協商當晚「喝得太醉、記不得細節」，阿根廷將調查與英國簽署馬爾維納斯協議的前外交人員

今年是福克蘭戰爭40週年（阿根廷稱馬島戰爭），阿根廷與英國針對福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）的主權爭議未止，阿根廷外交部本週二（26日）啟動了一項內部調查，為確定 前外交部副部長 福拉多里（Carlos Foradori）是否在2016年與英國外交人員會面談論福克蘭群島議題時「喝醉了」。

（編按：依英國與阿根廷對福克蘭/馬爾維納斯群島的主權主張，以下新聞引述英國外交官發言時對島嶼的稱呼寫福克蘭，引述阿根廷外交官意見時則寫馬爾維納斯。）

英國前歐洲和美洲事務部長鄧肯（Alan Duncan）在去年（2021）發表的自傳《In the Thick of It》中揭露2016年 9月12日， 他與英國駐阿根廷大使肯特 （Mark Kent）在英國大使館會見阿根廷當時的外交部副部長福拉多里，為討論後來簽訂的《福拉多里-鄧肯協議》（Foradori-Duncan Pact）。

「英國大使館有一個很棒的酒窖，光線充足，牆壁上滿是梅洛（Merlot）紅酒......這是一個給外交會議非常舒適的環境，我們在那裡會見了阿根廷外交部副部長卡洛斯．福拉多里。」 「隨著一瓶又一瓶的酒從地窖移到桌子上，談判變得更好了。大約在凌晨2點左右，我們握手同意了協議大綱。」鄧肯在他的回憶錄中寫道。

Argentine FM #SantiagoCafiero has ordered an internal investigation to determine whether former deputy FM #CarlosForadori back in 2016, became drunk during a meeting with British diplomats in which they discussed areas of mutual interest, including a chapter on the #Falklands. pic.twitter.com/Xfp3ZXo6n0 — MercoPress (@MercoPressNews) April 27, 2022

（照片左為英國前歐洲和美洲事務部長鄧肯，右為阿根廷前 外交部副部長 福拉多里）

在談判後的第二天，福拉多里打給肯特，承認他昨晚喝醉了，不記得自己承認了什麼。肯特則提醒他他所同意的內容，鄧肯說「談判仍在正軌上」。

鑑於醜聞的曝光，阿根廷外交部現在決定啟動內部調查，以確定鄧肯言論的真實性。若屬實，福拉多里可能違反公職人員職責組織法規定的行為。

不過 福拉多里駁斥了鄧肯對當晚的酒窖描述，他告訴英國外交網站《Declassified UK》，這些描述「完全不符現實」。福拉多里也說協議長達40頁，「太長了，不可能在一個晚上制定出來。」

福拉多里 補充說，關於像馬爾維納斯（福克蘭群島）這樣敏感的議題，需要外交部不同級別的簽名，避免單一官員或外交人員單方面做出決定，他也強調，每個談判的內容在成為正式協議前還需要進行驗證。

👉 NEW -- Argentine minister ‘was pissed’ when he agreed controversial Falklands deal with UK



by @kennardmatt



Carlos Foradori negotiated a 2016 deal with Britain which agreed to 'remove all obstacles' to developing oil deposits around Falkland Islandshttps://t.co/rUENaIfzEJ — Declassified UK (@declassifiedUK) April 26, 2022

福多拉里協議寫了什麼？

《福拉多里-鄧肯協議》是自1999年以來，關於南大西洋和福克蘭群島問題第一份正面的聲明，同意在未來幾個月內努力取消對福克蘭群島的石油、天然氣產業、航運和漁業的限制。雙方也同意在福克蘭群島與第三國之間建立進一步的空中聯繫。

這項協議被阿根廷反對黨抨擊為「可恥」，在此之前阿根廷 堅決反對英國在南大西洋勘探資源，也 強烈反對任何從第三國飛往福克蘭群島的新航班。福拉多里當時不得不到阿根廷國會解釋，強調他與英國共同簽署的是「聯合聲明稿」，不是協議。

不過根據這項協議，福克蘭群島的周遭活動後來有了轉變。2010年， 英國石油公司Rockhopper Petroleum在福克蘭群島海域首次發現了重要的石油儲量，吸引更多的英國與美國公司在該群島附近開採石油， 阿根廷政府2015年聲稱這些油氣開發是「進入阿根廷領土從事非法活動」，揚言將依法阻止，不過至今這些能源公司仍未停止在福克蘭群島周遭的活動。

在航空方面，奠基於這項協議，阿根廷與英國2018年同意 開通一條能夠連接南美洲與福克蘭群島的航空線路，允許 智利航空（Latam）從 巴西聖保羅起飛，經阿根廷第二大城市科爾多瓦再到福克蘭群島，不過阿根廷航空公司仍被禁止飛往該島。雖然當時的阿根廷政府強調這是為 促進福克蘭群島和阿根廷間更多的聯繫，不過反對黨抨擊協議簽訂等同強化了英國對馬爾維納斯領土的「非法佔有」。

前阿根廷駐英國大使：是 完全取消協議的時候了

阿根廷前馬爾維納斯群島事務部長費爾姆斯（Daniel Filmus）痛批，《福拉多里-鄧肯協議》是針對國家利益，特別是對馬爾維納斯群島行使主權的主張上，「最有害的事件之一」。他說該協議對英國的利益作出讓步，允許英國在該地區開發阿根廷的自然資源，並降低阿根廷對馬爾維納斯群島的主權主張。

費爾姆斯表示，「 閱讀鄧肯的私人日記只不過是提供個人證詞，並證明我們阿根廷人已經知道，長期以來都在譴責的事情。」他說恢復阿根廷對 馬爾維納斯群島的主權，不是前總統馬克里（Mauricio Macri）關心的事。「無論有沒有喝酒，他們都不願意捍衛4500萬阿根廷人的主權和利益。」

2012-2015 阿根廷駐英國大使卡斯特羅（Alicia Castro）也稱，「 這些新的披露意味著阿根廷政府應該立即撕毀 《福拉多里-鄧肯協議》。」 她說，「這項協議是福拉多里對英國的大禮，阿根廷人的憤怒可說理所當然。 現在我們對這個禮物是如何給的有了更好的理解，它看起來更糟。 作為前任大使，我可以說這絕對不是進行嚴肅外交的方式。 現在是完全取消協議的時候了。」

福克蘭（馬爾維納斯）群島位於南大西洋，包含兩個主島及周圍770多座小島， 阿根廷和英國就這個群島的主權歸屬長期存有爭議。英國認為這座群島是1592年英國船長戴維斯（John Davies）最早發現的，阿根廷則主張馬爾維納斯群島為阿根廷獨立後、從西班牙繼承的領土。為爭奪群島主權，英阿兩國在1982年4到6月打了一場短暫而激烈的戰爭，最終英國獲勝，聲稱福克蘭群島是英國海外領土，擁有內部自治權，英國負責其國防和外交事務，不過阿根廷仍堅稱英國是「非法佔領」。

Photo Credit: Google Map 地圖中綠色標示為福克蘭（馬爾維納斯）群島位置。

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核稿編輯：吳象元