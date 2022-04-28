2022/04/28,
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世界衛生大會5月登場，美眾議院全票通過法案協助台灣成為觀察員

世界衛生大會5月登場，美眾議院全票通過法案協助台灣成為觀察員
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國的國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

文：徐薇婷（中央社記者）

世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）5月登場，美國眾議院今天（美國時間27日）以壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。法案去年8月已獲參議院通過，接下來將送交總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開，為向世界展現美國挺台力道，美國聯邦眾議院今天以425票贊成、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA的觀察員身分。

法案是由聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去（2021）年3月領銜提出，同年8月6日獲參院以「一致同意」（unanimous consent）通過。法案接下來將送出國會，遞交拜登簽署後即可生效。

眾議院「台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）今天在院會發言表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，台灣不僅有效因應國內疫情，更在世界急需之時分享自身專業知識與醫療用品，援贈數百萬片口罩與個人防護設備（PPE）給多個國家，包括美國在內。

康諾里說：「這些行動是台灣領導力及對全球衛生安全貢獻的表徵，也展現出台灣為何必須成為全球公衛對話的一部分。」

康諾里指出，很不幸地，中國試圖限縮台灣有意義參與所有國際組織，包括2017年施壓WHO剝奪台灣觀察員身分，直批「這不合理」。他強調，在5月WHA召開前通過這部法案，將展現美國國會對於民主台灣橫跨兩院與兩黨的強健承諾。

美國國會2004年5月曾通過法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分，台灣隨後也順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀。但自2017年來，儘管有美國支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。

因此，今天眾院通過的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國的國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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