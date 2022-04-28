教宗也談婆媳問題：婆婆們被不公平的妖魔化，但她們的確要「注意自己的舌頭」

婆媳間的相處之道，是不分國界、全世界的家庭都會面對的問題，教宗方濟各（ Pope Francis）週三（27日）給出了他的建議，「婆婆不是魔鬼」、「請善待你的婆婆」，但他也對為人母親的信徒喊話，「婆婆們，妳們要注意自己的舌頭。」

教宗方濟各2015年訪問美國時，曾對成千上萬的人群說：「家庭起紛爭，有時盤子會飛、孩子會頭痛，但我還是不會談論婆婆/岳母問題。」不過這週三，方濟各在梵蒂岡聖彼得廣場對信徒發表談話時， 再次將注意力轉向家庭關係，他認為婆婆/岳母被不公平的「妖魔化」了：

「今天，婆婆/岳母的存在幾乎是一個神話人物，我並不是說我們將她們視為魔鬼，但她們總是被認為是一個讓人不愉快的角色。」 「 現在普遍的感覺是 —— 婆婆/岳母離我們越遠越好。」

方濟各說，「不該是這樣的」：

「 仔細看看你和婆婆/岳母的關係：有時她們有點『特別』，但她們一直是你配偶的母親，她們給了你們一切。」 「如果她們有錯誤，我們應該幫助她們改正。」

🎥 VIDEO | Pope Francis' advice to married couples: Seek a good relationship with your mother-in-law.



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方濟各說，婆婆/岳母也是一個母親，她年紀大了，而 對一個女人來說，最美麗的事情之一就是有孫子。當她的孩子有了自己的孩子時，她就會重新活過來。

但話鋒一轉，教宗也對著為人婆婆/岳母的信眾喊話，「小心妳們的舌頭，因為濫用唇舌，是婆婆/岳母最嚴重的罪過之一。妳們應當要小心。」

方濟各 以《聖經》裡〈盧德傳〉中，婆婆 納敖米 如何照顧她死去兒子的媳婦 盧德為例，說信仰和愛使婆婆克服她對媳婦的嫉妒，愛上這個家庭的新成員。

方濟各說，年輕人能給長者帶來新的熱情，如果青年持開放態度，長者就能為他們開啟未來，特別叮嚀年輕人要與長者交談，年長者要與青年交談，方濟各也說，將老年人視為廢物是嚴重的罪過 ，他們必須受到保護、尊重和給予尊嚴。

「我們必須重新將這（世代）橋樑建得牢固，那裡有救恩和幸福。願上主幫助我們，使和諧在家庭內增長，那種建設性的和諧是從長者傳到年輕人身上，那是我們必須守護和注視的美麗橋樑。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元