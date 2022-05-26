中正紀念堂園區空間轉型大體檢：在討論與腦力激盪間，重新想像「首都公園」

文：促進轉型正義委員會

軍事基地、經貿中心、中正紀念堂：NEXT？

「你以往都如何使用中正紀念堂？」

「作為首都公共空間，你還期待這裡可以是什麼模樣、還有什麼可能性呢？​」

中正紀念堂園區目前基地位處台北市中心中山南路21號，佔地約25公頃，相當於595個標準籃球場。自清領至日治時期，這塊基地長期為封閉性極高的軍事基地。1970年代，政府一度規劃在此成立經貿中心。然則，隨1975年蔣中正的逝世，此處被選為興建「紀念先總統蔣中正」的基地，而成為現今「中正紀念堂」面貌。

台灣逐步邁向民主化過程以來，各種社會運動曾於中正紀念堂集結與表達訴求，使之成為見證台灣民主轉型與多元價值的重要場域；同時，中正紀念堂園區也是許多活動展演的公共空間。在許多人心中，中正紀念堂園區扮演了重要的藝文遊憩空間與公共記憶場所。從威權到民主，中正紀念堂是否轉型、它的的使用與爭議，反映出台灣社會在政治上的多元觀點。

中正紀念堂轉型不但是轉型正義的指標性議題，也是都市公共空間再定位的首都議題。關乎這一代如何思考我們如何對待記憶與空間：在2021年，我們要留給下一代怎麼樣的「轉型備忘錄」？​



Photo Credit: 促轉會 促轉會以「轉型，下一步！中正紀念堂轉型」為主題，辦理系列座談。

重新想像首都公園：中正紀念堂轉型方案焦點團體工作坊

舉辦系列公開講座後，促轉會希望，社會的討論，不僅停留在對歷史價值與詮釋的論辯，也能從日常生活使用的角度，重新想像這塊長久因被打造成「紀念威權統治者」而充滿限制的基地如何才能更自由、更開放、更友善共融，達到真正「空間解嚴」。​

為此，我們與長期致力於公民參與、民主深化的熱吵民主協會合作，舉辦兩場「中正紀念堂轉型方案焦點團體工作坊」。

考量年齡、性別、居住地及使用頻率，邀請使用者來參與，也邀請長期關注都市空間、生態環境、園藝治療、親子教育、青少年、老年、障礙者及弱勢群體權益的團體，以及學生社團、社區大學、當地里民等，提供多元豐富的視角，進行更加細緻、深化的空間經驗交流與建議。

透過此次的焦點團體工作坊，促轉會收納更多元使用群體的空間經驗，並將討論成果作為撰寫政策建議的參考，提交給行政院。

說說自己與中正紀念堂的故事吧

中正紀念堂佔地範圍極廣，自1980年成立後，廣場、兩廳院、堂體內部，各式各樣的人來來去去，乘載許多不同的回憶。工作坊中，參與者分享自己的空間使用體驗，更訴說在園區所發生過的有趣故事。

親子團體代表：下一代對空間的自由體驗，能夠淡化嚴肅的氛圍

「今天出發前，曾問我小孩對於中正紀念堂的印象，小孩最直接的回答是『不好玩』。具體來說，園區內雖然有很多植物，但許多是觀賞性的花圃，而非可親近、可遊玩、可觸摸和體驗的大樹和綠地。對兒童或要育兒的家長而言，是很不友善的空間。」

「我認為中正紀念堂的威權感，不僅是歷史層面，也呈現在空間的各種使用限制。如果要改造空間，希望過程中能開放孩子和青少年參與，比如彩繪地板、爬樹、玩遊戲等，下一代對空間的自由體驗，能夠淡化嚴肅的氛圍。希望藉由孩子的自由，來象徵台灣民主的自由。」

障礙者團體代表：石鋪路不利於輪椅族使用，但迴廊是最棒的賽車道

「園區交錯使用各種不同的鋪面，部分凹凸不平，部分卻雨天易滑，園區內的活動廠商往往也沒有無障礙設計，園區對輪椅族並不安全，也不方便，進入園區往往要先在園區外繞路而行。夏天炎熱而缺乏遮蔭，反而是迴廊有遮蔭、平整、涼爽，是輪椅族的夢幻賽車道，只可惜現在出入口較少，如果增加圍牆出入口，對障礙者可以更方便。」

21歲熱舞社成員：從高中到大學都在兩廳院窗外，以及民主廣場練習

「民主廣場作為熱舞場地的拍攝效果很好，兩廳院周圍的屋簷下也是各校社團練舞的熱門位置，可是離廁所較遠，附近飲水機也很少；有時早上五點就要排班來佔位，有次早起佔位不小心睡著，還睡到錢包被偷。如果中正紀念堂可以變成年輕人更方便跳舞、社團活動的地方，該有多好。」

社區大學專員：期待開放更多元的志工導覽與課程設計，讓人們認識園區的歷史​

「大學時曾因野百合運動而來到園區，後來總是因為社運而來。之後社大在園區辦『歷史小旅行』導覽，而來了不下百次。」

「總是要走過很熱的大道、圍牆缺乏出入口難以穿越、缺乏公共討論空間、缺乏對小朋友友善的空間、草皮園圃看似綠化卻難以親近⋯⋯園區本身就是個反民主的空間。期盼這裡能轉型，但保留部分威權的設計作為警醒，結合更開放多元的導覽、課程，成為彰顯台灣民主價值的空間。」



Photo Credit: 促轉會

從迷路開始：在討論與腦力激盪間，一起「改造紀念堂」

「請各位分享你們如何來到中正紀念堂的吧。」

進一步，工作坊的討論逐步聚焦於對空間配置的具體想法。意外（也不那麼令人意外）地，參與者不約而同紛紛從「你怎麼來的？我迷路了好久！」、「我也是！！」等迷路經驗開始熱絡閒聊起。

在主持團隊的引導下，參與者動起手和筆，利用便利貼，於平面圖和描圖紙上繪製出自己獨身進入偌大園區後的行進動線。

從討論過程中我們發現，大家的發言多半自身體感（sensory experience）和生理需求出發，例如：冷或熱、日曬雨淋、單調無聊、被限制、畏懼、崇敬感、無方向感等。以此，人們才進一步感知中正紀念堂園區原有制式化空間布局設計，所帶來的日常使用限制。

譬如：缺乏處而使人日曬雨淋的園區、因空曠而太冷／太熱的廣場、視覺單調的軸線景觀設計、無法觸碰與親近的花壇、阻擋動線的圍牆迴廊、僵硬的宮殿式建築邊緣帶來的天際線等。