【TIDF專訪】《K的房間――關於世界的創造與毀滅》導演洪瑋伶：柯旗化《新英文法》與白色恐怖的政治囹圄

採訪、撰稿：黃少萱、魏芳妤、劉志怡、陳彥妮

攝影：劉志怡

洪瑋伶導演擅以影像書寫被隱匿的歷史，連結逝去的空間與記憶中之真實與虛構。

她近年參與許多台灣白色恐怖歷史記憶及不義遺址相關之創作計畫，更以新作《K的房間——關於世界的創造與毀滅》入圍本屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽，影片藉由獨特的實驗手法呈現白色恐怖時代氛圍，提取台灣暢銷英文文法書《新英文法》中的例句，試圖拼湊作者柯旗化在肅殺年代的政治囹圄中，埋藏在字裡行間的精神世界。

本次採訪，邀請洪瑋伶分享《K的房間——關於世界的創造與毀滅》的概念發想與創作過程，以及如何透過影像回應白色恐怖歷史。

Q：導演的創作契機為何？如何尋找創作的故事或人物的靈感？

有時候就是緣分，比方說白色恐怖，大概在我國中的時候，陳水扁第一次當選台北市長，開始有比較多本土的東西出現。那時候我剛好去台北市立美術館看一個跟二二八有關的展覽，對我來說衝擊蠻大，覺得我好像有些東西被抽掉，所以開始去圖書館借書看，一路以來累積至今。當有機會可以創作的時候，自然有東西可以再接下去做。

其實我現在關注的白色恐怖議題，也比較不是我們在歷史課本或是一些紀念活動上會注意到的人物，我長期關注的都是一些比較「不被看到的東西」。

Q：導演是如何接觸到柯旗化先生的故事？在無數個白色恐怖受難者之中，他的故事為何吸引您？

我們家有很多老師，所以小時候會聽他們講柯旗化或是《新英文法》。大概五、六年前，有一次去參觀柯旗化故居，接觸到他們家過去的檔案或是訪談，他大兒子說自己四歲的時候，爸爸就被抓去關，他第一次去探望爸爸的時候已經是國中的年紀，覺得很緊張，就把那本《新英文法》從頭到尾唸一遍。

探望的時候也沒有聊這幾年過得怎麼樣，反而很認真地討論文法哪裡不懂。台灣父子間常有一種很壓抑的情感，可是他們竟然找到了聊英文文法這個方式，來成為他們之間溝通的另外一種橋樑，這件事對我來說印象很深刻。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 導演洪瑋伶

Q：為何選用《新英文法》來描述戒嚴時期這個時代或故事？《新英文法》在當今台灣社會有什麼更深層的意義嗎?

因為已經對柯旗化的生平、家庭關係都有一些了解，我重新把《新英文法》看完一遍，就覺得每一個字詞、每一個句子都有另外一層含義，所以就把「覺得有什麼」的字句全部都截下來，最後再重新排列組合。

《新英文法》雖然只是文法書，跟文學的地位好像有落差，比方說如果想要研究柯旗化，會去讀他的自傳《台灣監獄島》、家書書信集、小說、詩歌，可是我們不會去讀《新英文法》。我覺得如果想要研究關於白色恐怖的文學，或許這是一種另類的文學，也是那個時期長大的台灣人的另類集體記憶。

Q：為何將本片命名為《K的房間——關於世界的創造與毀滅》？

關於「K」

K就是柯旗化，而卡夫卡的小說人物也常常會叫作K，兩者都受到國家機器或是體制暴力，被迫去承受一些荒謬情境。沒有指名道姓，另一方面是因為他其實代表的是戒嚴時期台灣的每個人。

關於「房間」

這件作品起初在2020綠島人權藝術季展出時，是一件包含錄像與裝置的空間作品。因為柯旗化以前是被關在綠島監獄的某間牢房，所以我們把牢房做了一些佈置，加上搖椅、書桌，把那個空間做個轉換，想像是他年老時一個回憶的空間。

關於「世界的創造與毀滅」

最開始的概念是想讓文字再創造一個新的世界，例如說這個世界剛開始時，我們為了要去指認東西，就開始命名。此外，1950年代那些政治犯第一次被送去綠島，他們除了外在要重新建造一個自己的世界，包括蓋自己的牢房，同時精神上也要重新建立，一方面是黨國要洗腦他們的政治思想，另外一方面是有些人會有心理上的抵抗，如果心中沒有建構起自己的世界，其實是蠻容易崩壞的。

柯旗化被關進去之後，還是持續在做英文文法的編輯，這也成為他心中的一個支柱，堅固他在監獄時期的內心世界。創造到後來毀滅，對應他晚年得阿茲海默，會忘記一些事情，有些話開始表達不清。一個這麼依賴文字而生的人，如果失去了文字的依附，最後剩下的東西是什麼？

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

Q：如何找尋及挑選片中運用的文獻與影像資料？過程有哪些艱辛之處嗎？

影片前段的影像其實是我家以前的家庭錄影帶，第一次去日本玩時我爸拍的，我覺得它是某個世代對於外國的感覺。後面的歷史素材，來自一個美國人叫狄寶賽（Valery Sergei de Beausset），美援時期的時候他被派來台灣做工程開發，留下大量50到60年代的影片，研究白色恐怖的歷史學者林傳凱跟我們說有這樣的影片可以去找。

一開始的合作，是他提供歷史研究方面的論述，我就用創作去回應。其實找資料不是太困難，因為我們的歷史研究學者都非常厲害，非常地會挖，就是靠他們（笑）。

Q：當初為何決定以實驗性的影片形式來回應白色恐怖的歷史？

有時候我們好像太在意要「很全面地了解之後才能開始做」，結果就喪失自己在這個過程中的一些觀察或想法。後來我才稍微把這個想法拋開，決定現在理解到什麼程度，就做到那樣，比起再現、寫實的敘事，會以比較概念式的方式做創作。

我覺得虛構可以讓我們更接近真實，那種感覺有點弔詭。以這部片為例，用這樣的方式呈現或許可以更了解監獄中的柯旗化在想什麼，從而去看見更深層的東西。透過虛構呈現我們對這件事情的理解，然後這個理解再擴散到觀者的心裡，成長背景與教育程度不同的人，都會有不一樣的感受。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

Q：導演近年參與了許多白色恐怖歷史記憶相關的創作。您認為本片與過往的作品有何殊異之處？又是如何在相同的議題上，找到新的切入點呢？

每次的形式會有不同，但內在都是類似的。我會有一個想要去了解的東西，然後選擇一個角度切入，再從這個角度深入地去挖掘。很多時候是從空間開始，像過去我拍攝傳統產業，起初其實是在金瓜石看到一些曾經很熱鬧的礦業用地，但現在全部成了廢墟，這些空間讓我在面對這段歷史的時候有很多現實的想像。很多時候都是從一個空間出發，再從中尋找想要做的部分。