【炒幣入門】買賣加密貨幣和進出股市一樣嗎？我的「K線絕活」在幣圈有沒有用？

在疫情、縮表與烏俄戰爭多重夾擊下，近期台股和美股等全球股市下挫，連帶加密貨幣市場也震盪不斷。不過一來數據上看加密貨幣在過去幾個月跌幅相對小，二來市場低迷中每天仍有異軍突起的故事，因此景氣越險惡，筆者身邊考慮最近進場幣圈的朋友反而越來越多。

這些朋友中，有些完全不知道區塊鏈是什麼，也有手機裡面灌滿所有交易所APP卻遲遲未下第一筆單的人。我不是老師，也不是狂人，這篇文章不是發財密碼，而是我回答那些因為「幣圈好像很好賺」而想入場朋友問題的整理，老鳥歡迎直接跳過，只期待能為有興趣買幣的初學者提供基本認知，少走些冤枉路，降低受騙的機率。

交易所裡五花八門的代號，都是不同的幣嗎？

若非長期關心幣圈資訊的人，可能只聽過比特幣或狗狗幣，因此在進入幣安（Binance）之類的交易所時，常會被ETH、BNB、UNI、SOL、LUNA、GMT、PAXG等密密麻麻代號嚇到，想說怎麼會有這麼多種幣。

事實上，你在幣安看到的幣種還只是冰山一角，而這些代號都代表著一個個專案項目：有些是一條「鏈」（可以把每條鏈想成是一個資料庫，而幣和NFT就是那個資料庫裡的東西，如以太鏈、Polygon）、有些提供服務（例如幣的兌換交易，或是在不同的鏈之間傳輸資產）、有些是對應真實世界某個東西的價格（例如金價多少那個幣就多少），也有一些迷因幣，就是，存在那裡，大家買著喜歡。

開始霧颯颯了嗎？其實這邊要說的，就是每一個幣代號後面都有（他宣稱的）功能，而功能是什麼並不難找，大部分正派的專案都會有官網，或也可以到CMC之類的網站或讀幣安分析報告了解細節，知道自己到底買了什麼東西，但也別忘記人類的專長就是吹牛，有時候寫得很好聽，卻不一定能做到，或有足夠的用戶使用。

截圖自幣安網頁 在幣安的交易頁面左上角有個小連結（藍框框處），點進去就能看到幣安的官方分析報告

此外，在上網找資料的時候，請務必記得不要相信那些預判幣價，寫說他馬上就要漲三倍、五倍的文章。這類文章雖然會被SEO推到很前面，但九成九九都不準，而且很可能是機器人寫的。投資最好還是自己研究，自己負責。

所以幣價就跟股價一樣嗎？

雖然幣聽起來很像股票，但它價格意義和漲跌的影響因子，卻和傳統投資市場有點不一樣。

在證券交易所，股票代表一間公司的所有權，公司賺錢你也可以分潤，理論上你就是看好這間公司的發展，而去購買股票。但在幣的世界，有時候買幣是為了購買那個鏈上的東西（例如用ETH或SOL買NFT）、當成服務的手續費，不同的幣，也有高利質押、參加DAO投票、申購上市新幣等等數不盡的功能。

換句話說，傳統股市你買AAPL就是一張股票，但在幣圈有時更像是Apple規定如果你要買App Store上的東西，只能用AAPL支付一樣。

而這項特性，也讓幣的漲跌有時候和項目方強不強賺不賺錢脫鉤。例如有些大公司發的幣不見得能漲不停（例如世界第三大交易所FTX自家的幣FTT，近來價格波動相對並不太大），而另些專案卻能因為某些很熱門的活動（像是最近世界NFT龍頭無聊猿，宣布要用他們家的幣販售虛擬土地），而讓幣價快速拉升。

這就是幣和傳統股票思維最不同的地方，投資人在評估漲跌時得將這些因素考慮進去。也因為這樣，我總覺得幣圈市值算法是有問題的，但這就是另一個主題了。

出入金麻煩嗎？賺了錢會不會拿不回來？

終於決定要進場了？首先，你得要先把一筆真台幣換成數位幣：先開個MAX或幣安帳號，在身分認證後換一些數位美金或台幣。

如果是小額的初學者，我一般會推薦朋友用台灣的交易所MAX入金，核可後只要用綁定的帳號匯入專戶即可立刻得到數位錢錢；有些人會在幣安刷信用卡買幣，但仍建議要早點開通MAX，因為把錢匯回自己實體戶頭時，終究會用到。

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換到第一筆數位幣之後，就看你想做些什麼。

如果只是要買一單比特幣然後從此忘記的話，把錢留在MAX裡也沒什麼不好，但如果想頻繁交易或玩些合約之類的延伸品，就要先在MAX裡面把數位台幣換成數位美金（USDT），然後匯到幣安（轉帳時記得用手續費最低的TRC20協定）。

要出金，基本上就是把上面步驟倒過來做一次，錢錢就會回到你的台幣戶頭裡，快速順暢方便，不賺到百萬等級暫時也不需要繳稅。

除了直接買幣外，很多（心臟夠強的）投資人也會買類似選擇權的「合約」，筆者周遭不少朋友就是看到那些嚇死人的收益趴數而入坑。但要注意，買合約就像是eToro，你持有的並不是那些幣，而是漲跌的賭券，加上高槓桿很容易有爆倉歸零風險，投資時都得考慮進去。

我是股海線圖大師，可以在幣圈如法炮製嗎？

幣價漲跌跟股價一樣有線圖，很多人也會用過去做股票的經驗來判斷漲跌走向，但根據筆者之前請幾個投資專家朋友做實驗的回測結果，單用那些蠟燭來看幣其實不一定準。

首先，365天24小時都不休市的幣圈運轉飛快，所以常有「幣圈一天人間十年」的說法，對照傳統標的看月線周線，加密貨幣常常要看15分鐘線甚至5分鐘線，規模與速度不同，經驗當然也不能比照。

再者，暴力生長的幣類似新興市場——波動大，而且消息面重要。有時候一個利多就能讓躺平的幣突然跳起五番十番，也有些長期強勢的幣種，因為某個負面消息在幾秒鐘內跌十幾二十趴。

因此與其認真研究幣的上影線下影線，不如多花點時間在幣圈新聞，還更能掌握買賣的先機。