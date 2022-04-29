馮賢賢：錯上加錯、火上添油，華視跑馬燈風暴給了我們什麼啟示？

文：馮賢賢（媒體工作者）

4月20日，華視晨間新聞在早上7點多出現驚聳的跑馬假訊息，包括「新北市遭共軍導彈擊中…」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火及施放爆裂物…」、「受戰爭影響，各地爆發民生用品搶購潮…」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令…」等。

華視新聞出錯震驚全國

經媒體報導後，華視說明，跑馬文字是新北市消防局提供，用來製作防災演習影片，但因工作人員「誤植」，才會出現在新聞中。

這個「誤植」是怎麼回事？原來華視替新北市錄製防災演習影片，使用新聞的橫式跑馬版面，錄影時畫面底下跑馬說明災害情境，但錄影結束後，A導播沒將這些跑馬內容刪除，就電腦關機。4月20日，負責晨間新聞的B導播重新啟用橫式跑馬，但是他沒有在事前檢查內容，值班的編輯也沒確認內容，導播就按鍵讓恐怖假消息跑馬出去了，而且8分鐘之後才由主播說明道歉。

電視新聞是以秒計算的，八分鐘算天長地久了。

新聞傳開後，舉國譁然，陰謀論四起。很多人無法相信這樣的錯誤不是故意的。華視公布懲處名單，包括兩位導播、編輯、晨間新聞製作人等共八人。

代總經理陳雅琳於4月21日請辭，被陳郁秀董事長慰留。但接近午夜時，又傳出華視跑馬在4月20日早上其實出包不止一次。9點多的時候，新聞跑馬二度出現嚇人的假消息：「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」、「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量100萬桶」。

圖片來源：華視新聞畫面截圖

錯上加錯，火上添油

華視解釋說，第二次的錯誤跑馬，是因工作人員以「無意義之錯誤文字」測試跑馬系統，但未正確關閉模版，才會再次播出假消息。

所謂火上加油，大概就是這情境。

4月22日凌晨，華視又發聲明，宣布董事長陳郁秀辭華視與公視董事長，代理總經理陳雅琳也辭職。

此事的政治究責部分，似乎已經落幕，但衍生的問題才開始。第一，華視和公視要怎麼辦？第二，民進黨政府有沒有學到一點教訓？兩件事是合而為一的。有學到教訓，未來才有可能改進公廣的治理。

看問題，要能掌握細節。我們先從華視的新聞工作現場來看。

發生錯誤完全是系統崩壞使然

電視新聞是高度勞力密集且環環相扣的產業，新聞播出，涉及新聞產製、棚內錄影、工程傳輸、資訊支援、美術動畫、新聞資料庫等龐大的專業系統同時啟動，還有廣告業務和宣傳。

一則新聞的誕生，從採訪主管下指令、文字／攝影記者採訪、文字看帶寫稿、文稿經製作人審核、文字跟攝影過音剪輯、主編將所有新聞排序下標、導播組人員在副控管控畫面聲音及標題和跑馬、主播進棚播報、棚內現場指導和多機攝影作業、工程人員傳輸訊號、資訊系統負責網路作業等等，沒有一個環節可以出紕漏。

4月20日早上，華視第一次跑馬出包，前後兩位導播都沒有做該做的動作。已錄完的跑馬資料沒刪除，將播出的內容沒檢查。編輯也失職，而所有的現場工作人員都對於假訊息的播出毫無警覺，把關機制每一關都失守。

第二次出包，竟是為了更正前次錯誤，測試跑馬時再度犯錯。

令人無法理解的是，為何測試的文字內容，不是「四月天氣不穩定，請大家出門前先看氣象預報」這種就算不小心播出，也不會有事的內容，而是上述驚悚假訊息。那些奇怪的假訊息並非唾手可得，在廣告時間緊急作測試，怎會生出如此奇怪的內容，也難怪陰謀論更加滿天飛。

我沒有證據，無法斷定兩次跑馬出包是不是「故意」的。我試圖開展新聞播出的流程，讓大家看到，華視出狀況，似乎是系統性的崩壞。

如果這個判斷成立，原因當然很複雜。紀律不彰，很久了。鐵飯碗造成的怠惰，可能更久。昔日威風八面的老三台影響力不再，債臺高築，設備老舊，組織死氣沈沈，也很久了。新聞台開播後人力不足，人員疲憊，士氣低落，長官未積極解決問題，都可能是出包背後的結構性問題。

Photo Credit: 中央社

烏鴉建言從不被當一回事

從2016年底至2019年夏天，我曾出任華視董事，對於此次「出包」，有一種既視感。結構性的問題，必須從組織再造、加強財務紀律、掃除積弊、改良工作文化、內容創新等各方面著手。

我曾在董事會不斷提醒，但意見經常被冷處理。陳董事長似乎對於自己指定大戲題材、直接插手屬於總經理職權範圍裡容易得到掌聲的業務，以及其他一些不足與外人道的事最感興趣。對於無法立竿見影、又要得罪既得利益者的改革，例如弊案的追究、人事的改革、財務的健全化，她顯然無心著墨。

如果她有心改革，華視不會債臺高築、積弊深重到幾乎已看不見爬出深淵的路徑。它唯一能繼續借到錢的憑藉，就是那價值數百億的土地資產。這些老本，一年一年被負債侵蝕掉，以債養債，反正是納稅人的錢，誰也不痛。

這是我在董事會開了幾十次會之後觀察到的心得，也是最後我決定辭職的主要原因。辭職那年，華視的負債終於超過資本額，寅吃卯糧，但公司既不做人事改革，也不圖內容創新跟上時代，沒有任何償債脫困計畫。記得我在董事會上說，身為董事，我對於替這樣並非投資於未來的債務背書感到非常不安，我反對繼續舉債。但說也是白說。

陳郁秀在辭職後寫給華視員工的信裡說：「可惜組織、設備及部分同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷…身為董事長的我請辭，是為了負起最後的行政責任…」。