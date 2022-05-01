使用交友軟體聊不下去怎麼辦？《蔡康永的說話之道》傳授兩技巧讓你不尬聊

現代人在找尋戀愛的對象時，已經不限於同學、同事這些狹窄的人際關係了，除了下班、假日的許多休閒活動，有機會認識更多的人之外，人手一機上的交友軟體，便成了一個常見的工具。尤其近期因為疫情的關係，許多活動陸續都被取消，沒有辦法面對面認識更多人，也讓人們使用交友軟體的頻率高上許多。

然而，不論是面對面認識人，或是使用交友軟體時，常常會遇到讓人聊不下去的時候，這是一個很常見的現象。在遇到這些情況時，到底該怎麼辦呢？最近閱讀了《蔡康永的說話之道》，恰好有兩個是很常可以用到的聊天技巧，可以讓人們突破聊天尷尬的方式，因此決定在這裡整理出來，讓我們聊天不再尷尬。

1. 話題卡住了，就再換一個話題

有些人在交友軟體上，聊一聊之後，會發現對方突然不回話了。雖然有很高的機率是對方對你沒興趣了，但是有時候，試著換一個話題接下去，還是有可能讓對方願意繼續跟你聊下去的。

譬如在聊工作、聊前任、聊家庭等等事情時，有時候會容易觸碰到對方不想講的話題，我們很難確保話題不會觸雷，畢竟每個人都希望和對方越聊越深，但在深入的過程中，就有可能遇到對方不想講的話。

當對方不想聊下去，可能就會已讀不回，你一直追問下去：「怎麼了？不想說嗎？」「你已經三天沒回我了耶。」「你還在嗎？」，這些問句，反而有可能讓對方更不悅，直接離開聊天室、解除配對。

為了避免這樣的事情發生，在聊天時，需要精確地判斷，自己開的話題，是不是會很難回答下去？如果是的話，見到對方遲遲不回話，或是回得很簡短，那麼明確地轉一個話題，或許會是比較明智的做法。

譬如你和對方聊感情，問到對方交過幾個男朋友，對方就不再回你訊息，那麼就有可能是，這個話題對對方來說太過敏感。在這個時候，你可以試著問對方說：「看來這個話題太敏感了，不如我們聊聊別的吧。最近休假的時候，你都在做些什麼呢？」主動把話題帶到別的地方去，讓自己與對方的對話有一個向下發展的可能性。

當然，還是有一些人聊天很心不在焉，又或是天性冷淡，聊天時總是會用「是喔」、「真的阿」、「恩恩」這樣帶過每一個話題，那麼或許你就要考慮是不是要跟眼前的人繼續聊下去了。

2. 先問簡答題，再問申論題，讓你們的對話能持續下去

那麼，要讓話題能夠聊下去，是不是還有什麼值得注意的點呢？有一個聊天方式，可以讓我們很安全的認識新朋友。

在剛認識一個人時，我們可以先試著問一些簡答題，譬如「如果疫情過後，你最想去哪裡玩？」「你喜歡什麼類型的男生？」「你平常休閒的時候喜歡做什麼？」讓對方說出他的興趣喜好。

在對方說出自己的喜好之後，就可以進一步地問對方說：「是歐，為什麼會選這個國家呀？是喜歡古蹟呢？還是喜歡大自然的景觀？」「原來呀，那這類型的男生的這些特質，為什麼會這麼吸引你呀？」「了解，那你都看什麼影集呀？」進一步把話題延伸下去。

不過值得注意的是，聊天比較像是兩個人傳接球，如果只有一方發話題，很容易就會乾掉。因此，在詢問對方的想法之後，也要說說自己的興趣、喜好，一來一往之間，才能讓彼此的對話延伸下去。

因此，聊天當中有一個大忌，就是如果你看到你的聊天視窗，裡面一直都是你在問問題，對方在回答，滿滿的一排問句的話，就代表說這樣的聊天模式可能出了問題。

聊天很重要的一點就是彼此都有說跟答的空間，彼此分享彼此喜歡的事情，然後藉此更了解對方，因此在你問了對方喜歡的國家，以及為什麼喜歡去這個國家之後，不妨也分享你的旅行歷程，以及你對這些國家喜好的點在哪裡吧。

最後分享一個小技巧，如果你能夠平時就準備好一些你出去旅遊的照片，或是生活周遭有趣的小事物，拍照存在手機裡面，在聊天的時候，就很容易拿出來當作分享的題材，讓彼此聊天能夠有更多話題聊下去囉。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航