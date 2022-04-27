經典廣告播足40年，香港名演員曾江酒店倒斃享年87歲

香港著名演員曾江今日（27日）被發現倒斃在尖沙嘴一檢疫酒店房間內，享年87歲。曾江死因有待確認，未知是否與新冠病毒有關。

綜合各媒體報導，曾江前日（25日）由新加坡返港，入住屬於檢疫酒店的九龍酒店，昨日快速抗原測試呈陰性。今早衛生署人員巡查時，發現曾江在房內無人應門，酒店職員開門時，發現曾江昏迷在房內，救護員到場證實他當場死亡。

傳媒事後向曾江太太焦姣致電，但電話由身邊親友代為接聽，對方指「曾太依家唔得閒」即收線。曾江的死訊震驚娛樂圈。90歲的胡楓表示「呢一刻我唔相信係事實」，胡楓近年曾與曾江、Joe Junior及謝賢拍攝無綫節目《4個小生去旅行》。而曾江的外甥女王馨平（Linda），目前身在台灣辦理父親王羽後事，則以短訊回覆傳媒表示十分突然和傷心。藝人黃秋生在社交網站留言：「曾江叔安息。」曾與曾江合作過的金像影后毛舜筠則說：「我諗佢身體有事，唔係隔離酒店難唔難搞，我估唔關因為隔離而出事，但我唔知佢因為乜事」，毛舜筠指對曾江死訊感到難過。無綫電視（TVB）也發文致哀，形容曾江為「演出藝術界的翹楚，香港影視圈的傳奇」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

當時少有高學歷演員

曾江原名曾貫一，從事演藝工作超過60年，出道時為當時圈內少有高學歷的藝人，畢業於美國加州柏克萊大學建築系，但因建築師工作沉悶投身演藝圈。

曾江1955年入行拍電影，主演國語片《同林鳥》。他是上世紀60年代當紅小生之一，曾於1967至1970年4年間參演80部影片。

1970年代起，曾江加入電視圈出演電視劇集，1981年開始替無綫演出，參演過多部金庸作品，於《射鵰英雄傳之東邪西毒》、《射鵰英雄傳之華山論劍》、《神鵰俠侶》飾演「黃藥師」而走紅。

曾江也曾參演過多部經典電影，令人印象深刻的是在1986年《英雄本色》飾演「堅叔」，以及90年代在電影《跛豪》飾演貪污探長。講得一口流利英文，曾江也參演不少荷里活電影，如《新鐵金剛之不日殺機》、《火拼時速2》、《藝伎回憶錄》等。曾江於2015年憑電影《竊聽風雲3》榮獲香港電影金像獎最佳男配角，他於電影片飾演一名新界鄉紳大地主，被指影射已故鄉議局主席劉皇發。這是他從影多年首次奪得金像獎，當時他說：

「多謝熱愛香港電影人士，佢哋用心用力將香港金像獎搞到轟轟烈烈，佢哋工作好多人忽視，我哋作為電影界應該要多謝佢哋，當然要多謝評審，多謝咁多年嚟工作伙伴，冇佢哋包容、協助及合作，我哋點可以做好我哋工作呢？無論係台前幕後工作伙伴，我多謝佢哋，更加當然多謝支持我咁多年觀眾，最緊要係要多謝佢（手指指向天），多謝佢畀我健康，冇健康我又點可以工作呢？希望佢繼續支持我同畀我健康，我喺呢度見到好多熟口熟面朋友，好高興可以一齊同一個時刻及地點，同我一齊感受今次榮譽，多謝。」

演藝圈兩趣事

然而曾江最為人記得的，或許是兩件演藝圈趣事。曾江曾於40多年前拍攝染髮品牌「美源髮彩」的廣告，推銷染髮產品，廣告至今超過40年仍不時在電視播放，被指為「香港最長壽電視廣告」，而對白「逐漸變黑又得，立即變黑亦得，得咗！」更是經典。

曾江「美源髮彩」廣告40年來至今仍然在播。

而另一件事，則是2015年曾江曾經參演TVB節目《4個小生去旅行》，但在記者訪問時被拍檔「四哥」謝賢掌摑，謝賢指斥曾江在節目中「勞獅動眾」坐輪椅是「扮嘢」，事後謝賢澄清掌摑是經過安排的演出，只為宣傳節目，惟曾江指他事先不知情。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex