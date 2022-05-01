開放演算法與言論自由就是理想的社群平台？馬斯克恐怕還不了解即將面臨的挑戰

文：林雨蒼（公民記者）

Twitter上有人點名首富Elon Musk，問他：「你會考慮建立一個新的社交媒體平台嗎？一個平台可以開放演算法原始碼，把言論自由和遵從言論自由的精神當成首要任務，以及把片面的政治宣傳降到最低的平台，我認為這種平台是我們迫切需要的。」而Elon Musk則回應，「認真考慮中。」

我相信，這幾個陳述是許多人所期待的社交平台要具備的要素。目前「演算法」是各家科技平台的最核心技術，也是最核心的機密，它決定了我們會看到怎麼樣的內容。如果開放演算法的原始碼，我們就有機會知道自己為什麼看到哪些文章、為什麼看不到另外的哪些東西。

如果一個平台遵守「言論自由」的原則，那我們就可以盡情說話，不會莫名被審核發言甚至停權；如果平台可以把政治宣傳降到最低，那我們就看不到不喜歡的政治宣傳。

這三個要素是可能存在的嗎？讓我們來慢慢拆解。

演算法該公開原始碼嗎？利弊應該被權衡

第一個要素是，演算法應該公開原始碼。這些社交平台使用演算法，一開始是希望能夠過濾文章，進而讓使用者願意留下來。只是，透過訓練與學習的過程，演算法找到了留下使用者的好方法：利用人的弱點，只給使用者看他喜歡的內容。

這引發了可得性偏誤，讓人誤以為自己看到的文章就是整個世界的面貌，或者是加強所謂同溫層效應，只要跟自己不合的意見，就持續忽略。很多人都認為，這樣的演算法應該被公開，讓大家自己選擇要不要使用。

演算法是許多平台的商業利益所在，因為它可以影響使用者看到的內容，讓付費的內容更容易被看見，因此平台確實有動機不公開演算法；不過，大方向上，我仍傾向公開演算法，畢竟公開演算法之後，大家才知道這些資訊為什麼被推到眼前，以及有哪些資訊被漏掉了，或是可以選擇自己喜歡的演算法。

不過，公開演算法還有其他風險，我認為應該要考慮進去。第一個風險，就是演算法的公開會導致內容農場經營者狙擊演算法漏洞，把他們的內容傳播得到處都是；可以想見，極權國家也可能會使用這些演算法的漏洞推播內容，用以影響民主國家的選舉。

從以前Google開始使用演算法過濾搜尋結果開始，內容農場與廣告商就一直在研究如何利用演算法來增加曝光。最早Google看的是關鍵字的露出次數，結果就出現一些不斷重複貼上關鍵字的網頁，出現整篇毫無意義、卻能在演算法中得到高分而被搜尋到的文章。

也就是說，如果公開的演算法有漏洞，社交平台或搜尋引擎必然會遭到內容農場的狙擊，結果反而充滿著內容農場和廣告的內容。Google現在雖然會說明幾個重要的要素，但不會公開完整的演算法。

再者，很多人對於「公開演算法」的想像恐怕過於天真。最終判定哪些資訊該傳播，哪些該調降觸及的演算法是經過機器學習而成，而這些機器學習的材料，是平台上海量的資料。也就是說，單純只有最初的演算法原始碼而沒有資料，恐怕也無法得知最終演算法長什麼樣子，有時候甚至連平台自己都無法掌握。臉書就曾經弄錯演算法，導致假消息反而被推送出去。

而且，演算法的公開也有很多要討論的面相，比如，什麼情境該公開？該對誰公開，又該公開多少？一旦公開演算法後被惡意利用，但這個惡意利用可以讓平台獲利，請問平台該怎麼處理？若是平台選擇不作為，使用者有救濟的管道嗎？這些問題其實都需要被好好討論。

當然，演算法的公開也可以讓大眾來協力強化，但是大眾的協作與內容農場的狙擊，究竟何者會贏？就如同開放原始碼的程式若是有漏洞，可能被駭客利用入侵，也可能被其他開發者修正。因此，開放演算法後，究竟是哪一邊會贏，其實還是未定之天。不過，基於我個人對於開放原始碼的信念，我還是傾向認為，公開演算法原始碼並讓大家一起討論，或許是更能促進公眾一起來關心、協作的好方法。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

遵守言論自由還有可能降低政治宣傳嗎？

第二個要素，「遵守言論自由」，應該跟第三個「把政治宣傳降到最低」放在一起看。事實上，這兩個要素是衝突的：有些言論，可能在一群人眼中應該受到言論自由的保障，卻有另外一群人認為是應該被降低觸及的政治宣傳。

為什麼會有這兩個衝突的陳述？我認為，這就是現在社群網路使用者的弔詭之處。大家在自己的言論遭到限制的時候，往往都會不滿；但同時卻看某些言論不順眼，希望這些言論不會再被看到。這其實就是所有的社交平台經營上都會遇到的核心問題：哪些言論是該被禁止的？哪些言論又該開放，中間又有哪些處置措施？

有些言論就應該被處理。

首先，言論自由並不代表發文後不用負責。所謂的保障言論自由，是指發文前沒有被審核，但言論一旦造成損害，當事人就應該負起相應責任，可能是因此被處罰，或甚至司法追訴。這並不是對言論自由的侵害，而是要求當事人對其發言負起責任。當然，如果有任何處罰，都應該符合比例原則，並應明確告知當事人該懲罰的理由與原因，並提供當事人適當的救濟管道。

絕不刪除言論的「無限制言論自由」是不可行的。在最極端的狀況下，兒童色情、不被當事人允許的性私密影像等，每一次被流傳，都是對當事人的傷害，我想多數人都同意，這樣的貼文一定要被刪除，以免廣傳後對當事人造成更大的傷害。並非所有言論都該被保障，一定要有下架的機制。還有，有些陰謀論若沒有妥善處理，也可能會在平台上流傳渲染，進而造成傷害，著名的Pizza Gate陰謀論就是一個例子。