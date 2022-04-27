回歸荒野：人類應該讓大自然「自然為之」？

文：葉子

圖：香港電台

大自然是人類的生存命脈，作為大自然的一部分，人類卻不斷壓制大自然。人類往往根據自己的想法肆意開墾土地，自大地決定甚麼動物或植物值得保護，不斷嘗試塑造大自然；結果往往適得其反，一步一步摧毁大自然。

時至今日，整個歐洲只有百分之一土地不受人類影響，若我們不及早覺悟，對大自然的傷害將難以挽回。

人類肆意開墾土地，不斷嘗試塑造大自然，結果卻是一步步摧毁大自然。

如何保護大自然？德國首個落成的國家公園—巴伐利亞森林國家公園可說是全球的典範。公園於1970年10月落成，以「讓大自然自然為之」的理念營運，刻意為大自然提供自由空間，停止任何直接干預，讓大自然自行發展。

這樣的方式令她成為同類森林中少數的最後堡壘，人類得以從中了解大自然運作，再次體驗荒野的神秘、美麗及無限可能。

德國巴伐利亞森林國家公園前總經理比巴里亞特指出，國家公園需自然進化，不能人為干預，否則並不符合國際指引。

巴伐利亞森林國家公園位於德國東南部，與捷克的舒馬瓦國家公園接壤，形成歐洲中部最大的連續森林保護區。公園興建之初，周邊居民十分支持，認為可以振興旅遊業，製造更多就業機會。

不過，1990年公園受風暴吹襲，大量樹木倒塌，導致樹皮甲蟲繁殖破壞森林，園方為貫徹「讓大自然自然為之」的理念，決定不治理蟲害，周邊居民因而大肆反對。

樹木本身有防禦害蟲的「武器」，但氣候暖化、雨水減少，降低了樹木的抵禦能力，加上溫暖氣候促進幼蟲繁殖，導致樹木容易死亡。

因風暴及蟲害，巴伐利亞森林國家公園變成頹然一片的森林，在園方決定不干預下，竟然在數年間憑藉自己的力量重生，成為生機蓬勃、多層次的複層森林。

巴伐利亞森林公園自然保護及研究部主任約克．米勒指出，雲杉樹與樹皮甲蟲看似天敵，但實際上是復修森林的合作夥伴；雲杉樹被樹皮甲蟲大規模及迅速破壞後，大量光線能直接照射森林地面，讓雲杉樹可以重生。

美國著名昆蟲學家戴安娜．西克斯認為，容許大自然物競天擇，可能會令樹木有遺傳基因，讓樹木在新的氣候環境下生存；但她提醒人類要努力阻止氣候變化，否則森林仍然會大規模地消失。

看似是天敵的樹皮甲蟲與雲杉樹，實際上是修復森林的合作夥伴。

德國巴伐利亞森林國家公園的雲杉樹被天災和樹皮甲蟲大規模壞後，大量光線可以照射森林地面，讓雲杉樹得以重生。

昆蟲學家西克斯指，物競天擇或會令樹木有遺傳基因，得以在新的氣候環境下生存。

除了植物生生不息，不少野生動物例如狼、歐洲駝鹿等動物亦已回歸，由捷克舒馬瓦國家公園放回的山貓亦積極繁衍。專家估計，除棕熊和歐洲野牛外，生活在兩個國家公園周邊地區的大型動物群已再次接近完整，而在德國境內所有已知的動、植物物種中，有近25%可以在巴伐利亞森林國家公園找到。

其實不論益蟲、害蟲、肉食性、草食性動物，生物多樣化才是大自然健康發展之本，人類應該以尊重、包容的心去接納，而非出手干預破壞生態平衡。

德國巴伐利亞森林國家公園和捷克舒馬瓦國家公園接壤地區，現時已有狼、歐洲駝鹿、山貓等動物回歸生活。邊界兩邊的大型動物群再次接近完整。

據統計，全球800萬個動植物物種中，近100萬個物種已被人類消滅。如果人類希望森林可以繼續為我們「服務」，除了容許自然為之，亦要好好了解及保護大自然，減少破壞及污染，給予大自然休養生息的空間。

現時德國境內所有已知的動、植物物種中，有近25%可以在巴伐利亞森林國家公園找到。

〔播出時間：2022年4月27日（三），晚上11時〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex