【快篩試劑地圖】各縣市快篩實名制販賣地點一次查

隨著台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情朝向共存狀態邁進，許多過去的防疫措施也跟著改變。其中為了降低醫療負擔，保存醫療量能，輕重症者分流是重要作法，無症狀與輕症狀不需特別進入醫院隔離，條件許可下可居家隔離。為了讓民眾儘快掌握自己狀況，快篩成為家中必需品。而中央流行病指揮中心為了讓民眾都能買到快篩，宣布快篩也可以像口罩實名制一樣購買，目前已有超過4000家藥局加入快篩實名制販售。

為方便大家查詢自家附近可購買快篩實名制的地點，《關鍵評論網》將各縣市可購買的地點製作查詢表，以利大家方便查詢，大家在以下查詢表中找到自身所在縣市，輸入鄉鎮區名、道路名或藥局名稱查詢。

台北市快篩實名制購買地點

新北市快篩實名制購買地點

基隆市快篩實名制購買地點

桃園市快篩實名制購買地點

新竹縣快篩實名制購買地點

新竹市快篩實名制購買地點

苗栗縣快篩實名制購買地點

台中市快篩實名制購買地點

彰化縣快篩實名制購買地點

南投縣快篩實名制購買地點

雲林縣快篩實名制購買地點

嘉義縣快篩實名制購買地點

嘉義市快篩實名制購買地點

台南市快篩實名制購買地點

高雄市快篩實名制購買地點

屏東縣快篩實名制購買地點

宜蘭縣快篩實名制購買地點

花蓮縣快篩實名制購買地點

台東縣快篩實名制購買地點

澎湖縣快篩實名制購買地點

金門縣快篩實名制購買地點

註：目前資料中沒有馬祖的藥局，所以本文沒有馬祖快篩實名制購買地點。

資料來源：衛福部健保署

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核稿編輯：楊士範