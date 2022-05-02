《長期照顧服務法》看似進步，對原住民卻是「殖民紅利」的延伸？

文：Besu・Piyas－方喜恩（天主教輔仁大學社會工作學系兼任講師）

何謂「殖民紅利」？借用「父權紅利」中的「紅利」以及「殖民醫學」中的「殖民」概念來闡述「殖民紅利」對台灣原住民族社會福利政策的影響，再以原照會從在地組織、串聯台灣各地組織、工我，一直到倡議《原住民族長期照顧服務法》立法過程中的反身性經驗述寫，提醒自己不要因為活在資本主義社會、新自由主義的世界，忘了初衷和解放。

殖民醫學做為殖民者的管控手段

在探討何謂「殖民紅利」前，先來就「父權紅利」、「殖民醫學」來簡要說明。「父權紅利（patriarchal divident）」是社會學家R. Connell指出，性別不平等的表現方式，通常都是女性相對於男性而呈現的資源匱乏，例如全球婦女的平均所得只有男性的 56%，同樣數據有不同呈現方式，它顯示出全球男性的平均收入是女性的179%。

Connell將這種多出來的盈餘，稱之為父權紅利。此處的利益不單只是金錢，包括權威、尊重、服務、安全等。另一方面，有一些女人也可以瓜分部分父權紅利，例如嫁給有錢男人，請得起家庭幫傭，獲得其他婦女的勞力。

再舉例，傳統父權的性別分工是男主外女主內，讓男性免於家務照顧工作，得以衝刺事業，相對更有可能在職場上獲得拔擢升遷，這也是一種父權紅利的成果。

「殖民醫學（colonial medicine）」從中央研究院台灣史研究所研究員劉士永博士說明，指的是為維護殖民者在殖民地生存而發展的醫學知識。發展殖民醫學不僅證明母國的醫學實力，也合理化「殖民與醫療」統治關係。當前相關研究結合了醫學社會史、後殖民理論與文化研究，探討公共衛生、臨床醫學和實驗室在帝國營建、殖民地控制、認同形塑與國族想像的過程中所扮演的角色。

何謂「殖民紅利」？

在本文中，我會借用「殖民醫學」和「父權紅利」來闡述「殖民紅利」，是因為經歷了14年草根組織、第一線歷練工作，再透過閱讀國內外資料消化、輔以解放神學以學習耶穌的方式進行靈修禱告，最終得知台灣原住民族依舊繼續被－殖民統治。我意識到當代台灣原住民族社會福利政策中，所提煉出的止痛藥並非萬靈丹。

以下問題可以清楚說明歷史是不可能會憑空捏造或虛構的，以下就案例分析：

原照會長期關注原住民族人在《長期照顧服務法》通過後的施實過程中，有什麼問題與變化，無論在質的部份，或是量的部份，例如衛福部很多關於原住民族的調查數據並不齊全，甚至於花很多人民的納稅錢，卻不能公開調查過程內容，僅有立法委員才可以查閱以及相關學者專家，這不是一個自由民主社會應該有的現象。

從原照會成立以來，每年都在立法院召開「原住民族長期照顧服務」期中檢討會、期末年終總體檢等會議，再再顯示《長照法》制度並沒有徹底改變現行政策在國家體制中結構性的矛盾與問題。

其中兩個核心價值就是從台灣解嚴後，社會運動雨後春筍般出現，與不同政府部門爭取權利，抑或是修正政府過去錯誤的政策（吳鳳神話從國小教課書中刪除），同時原住民族運動也紛紛出現，然而很多的抗爭或是行動，只不過是請政府還給台灣原住民族人，原就是我們可以當家作主的——「土地、自治」。

然而「長照法」法條當中，原住民族作為憲法增修條文中提及尊重「民族意願」，就先不論結構性問題——土地和自治；先就「看似」進步的《長照法》服務對象中，原住民族人只要是55歲失能者，並且透過ADL與IADL評估量表評估後確認為失能者，評估是根據 「長照法」第3條中的定義為：「失能者是指生理或心智上部分或全部功能喪失，進而導致生活起居需要由照顧者協助才能維持者。」

問題來了！為何台灣原住民族人只要是55歲以下就可以被政府衛生福利部門的長期照顧專員評估為失能者，就可以接受政府衛生福利部門所提供的長照服務，但是非原住民卻是要等到65歲才能獲得服務。不論是原住民、非原民其實都是政府政策所造成的受害者並且是制度傷害，更是種族二度傷害。

我本身是原民會、衛福部認證的原住民族文化安全導論講師，大部分授課都學生為非原住民，當我詢問上課的同學為什麼原住民的平均餘命會少餘非原住民的8.2歲，其中山地鄉的原住民族更是少10歲，上課的學員就會用揶揄的語氣說：「因為原住民愛喝酒、抽煙，才會早死等回應。」

當我問學員是從哪裡得知此消息或詢息，學員就不知道如何回應之，但進一步再詢問同學，為什麼會這樣覺得呢？大部分學員都說：「早期電視新聞或節目報導就這樣說。」

簡言之，這種制度看似對原住民族是優惠，實質上早已造成非原住民族群的再度質疑或微歧視，這就是族群矛盾與分歧傷害的具體表現抑或是種族二度傷害，我在此定義就是因「殖民紅利」所造成的不利因素。以下針對殖民紅利不利因素的三個案例說明：

殖民紅利案例一：玩數字遊戲，又稱「殖民數字統計學」

政府不就根本癥結點處遇，只就表面數字下功夫，這種自以為用看似簡單地降低歲數，以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的「殖民統治原則」就可以作為殖民政府德政。

對原照會來說，這是原住民與非原民之間處於恐怖平衡關係，甚至於沒有達到彼此解殖目標，反而加大彼此之間的距離，台灣好像只有98%人的台灣，另外2%繼續被殖民著，簡言之，這不只會讓非原民加深對原住民族很多社會福利的刻板印象，更是讓兩者「平行鬥爭」。