談俄烏戰爭如何終局：是「歷史最後一人」還是真的「戰到最後一人」？
我們想讓你知道的是
無論戰事如何進行、宣傳如何運作，我們都不該拘泥戰爭時間可能的長短，或是烏克蘭是否終將完全勝利，而是應該務實的看待並思考「戰爭的退場機制」。
文：劉又銘
俄烏戰爭至今已快進入第三個月。期間，俄軍失利、暴行屠殺的新聞時有所聞。相對當初俄羅斯堪比「三月亡華」的攻烏豪語，如今只能褪去原本堪稱天衣無縫的包圍網，重新集結軍隊至烏東的頓巴斯地區，將戰略目標從「攻陷烏克蘭全土，更迭基輔政權」；轉變為「確實控制頓巴斯全境，並打通連接頓巴斯與克里米亞的戰略大城馬里烏波爾」。
回顧戰事進行，西方世界普遍對烏克蘭的評估，也從開戰前的「烏克蘭速敗必然論」轉變成近日的「烏克蘭奇蹟逆轉勝」。但戰爭這樣持續下去，烏克蘭真能得到預期的勝利嗎？西方世界對烏克蘭的支持，真能得到預期的成果嗎？俄烏戰爭最後就近會怎麼結束呢？
烏克蘭一定要勝利？
在烏軍表現強悍抵抗力屢創佳績，導致俄羅斯進軍頻頻失利後，西方世界各主要國家開始大量軍援烏克蘭；同時，輿論戰場上，英語世界媒體風向，也從看衰烏克蘭轉向。幾個禮拜內，烏克蘭的奮勇抵抗變成全球最值得振奮的的歡欣鼓舞，甚至現在大有「烏軍必勝，俄軍必敗」的氛圍出現。
《經濟學人》就在戰事距今20天前大談西方分析家「72小時亡國」的謬誤。該文強調，隨著戰爭進入第六週，笑著進行勝利盤算的，是烏克蘭而不是俄羅斯；而烏克蘭的勝利將重繪歐洲的安全版圖。
美國保守派重要陣地《大西洋雜誌》甚至以〈西方為何不承認烏克蘭正在邁向勝利〉與〈烏克蘭的勝利是唯一可接受的結局〉二文，篤定支持烏克蘭。〈邁向勝利〉一文強調，縱使戰爭陷入僵局、戰爭過程如何跌碎一般分析家的眼鏡，但烏克蘭人確實正在獲勝。
〈邁向勝利〉的作者認為，英語世界對烏克蘭輿論會演變成這種《大西洋雜誌》所謂「不被承認的勝利」，主要源自各國都忽視了烏克蘭自2014年以來取得的軍事進展；對烏克蘭軍隊進行的專業分析，更是少之又少。事實證明，烏克蘭軍隊不僅積極主動、軍械熟悉；而且領導能力強、戰術嫻熟。如此才能多次擊敗規模大得多的俄羅斯軍隊。
〈邁向勝利〉更強調，華盛頓應該盡快提出類似二戰後重建歐洲的「馬歇爾計畫」，規劃西方世界如何援助烏克蘭經濟的重建藍圖，藉「創造更美好未來」的願景，來增加烏克蘭人勝利的信心。
〈勝利唯一可接受〉一文則認為，烏克蘭舉國士氣高昂，從開戰就有超過九成的人認為「烏克蘭終將勝利」。這也是為什麼新聞全球播放至今，即使在遭遇最艱困圍城或轟炸的城市，在烏克蘭對外宣傳戰中的烏軍，也「只有戰死的烏克蘭人，沒有投降的烏克蘭人」。
〈勝利唯一可接受〉甚至更進一步強調，俄烏戰爭對全球政治形態的影響，終究會決定未來世界秩序的邏輯。所以支持烏克蘭人、支持烏克蘭民主，就是支持人類走在一條文明的道路上。更因為如此，烏克蘭未來可以是中立國、國家領土範圍可以更動，但這些都必須由烏克蘭人而不是俄羅斯人決定。
國際力量要做到的，不是打成一灘長期泥淖的越南化或阿富汗化烏克蘭，更不是讓基輔成立一個親俄傀儡政權；而是烏克蘭作為一個具自主外交政策主權國家確切的安全與真實的勝利，避免俄軍反覆「進出」烏克蘭國土。
美國智庫大西洋理事會甚至發表了更為激進的〈世界可以從烏克蘭的勝利中獲益〉一文，開始安排一個俄羅斯戰敗後，屬於歐亞大陸心臟地帶的「美麗新世界」。在該文的描繪中，烏克蘭的勝利，將讓白俄羅斯民主運動開花結果，喬治亞與摩爾多瓦則可以無罣礙的不再受莫斯科干預，成為親歐的完整主權國家；另外，該文強調，莫斯科被視為世界主要的恐怖主義行動支持者之一。
若俄羅斯戰敗，普亭必然垮台。如此一來，在北高加索、哈薩克，以及廣大第三世界活躍的親俄恐怖主義勢力就會迎來完結；同時，俄羅斯實際支持或訓練戰鬥人員的軍事行動，甚至一直被世界詬病干預各國內政的網路攻擊，也都將煙消雲散。所以，為了創建一個沒有普亭的世界，世界各國都有幫助烏克蘭戰勝俄羅斯的義務。
自由霸權已經到了「最危險的時刻」?
小結上述對烏克蘭勝利期許的樂觀情緒與對烏克蘭支援的道德義務論，我們可以看到的，或許是西方世界對美國自由霸權力量所支撐的，以聯合國為中心國際法秩序頹傾的焦慮。正如美國知名外交政策與國際關係公共知識分子Robert Kagan在《外交事務》雙月刊所發表的最新評論所顯示，以美國為首的自由主義霸權全球秩序，已經到了退無可退的地步。
華盛頓應該做的，不是像2008年的喬治亞與2014年的克里米亞般，繼續放任普亭張牙舞爪。因為在美國近代史上，姑息帶來的是希特勒跟東條英機。即時遏制修正主義區域霸權，是美國不可推卸的責任。
許多評論者，尤其是攻勢現實主義者如John Mearsheimer，會將俄羅斯的「收復失土民族主義」怪罪到過去幾任華盛頓掌權者對北約過度擴張的支持，認為美國只要做好「離岸平衡者」的角色，讓各個區域強權適度在自己的勢力範圍內「伸展手腳」即可。離岸平衡者不該對全世界各個角落「說三道四、指手畫腳」，應該將五根手指握緊，才能針對主要敵人出拳制止。
但Kagan就強調，北約東擴並不是美國意志下的決行，而是美國文化「近悅遠來」的後果；更深層一點說，前華約的中東歐國家爭先恐後加入北約，是基於對蘇聯復辟與俄羅斯擴張傳統的恐懼，而不是華盛頓的遊說。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
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其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。