2022/04/30,
運動

從「最強高中生」到「3500」，高國豪不會是最後一個領高薪被出征的對象

從「最強高中生」到「3500」，高國豪不會是最後一個領高薪被出征的對象
Photo Credit: P.league+

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從「最強高中生」到「3500」，這些稱號彷彿就像是高國豪所必須背負的「原罪」，始終無法擺脫掉這些標籤。在社群媒體如此發達的當今社會，人人都可以躲在鍵盤後暢所欲言，在面對這些雪花般留言的攻擊時，唯一能夠控制的就是自己面對批評的態度，高國豪不會是「最後一個」領高薪被出征的對象，但他面對批評的態度絕對值得作為學習典範。

由於受到新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情的肆虐，這兩年來有許多人的生活都有了重大轉變，原本還在美國就讀東南密蘇里州立大學、追尋NBA夢想的高國豪就因為這場疫情，提前返台投入職業賽場，加盟台灣籃壇的「新生力軍」新竹街口攻城獅。

當年在HBL時期就寫下無數紀錄的高國豪，早已是一位擁有許多關注度的新生代球員，甚至在當時還被冠上「最強高中生」的稱號，帶著美國NCAA一級大學經驗洗禮過後回台的他，被球迷期待的程度自然不在話下，而他也不負眾望在首年的職業球季，就繳出場均12.4分、4.9籃板、4.4助攻，外帶2.6抄截的全方位成績單，奪下極具歷史指標性意義的首位P. League+「新人王」獎項。

過往台灣籃球一直都未有公開薪資的做法，即便P. League+創立時就已強調未來會朝向「薪資透明化」的方向努力，但距離全部球團都達成共識並且制定出完整的辦法仍需要時間，但新竹街口攻城獅球團在去年球季外就與球團內部達成共識，成為第一個完整公開球員薪資與合約年份的職業籃球隊。

攻城獅球團根據內部訂定的內部薪資結構條例，將球員合約分為菜鳥合約（1－3年資歷）、中產階級合約（4－7年資歷）、老將等級合約（8－10年資歷）、頂薪等級合約（明星球員），評估球員薪資除場上球技表現為重點外，也將球迷購票帶動力、周邊商品銷量、社群影響力、球風觀賞性等納入評估標準。

其中，陣中的潛力球星高國豪於新人賽季中多項數據在本土排行皆名列前茅，拿下PLG首季「新人王」，且整年度獨佔攻城獅商品銷售排行榜冠軍，讓攻城獅決定在今年與他提前換約簽下5年總值高達3500萬元的頂薪合約，從那時起高國豪的薪資開始成為眾人議論紛紛的「焦點」。

自高中時期開始，高國豪在球場上的「渲染力」早已展露無疑，經由旅美的洗禮過後，在場上的一舉一動更帶有濃濃的秀味，這樣極具觀賞性的打法以及強烈的個人特色，讓高國豪的人氣直線上升。

但同時負面的評價也隨之而來，加上3500萬頂薪的光環，更容易讓外界用「放大鏡」檢視他的表現，表現只要稍有缺陷，就是酸民拿來大作文章的時候了，而高國豪確實也坦言領這份高薪，背負的壓力一開始真的不小。

壓力剛開始說實話多少都會有的，但我覺得壓力來就是面對它、不要去畏縮，相信3500就是教練給你的肯定。」

高國豪的「恩師」松山高中黃萬隆教練也在日前親自率隊到新竹體育館，為昔日的子弟兵高國豪加油打氣，一開頭就說道：「今天我必須要來，因為要支持他，不要在乎別人什麼東西的3500，欸3500？我不只要3500，我要4500、6500，數字不是我們追求的，追求的是一個運動的精神跟價值，還有高國豪的價值，我希望他只是開始而已，這是過程而已，接下來我個人認為是，他還有很大的進步空間。」


Photo Credit:新竹街口攻城獅

一席話道出對子弟兵滿滿的支持與鼓勵，而高國豪也非常認同恩師所說的，希望將這些批評化為成長的動力。

「其實說真的我不在乎大家怎麼講我，我就是做好自己，講難聽一點的可能就是說什麼「3500」，但就像黃萬隆教練講的，不只是3500，我還想要更好，不是因為3500就停留在原地，每天都保持著覺得自己還不夠，每天告訴自己一點一點地進步，我也希望我自己未來能夠拿到更好的合約，就像黃萬隆教練說的，不只是3500，可以是4500、6500。」

從「最強高中生」到「3500」，這些稱號彷彿就像是高國豪所必須背負的「原罪」，始終無法擺脫掉這些標籤。在社群媒體如此發達的當今社會，人人都可以躲在鍵盤後暢所欲言，然而言語始終是一把利刃，能夠把一個人捧上天，也能在一瞬間將人打入地獄般的谷底，在面對這些雪花般留言的攻擊時，唯一能夠控制的就是自己面對批評的態度。

過去10多年來台灣籃壇的最高殿堂SBL乏人問津，到現在聲量不斷攀高的P. League+，球員獲得的關注度有著天壤之別，相較於早已在「薪資透明化」議題上行之有年的中華職棒，新竹街口攻城獅身為第一支完整公開球員薪資的台灣職籃球團，自然而然也成為了焦點，而有著「頂薪」頭銜的高國豪更是焦點中的焦點。


Photo Credit:P.league+

未來若發展順利，台灣籃壇在薪資議題上將會日漸透明化，代表著會有愈來愈多球員的薪資將會攤開在陽光底下讓眾人一一檢視，同時也意味著球員的表現也會被更嚴格審視，所以高國豪不會是「最後一個」領高薪被出征的對象，但他面對批評的態度絕對值得作為學習的典範。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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