協商當晚「喝得太醉、記不得細節」，阿根廷將調查與英國簽署馬爾維納斯協議的前外交人員
我們想讓你知道的是
英國前外交人員的回憶錄暗示阿根廷前政府所簽署的協議，放棄了對福克蘭群島主權的堅持，而簽署的阿根廷官員是在酒精的催化下這樣做的。
今年是福克蘭戰爭40週年（阿根廷稱馬島戰爭），阿根廷與英國針對福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）的主權爭議未止，阿根廷外交部本週二（26日）啟動了一項內部調查，為確定前外交部副部長福拉多里（Carlos Foradori）是否在2016年與英國外交人員會面談論福克蘭群島議題時「喝醉了」。
（編按：依英國與阿根廷對福克蘭/馬爾維納斯群島的主權主張，以下新聞引述英國外交官發言時對島嶼的稱呼寫福克蘭，引述阿根廷外交官意見時則寫馬爾維納斯。）
英國前歐洲和美洲事務部長鄧肯（Alan Duncan）在去年（2021）發表的自傳《In the Thick of It》中揭露2016年9月12日，他與英國駐阿根廷大使肯特（Mark Kent）在英國大使館會見阿根廷當時的外交部副部長福拉多里，為討論後來簽訂的《福拉多里-鄧肯協議》（Foradori-Duncan Pact）。
「英國大使館有一個很棒的酒窖，光線充足，牆壁上滿是梅洛（Merlot）紅酒......這是一個給外交會議非常舒適的環境，我們在那裡會見了阿根廷外交部副部長卡洛斯．福拉多里。」
「隨著一瓶又一瓶的酒從地窖移到桌子上，談判變得更好了。大約在凌晨2點左右，我們握手同意了協議大綱。」鄧肯在他的回憶錄中寫道。
（照片左為英國前歐洲和美洲事務部長鄧肯，右為阿根廷前外交部副部長福拉多里）
在談判後的第二天，福拉多里打給肯特，承認他昨晚喝醉了，不記得自己承認了什麼。肯特則提醒他他所同意的內容，鄧肯說「談判仍在正軌上」。
鑑於醜聞的曝光，阿根廷外交部現在決定啟動內部調查，以確定鄧肯言論的真實性。若屬實，福拉多里可能違反公職人員職責組織法規定的行為。
不過福拉多里駁斥了鄧肯對當晚的酒窖描述，他告訴英國外交網站《Declassified UK》，這些描述「完全不符現實」。福拉多里也說協議長達40頁，「太長了，不可能在一個晚上制定出來。」
福拉多里補充說，關於像馬爾維納斯（福克蘭群島）這樣敏感的議題，需要外交部不同級別的簽名，避免單一官員或外交人員單方面做出決定，他也強調，每個談判的內容在成為正式協議前還需要進行驗證。
福多拉里協議寫了什麼？
《福拉多里-鄧肯協議》是自1999年以來，關於南大西洋和福克蘭群島問題第一份正面的聲明，同意在未來幾個月內努力取消對福克蘭群島的石油、天然氣產業、航運和漁業的限制。雙方也同意在福克蘭群島與第三國之間建立進一步的空中聯繫。
這項協議被阿根廷反對黨抨擊為「可恥」，在此之前阿根廷堅決反對英國在南大西洋勘探資源，也強烈反對任何從第三國飛往福克蘭群島的新航班。福拉多里當時不得不到阿根廷國會解釋，強調他與英國共同簽署的是「聯合聲明稿」，不是協議。
不過根據這項協議，福克蘭群島的周遭活動後來有了轉變。2010年，英國石油公司Rockhopper Petroleum在福克蘭群島海域首次發現了重要的石油儲量，吸引更多的英國與美國公司在該群島附近開採石油，阿根廷政府2015年聲稱這些油氣開發是「進入阿根廷領土從事非法活動」，揚言將依法阻止，不過至今這些能源公司仍未停止在福克蘭群島周遭的活動。
在航空方面，奠基於這項協議，阿根廷與英國2018年同意開通一條能夠連接南美洲與福克蘭群島的航空線路，允許智利航空（Latam）從巴西聖保羅起飛，經阿根廷第二大城市科爾多瓦再到福克蘭群島，不過阿根廷航空公司仍被禁止飛往該島。雖然當時的阿根廷政府強調這是為促進福克蘭群島和阿根廷間更多的聯繫，不過反對黨抨擊協議簽訂等同強化了英國對馬爾維納斯領土的「非法佔有」。
前阿根廷駐英國大使：是完全取消協議的時候了
阿根廷前馬爾維納斯群島事務部長費爾姆斯（Daniel Filmus）痛批，《福拉多里-鄧肯協議》是針對國家利益，特別是對馬爾維納斯群島行使主權的主張上，「最有害的事件之一」。他說該協議對英國的利益作出讓步，允許英國在該地區開發阿根廷的自然資源，並降低阿根廷對馬爾維納斯群島的主權主張。
費爾姆斯表示，「閱讀鄧肯的私人日記只不過是提供個人證詞，並證明我們阿根廷人已經知道，長期以來都在譴責的事情。」他說恢復阿根廷對馬爾維納斯群島的主權，不是前總統馬克里（Mauricio Macri）關心的事。「無論有沒有喝酒，他們都不願意捍衛4500萬阿根廷人的主權和利益。」
2012-2015阿根廷駐英國大使卡斯特羅（Alicia Castro）也稱，「這些新的披露意味著阿根廷政府應該立即撕毀《福拉多里-鄧肯協議》。」她說，「這項協議是福拉多里對英國的大禮，阿根廷人的憤怒可說理所當然。現在我們對這個禮物是如何給的有了更好的理解，它看起來更糟。作為前任大使，我可以說這絕對不是進行嚴肅外交的方式。現在是完全取消協議的時候了。」
福克蘭（馬爾維納斯）群島位於南大西洋，包含兩個主島及周圍770多座小島，阿根廷和英國就這個群島的主權歸屬長期存有爭議。英國認為這座群島是1592年英國船長戴維斯（John Davies）最早發現的，阿根廷則主張馬爾維納斯群島為阿根廷獨立後、從西班牙繼承的領土。為爭奪群島主權，英阿兩國在1982年4到6月打了一場短暫而激烈的戰爭，最終英國獲勝，聲稱福克蘭群島是英國海外領土，擁有內部自治權，英國負責其國防和外交事務，不過阿根廷仍堅稱英國是「非法佔領」。
新聞來源
- Argentina targeting the Foradori/Duncan statement on the Falklands（Merco Press）
- ARGENTINE MINISTER ‘WAS PISSED’ WHEN HE AGREED CONTROVERSIAL FALKLANDS DEAL WITH UK（DECLASSIFIED UK）
- Malvinas: un exministro británico aseguró que el vicecanciller de Macri estaba ebrio al firmar una declaración bilateral（Página 12）
延伸閱讀
- 福克蘭群島確實很靠近阿根廷，但在主權歸屬上當然是英國「自古以來不可分割的領土」
- 阿根廷正式加入中國「一帶一路」計畫，中國報以對福克蘭群島主權的支持
- 智利與阿根廷的歷史與領土紛爭，是否會因擁抱中國的「帶路倡議」演出大和解？
- 世界首富用440億美元買下推特，阿根廷鄉民高喊「馬斯克，下一個買我們吧！」
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：吳象元