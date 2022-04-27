2022/04/27,
【快篩試劑地圖】各縣市快篩實名制販賣地點一次查
Photo credit：林奕甫/關鍵評論網
我們想讓你知道的是
快篩實名制哪裡買？本文將4000多家快篩購買地點，依縣市製作成查詢表，方便大家查詢與購買。
隨著台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情朝向共存狀態邁進，許多過去的防疫措施也跟著改變。其中為了降低醫療負擔，保存醫療量能，輕重症者分流是重要作法，無症狀與輕症狀不需特別進入醫院隔離，條件許可下可居家隔離。為了讓民眾儘快掌握自己狀況，快篩成為家中必需品。而中央流行病指揮中心為了讓民眾都能買到快篩，宣布快篩也可以像口罩實名制一樣購買，目前已有超過4000家藥局加入快篩實名制販售。
為方便大家查詢自家附近可購買快篩實名制的地點，《關鍵評論網》將各縣市可購買的地點製作查詢表，以利大家方便查詢，大家在以下查詢表中找到自身所在縣市，輸入鄉鎮區名、道路名或藥局名稱查詢。
台北市快篩實名制購買地點
新北市快篩實名制購買地點
基隆市快篩實名制購買地點
桃園市快篩實名制購買地點
新竹縣快篩實名制購買地點
新竹市快篩實名制購買地點
苗栗縣快篩實名制購買地點
台中市快篩實名制購買地點
彰化縣快篩實名制購買地點
南投縣快篩實名制購買地點
雲林縣快篩實名制購買地點
嘉義縣快篩實名制購買地點
嘉義市快篩實名制購買地點
台南市快篩實名制購買地點
高雄市快篩實名制購買地點
屏東縣快篩實名制購買地點
宜蘭縣快篩實名制購買地點
花蓮縣快篩實名制購買地點
台東縣快篩實名制購買地點
澎湖縣快篩實名制購買地點
金門縣快篩實名制購買地點
註：目前資料中沒有馬祖的藥局，所以本文沒有馬祖快篩實名制購買地點。
資料來源：衛福部健保署
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核稿編輯：楊士範
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