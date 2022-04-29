上海封城的亂象，意外把台灣往「與病毒共存」的方向推了一把

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

台灣叫做Omicron型的新冠肺炎（也就是中國所稱的奧密克戎）是這波台灣疫情的主要病毒類型，確診案例從年初的零星個案，到突然每日數以千計，說不緊張肯定是不可能的。

尤其是台灣過去兩年一直自詡為「防疫模範生」，現在卻不再公佈確診者足跡、縮小接觸者的隔離範圍，表面上看起來有點像是學校優等生突然不再溫習功課一樣。

從官方的解釋來看，雖然口中不說，但是似乎路線的確是朝向「共存」方向前進；總統蔡英文說重點是「減災」、行政院長蘇貞昌講「新台灣防疫模式」。

但是對開放邊境，中央疫情指揮官（台灣防疫最高官員）陳時中卻是給了一個模糊不清、但是偏向否定的答案，就是「要看國際疫情而定」。

不同病毒

猶記得去（2021）年的五月中旬開始，台灣因為爆發大規模疫情而進入三級警戒，不但大家都要戴口罩、餐廳禁止內用、學校停課，到同年八月疫情才趨緩，但是已經造成800多人因染疫死亡。

雖然當時造成疫情的是潛伏期較長、主要侵襲肺部、致死率非常高的Delta型病毒（德爾塔病毒），而這次來襲的是理論上潛伏期和傳染期都比較短、主要侵襲上呼吸道、致死率低的Omicron奧密克戎型病毒。

但是因疫情而過世的800多條人命對台灣民進黨政府而言，心理上的打擊不可謂不小，政治上也失分不少，就算是現在戰略清楚，也就是求共存、不追求清零，戰術上卻謹慎小心。

此時彼時

2021年的那一波疫情發生時，台灣正處於缺疫苗的尷尬階段，也許是學習到了經驗，這次台灣政府花了很大的力氣通過媒體、專家甚至政論節目的名嘴，向社會大眾解釋Omicron奧密克戎型病毒的低致死率和高傳播率。

這種強調「病毒流感化」的科普宣傳看來收到了相當大的效果，更何況如今大約八成上下的人口已經接種了兩劑疫苗，而治療藥物也已經到手，輕症不再送院隔離，醫療量能雖然不敢說絕對沒問題，但是狀況已經比2021年好許多。

另外政府一直宣導接種疫苗可以降低重症的可能性，現在更有專家強調如果套用韓國的疫情模式推估，死亡人數可能會達到1.6萬人、確診人數更有可能到350萬到500萬例。

聽起來的確嚇人，但是從社交媒體、網路論壇等等地方的留言反應看來，大部分的人把這些警告看成是心理上「打預防針」、「做心理建設」，雖然不到氣定神閒的地步，但是好像政府是希望能夠達到「戒慎而不恐懼」的效果。

上海因素

台灣社會氛圍能否接受「與病毒共存」沒有辦法確定，但是意外地來自對岸的封控措施，幫台灣向共存的方向推了一把，各種媒體幾乎每日都關注著上海的「動態清零」。

社交媒體上流傳在對岸被禁的《四月之聲》還有上海小區缺乏食物、不能看病、鼓噪、責駡官員等等的短影音和圖片。

上海當地有不少的台灣人定居，台灣人對上海的認識和關係也比先前的吉林、鄭州密切的多；台灣從病毒入侵境內以來，從來沒有所謂的封城，所以看到上海所實施的封控措施，驚嚇的程度可想而知。

這讓「共存派」的台灣人有了放棄清零的理由，而「清零派」即便不是銷聲匿跡，就算表達支持清零，也會立即被「圍剿」，但是多少顯示了「共存」儼然已經成為輿論的主流。

如果說要判斷台灣何時才會真正地「與病毒共存」？也許就要等到政府把社會大眾的心理建設完全、才會聽到官員嘴中說出「與病毒共存」這幾個字，在那之前，台灣就應該還是繼續「新台灣防疫模式」、儘可能「減災」了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航