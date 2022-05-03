俄羅斯主辦的「柴可夫斯基大賽」慘遭除名，烏克蘭曾是音樂大師心靈療癒的空間

文：李玟靖Jin Li（現為藝術工作者，曾任美國ART NEWS雜誌編輯）

世界知名的古典音樂大賽「柴可夫斯基國際音樂比賽」，因俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭並施以非人道暴行，國際音樂賽事聯盟（World Federation of International Music，WFIMC）主席Peter Paul Kainrath發布聲明，WFIMC作為非政治組織，無法容許受俄羅斯政權資助、為其宣傳的會員，遂將柴可夫斯基國際大賽除名。

柴可夫斯基國際音樂比賽第一屆始於1958年，是為了紀念俄羅斯作曲家柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840~1893）而設立，每四年在莫斯科舉辦一次，許多一流的音樂家都曾站上此國際大賽舞台，將畢生的努力發揮淋漓盡致而獲得殊榮，對他們來說那是一生最大的榮耀。

例如鋼琴家阿胥肯納吉（Vladimir Davidovich Ashkenazi）、普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）、小提琴家神尾真由子（Mayuko Kamio）等，其中最為我們所熟知的，則是2015年來自台灣，年僅20歲的小提琴家曾宇謙，在第一名從缺的結果下，勇奪小提琴第二名，是台灣音樂家參加柴可夫斯基國際音樂大賽以來的最佳成績。

柴可夫斯基於1840年出生在俄羅斯沃金斯克，六歲時無師自通掌握了初步彈奏鋼琴的技巧，雖然柴可夫斯基的父母知道他具有音樂天份，卻不贊成他從事音樂工作，反而要求他選讀法律學校。

後來，柴可夫斯基對於法律實在是興趣缺缺，便說服父親，最終進入的音樂學院就讀。於是柴可夫斯基開始與當時俄羅斯國民樂派「五人組」成員相互交流，寫了著名的管弦樂幻想序曲〈羅密歐與茱麗葉〉，並先後完成了《天鵝湖》、《睡美人》和《胡桃鉗》三大芭蕾舞劇，是古典芭蕾舞劇中最著名，也是大眾最耳熟能詳的作品。

柴可夫斯基曾於24歲時，短暫居住在目前烏克蘭東北部城鎮托斯提耶納（Trostyanets），在19世紀是俄羅斯帝國的領土，蘇聯時代一度淪為廢墟，烏克蘭立國後將此地改建為柴可夫斯基博物館，旁邊則有一所柴可夫斯基兒童音樂學校，以及他的紀念碑公園，在這裡完成了他的第一部交響樂作品《風暴序曲》（The Storm, Op. 76）。

然而現在故居已毀於俄烏戰火，目前已是一片廢墟，不少人對俄軍攻擊柴可夫斯基的遺址表示震驚和憤怒。

2022年北京冬季奧運會閉幕式，俄羅斯選手因服用違禁藥物遭受制裁，所以參加北京冬季奧運的俄羅斯選手不得使用國旗，只能穿著有代表隊標誌的制服，以俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee, ROC）的名義參加，因此舉行任何儀式時不得播放國歌，取而代之的是播放柴可夫斯基〈第一號鋼琴協奏曲〉（Piano Concerto No.1）。

柴可夫斯基〈第一號鋼琴協奏曲〉與烏克蘭有著很深的關聯，是他最受歡迎的創作之一，也是最廣為人知的鋼琴協奏曲之一，他在1874年開始創作此曲，第一樂章和最後樂章，是取自烏克蘭民謠中的主題和旋律，他把盲人樂師在街頭演唱的優美歌曲記在心裡，後來用於作曲，使得這首曲子的形式奔放自由，具有強烈的民族色彩，毫不拘泥於傳統寫作技法，演奏技巧艱深，表現了他獨特的細膩情感，但在氣勢上卻又不失豪放有力，烏克蘭民謠抒情的優美旋律使他著迷，不只是音樂，烏克蘭的一切都吸引了他。

烏克蘭也是柴可夫斯基爺爺的故鄉，雖然他生於俄羅斯，但一年中有幾個月都是在烏克蘭度過，他在烏克蘭找到了在俄羅斯找不到的心靈平靜，烏克蘭對他來說是心靈療癒的空間，也因此創作了這首〈第一號鋼琴協奏曲〉。

如今爲柴可夫斯基提供無限靈感的地點已不再平靜，柴可夫斯基的爺爺曾經生活的烏克蘭基輔市遭俄軍無情踐踏，在〈第一號鋼琴協奏曲〉是為讓眾人感受到烏克蘭民族風格的美好，然而現今戰火摧殘中，世人已無法體會柴可夫斯基在音樂中對烏克蘭的熱愛，彷彿優美的旋律裡，透出了一絲絲悲愴，隱藏著生活的波瀾不驚。

西方國家對俄羅斯的全面制裁，包含本次柴可夫斯基大賽遭國際除名，恐已超過針對俄羅斯菁英制裁的比例原則，我們都應該細細聆聽柴可夫斯基在音樂裡表達出的真摯情感，柴可夫斯基給我們留下許多生活中真實的感受，在音樂裡喚醒了這種真實感。

而這種感受不是劇烈的衝擊，也不是哀鴻遍野的無奈，是現實的矛盾與衝突，用真實而美麗的方式烙印在我們心底，吞噬著戰爭裡每個人寂寞的靈魂，希望柴可夫斯基的音樂得以再重回世界舞台，回歸原本純粹的音樂裡。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航