台灣《蘋果新聞網》宣布易主，大部分員工都會留用，外傳買主是17LIVE共同創辦人潘杰賢

台灣《蘋果新聞網》下午5點多在官網宣布，台灣《蘋果日報》已完成交接，將以更新穎、亮眼的形式服務讀者，大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，至於新東家稍晚才會對外公布。外傳是17LIVE集團共同創辦人潘杰賢買下，但目前消息尚未獲得證實。

蘋果聲明：大部分員工都會留用

聲明中指出，《蘋果日報》香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

由於大量解解僱必須在60天前預告，蘋果台灣分公司法人代表葉一堅親自召開一級主管會議表示，大部份蘋果員工都轉移到新東家，他也會一起留用，並擔任榮譽主席，至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

聲明中也感性表示，回首19年前、2003年5月2日，台灣《蘋果日報》以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，蘋果新聞網應運而生，紙本與網路並駕齊驅，然而隨集團驟變，台灣《蘋果日報》紙本不得已無奈停刊，僅剩曾創下每日平均2500萬點閱率的蘋果新聞網為蘋果招牌點燈續命。

在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去；新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天跑新聞。華麗轉身後的《蘋果》更注重數位新聞的科技發展再度發光，期待讀者繼續支持。

外傳可能買主潘杰賢是誰？

外傳17LIVE集團共同創辦人潘杰賢是買主之一，直播平台17LIVE發聲明回應，潘杰賢為17LIVE集團共同創辦人和榮譽董事長，也是股東之一；報載內容因為是股東個人投資，17LIVE無法表示任何意見。

綜合《中央社》和《數位時代》報導，潘杰賢來自新加坡，是台灣女婿，芝加哥大學布斯商學院校友，在新加坡、台灣連續創辦交友、直播等成功事業；在2013年創立交友軟體Paktor，2017年Paktor與藝人黃立成的直播平台17合併為M17 Entertainment（後更名為17LIVE）。M17在2018年上市失敗，2020年M17宣布將潘杰賢創立的Paktor出售給新加坡投資公司Kollective Ventures。



潘杰賢目前正以「投創」（以投資進行創業）角色，透過個人成立的家族辦公室龍丞資本（Turn Capital）積極投資台灣與新加坡新創公司和創業家。

工會：會繼續爭取相同條件留任

對於新東家入主，台灣《蘋果日報》工會也向工會成員發布聲明，證實今天接獲資方通知公司交易案成立，並將再啟動裁員計畫。工會表示，稍早資方代表指出，多數同仁可轉移到新東家及安然留用，並依相關法規規定於60天前宣告。

工會指出，台灣《蘋果日報》自2020年以來已多次進行大量解僱，目前留任會員皆是在公司營運存續危機最為嚴峻之際，一路支持、共同打拚的人，對於公司交易案成立，工會樂見其成。

工會表示，將代表全體會員監督資方接下來是否依法履踐相關程序與義務，竭力為剩餘130多名會員維護應有的權益，並以爭取全體會員以相同勞動條件繼續留任為目標，持續與資方協商 。

不過據了解，蘋果因應易主，公司會進行大量解僱，兩個月內完成解雇，也就是八月初。葉一堅表示會全力爭取員工留下來以及維持目前薪資，新老闆也有的誠意；至於何時拍板公布，葉一堅表示請同仁給他一點時間去溝通，整個溝通是往好的方向發展。

2003年5月2日，台灣《蘋果日報》創刊，隨後因應網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅。到了2021年5月18日，台灣《《蘋果日報》》停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》；6月24日，香港《蘋果日報》報紙及網站全面停運，不過台灣《蘋果新聞網》不受影響。

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核稿編輯：翁世航