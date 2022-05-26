中正紀念堂園區空間轉型大體檢：在討論與腦力激盪間，重新想像「首都公園」
我們想讓你知道的是
中正紀念堂作為一個位於首善之都的大型公共空間，人們對它有不同的使用方式，也有不同的期待希望去實踐，促轉會希望透過由下而上、參與者的回憶與回饋，真正實現「空間解嚴」的未來願景。
文：促進轉型正義委員會
軍事基地、經貿中心、中正紀念堂：NEXT？
「你以往都如何使用中正紀念堂？」
「作為首都公共空間，你還期待這裡可以是什麼模樣、還有什麼可能性呢？」
中正紀念堂園區目前基地位處台北市中心中山南路21號，佔地約25公頃，相當於595個標準籃球場。自清領至日治時期，這塊基地長期為封閉性極高的軍事基地。1970年代，政府一度規劃在此成立經貿中心。然則，隨1975年蔣中正的逝世，此處被選為興建「紀念先總統蔣中正」的基地，而成為現今「中正紀念堂」面貌。
台灣逐步邁向民主化過程以來，各種社會運動曾於中正紀念堂集結與表達訴求，使之成為見證台灣民主轉型與多元價值的重要場域；同時，中正紀念堂園區也是許多活動展演的公共空間。在許多人心中，中正紀念堂園區扮演了重要的藝文遊憩空間與公共記憶場所。從威權到民主，中正紀念堂是否轉型、它的的使用與爭議，反映出台灣社會在政治上的多元觀點。
中正紀念堂轉型不但是轉型正義的指標性議題，也是都市公共空間再定位的首都議題。關乎這一代如何思考我們如何對待記憶與空間：在2021年，我們要留給下一代怎麼樣的「轉型備忘錄」？
重新想像首都公園：中正紀念堂轉型方案焦點團體工作坊
舉辦系列公開講座後，促轉會希望，社會的討論，不僅停留在對歷史價值與詮釋的論辯，也能從日常生活使用的角度，重新想像這塊長久因被打造成「紀念威權統治者」而充滿限制的基地如何才能更自由、更開放、更友善共融，達到真正「空間解嚴」。
為此，我們與長期致力於公民參與、民主深化的熱吵民主協會合作，舉辦兩場「中正紀念堂轉型方案焦點團體工作坊」。
考量年齡、性別、居住地及使用頻率，邀請使用者來參與，也邀請長期關注都市空間、生態環境、園藝治療、親子教育、青少年、老年、障礙者及弱勢群體權益的團體，以及學生社團、社區大學、當地里民等，提供多元豐富的視角，進行更加細緻、深化的空間經驗交流與建議。
透過此次的焦點團體工作坊，促轉會收納更多元使用群體的空間經驗，並將討論成果作為撰寫政策建議的參考，提交給行政院。
說說自己與中正紀念堂的故事吧
中正紀念堂佔地範圍極廣，自1980年成立後，廣場、兩廳院、堂體內部，各式各樣的人來來去去，乘載許多不同的回憶。工作坊中，參與者分享自己的空間使用體驗，更訴說在園區所發生過的有趣故事。
親子團體代表：下一代對空間的自由體驗，能夠淡化嚴肅的氛圍
「今天出發前，曾問我小孩對於中正紀念堂的印象，小孩最直接的回答是『不好玩』。具體來說，園區內雖然有很多植物，但許多是觀賞性的花圃，而非可親近、可遊玩、可觸摸和體驗的大樹和綠地。對兒童或要育兒的家長而言，是很不友善的空間。」
「我認為中正紀念堂的威權感，不僅是歷史層面，也呈現在空間的各種使用限制。如果要改造空間，希望過程中能開放孩子和青少年參與，比如彩繪地板、爬樹、玩遊戲等，下一代對空間的自由體驗，能夠淡化嚴肅的氛圍。希望藉由孩子的自由，來象徵台灣民主的自由。」
障礙者團體代表：石鋪路不利於輪椅族使用，但迴廊是最棒的賽車道
「園區交錯使用各種不同的鋪面，部分凹凸不平，部分卻雨天易滑，園區內的活動廠商往往也沒有無障礙設計，園區對輪椅族並不安全，也不方便，進入園區往往要先在園區外繞路而行。夏天炎熱而缺乏遮蔭，反而是迴廊有遮蔭、平整、涼爽，是輪椅族的夢幻賽車道，只可惜現在出入口較少，如果增加圍牆出入口，對障礙者可以更方便。」
21歲熱舞社成員：從高中到大學都在兩廳院窗外，以及民主廣場練習
「民主廣場作為熱舞場地的拍攝效果很好，兩廳院周圍的屋簷下也是各校社團練舞的熱門位置，可是離廁所較遠，附近飲水機也很少；有時早上五點就要排班來佔位，有次早起佔位不小心睡著，還睡到錢包被偷。如果中正紀念堂可以變成年輕人更方便跳舞、社團活動的地方，該有多好。」
社區大學專員：期待開放更多元的志工導覽與課程設計，讓人們認識園區的歷史
「大學時曾因野百合運動而來到園區，後來總是因為社運而來。之後社大在園區辦『歷史小旅行』導覽，而來了不下百次。」
「總是要走過很熱的大道、圍牆缺乏出入口難以穿越、缺乏公共討論空間、缺乏對小朋友友善的空間、草皮園圃看似綠化卻難以親近⋯⋯園區本身就是個反民主的空間。期盼這裡能轉型，但保留部分威權的設計作為警醒，結合更開放多元的導覽、課程，成為彰顯台灣民主價值的空間。」
從迷路開始：在討論與腦力激盪間，一起「改造紀念堂」
「請各位分享你們如何來到中正紀念堂的吧。」
進一步，工作坊的討論逐步聚焦於對空間配置的具體想法。意外（也不那麼令人意外）地，參與者不約而同紛紛從「你怎麼來的？我迷路了好久！」、「我也是！！」等迷路經驗開始熱絡閒聊起。
在主持團隊的引導下，參與者動起手和筆，利用便利貼，於平面圖和描圖紙上繪製出自己獨身進入偌大園區後的行進動線。
從討論過程中我們發現，大家的發言多半自身體感（sensory experience）和生理需求出發，例如：冷或熱、日曬雨淋、單調無聊、被限制、畏懼、崇敬感、無方向感等。以此，人們才進一步感知中正紀念堂園區原有制式化空間布局設計，所帶來的日常使用限制。
譬如：缺乏處而使人日曬雨淋的園區、因空曠而太冷／太熱的廣場、視覺單調的軸線景觀設計、無法觸碰與親近的花壇、阻擋動線的圍牆迴廊、僵硬的宮殿式建築邊緣帶來的天際線等。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。