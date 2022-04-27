美股三大指數連續重挫恐墜入熊市，關鍵指標股特斯拉市值蒸發1260億美元，為全球經濟埋下隱憂

昨（26）日，美國三大指數下挫，這個訊號表示投資人在審視「超級財報周」中各大企業的業績，同時權衡了俄烏戰爭和中國疫情等各種擔憂，他們給出的答案，就是把股票賣掉，連帶拖累台股連日走衰。其中，關鍵指標股特斯拉（Tesla）因為中國上海封控，市值蒸發1260億美元，也替日後全球經濟埋下隱憂。

美股三大指數走弱，恐墜入熊市

標普500指數（S&P 500）收盤下跌120.92點，跌幅2.8%，至4175.20點；道瓊（DJIA）指數下跌809.28點，跌幅2.4%，至33240.18點；納斯達克（NASDAQ）指數下跌514.11點，跌幅4%，收於12490.74點。

其中，Google母公司Alphabet的營收因為全球經濟動盪，導致數位廣告業務成長放緩，拖累了集團的整體獲利。該公司表示，今（2022）年第1季營收較去（2021）年同期成長23%，是2020年以來最低成長率。

2021年對Google來說，是一個爆發性成長的時期，成長率達到41%，當時各大企業湧入數位廣告市場，試圖接觸到「居家隔離」的民眾，進一步擴展事業版圖。

但隨著通貨膨脹、供應鏈問題層出不窮，外界開始對經濟產生隱憂。《華爾街日報》引述分析師稱，這些隱憂影響到企業的廣告支出意願，除了Google外還還導致如Snap等社群軟體的營收下滑。

此外，串流影音龍頭Netflix上周公布今年第1季共計流失20萬訂閱用戶，為該平台10年來首次付費訂閱人數下滑，且第2季全球訂閱用戶將再流失200萬人，導致當天盤後股價重挫超過25%。此訊號也向投資市場示警。

這樣的氛圍也讓財報優於預期的微軟（Microsoft）股價同步走弱，盤後下跌2%。隨著美股賣壓不斷湧現，科技股從高點重挫，其中包含：Zoom跌75.8%、Paypal跌71.7%，還有Meta（FB）52.9%。

中國疫情延燒，特斯拉市值蒸發1260億美元

接著是，美股的指標企業特斯拉股價重摔12%，市值一天崩落1260億美元。其實，早在4月4日見到波段高點後，便開始持續走弱。資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，他並不贊同外界臆測股價走弱是受到馬斯克收購推特（Twitter）拖累，

他強調，中國上海疫情封鎖才是關鍵因素，一來中國是全球最大的電動車市場，二來當地完整的一條龍產業，加速的量產的速度。本來，特斯拉預計在今年拓建第2座超級工廠（Gigafactory），產能要一舉拉到200萬輛。

現在受到疫情干擾，除了產能受阻，還延誤了開拓工廠的時機。他還說，特斯拉全球年產量約150萬輛，而上海就占了約90多萬輛，等於超過一半的產能出不來，打擊相當大。

事實上，中國疫情下的封控經濟衰退，對世界造成的影響比外界預期還來的嚴峻。根據《日經亞洲》報導指出，中國除了在世界上扮演產品製造大國外，還有廣大的消費市場，如此龐大的結構將牽動全球經濟走向。

然而，在供應鏈持續受阻，又在地緣政治的威脅下，在經濟上產生了惡性循環。黃伯堃強調，台股接連走弱就是一個很好的例子，許多台商在中國設廠，因為疫情受到了不小的衝擊。

再加上，美國升息幅度大，外資逃離台股轉入低風險國債市場，導致外資連續4天提款，賣超逾新台幣900億元，而台股今日再度收低下跌341點，收在16303點。近日，美股指標企業的蘋果、亞馬遜（Amazon）也將陸續公布財報，屆時也將成為市場走向的風向球。

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核稿編輯：翁世航