職典禮當天，亞當斯於凌晨四點乘坐馬車離開華盛頓特區，成為美國史上第一位不歡迎繼任者的總統。
歷史書籍側重於書寫亞當斯和傑佛遜之間的意識形態差異，但那點在這裡僅是只慢燉鍋。這場衝突的背後是背叛、排斥和羞辱，以及是誰屬於這個小圈圈、誰是外人的問題。
傑佛遜和亞當斯憑藉兩人的不和，證明政治黨派確實隱含危險。任何讓人們相互對抗的系統都可能導致高衝突，如果大家可以坦誠、公開地談論衝突，並想方設法抵制二元對立的力量，黨派不見得一定會帶來危機。如果傑佛遜把那封信寄給亞當斯，提醒他們在成為各自黨派的成員之前，首先是朋友，並同為美國同胞，一切是否會有所不同？
事實上，亞當斯心中仍然忿忿不平，並在輸掉選舉一年之後，對兒子表示傑佛遜有多麽衝動且不可靠：「野心和狡猾是他唯一穩定的品質。」在此之後，亞當斯和傑佛遜有十一年不曾說過話，直到最終有人將他們從瀝青坑中解救出來，有點像今天的蓋瑞或其他衝突調解師所做的那樣。我們即將看到，即使在這樣尖銳的對立中，也有方法可以超越黨派之爭以及虛假的二元對立。
分類和指控
「過度分類可能是人類思維最常見的把戲。」
——心理學家戈登．阿爾波特
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