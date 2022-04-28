2022/04/28,
政治

國民黨提名張麗善等四女將競選連任，朱立倫：相信宜蘭鄉親眼睛雪亮會還林姿妙清白

國民黨提名張麗善等四女將競選連任，朱立倫：相信宜蘭鄉親眼睛雪亮會還林姿妙清白
首圖為朱立倫和林姿妙日前共同出席活動握手表達團結。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國民黨主席朱立倫指出，這4位縣市長最大的特點，就是在基層認真努力，像媽媽的精神一樣，勤政愛民。

國民黨昨（27）日正式提名雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙競選連任，其中備受關注，目前官司纏身的林姿妙表示自己會奮戰到底；而朱立倫也表示，民進黨在民主聖地的宜蘭無法超越林姿妙，就用司法政治打壓；國民黨會捍衛林姿妙的清白，也相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的，一定會還給林姿妙清白。

國民黨：女力團結拚連任

國民黨昨天下午召開中常會，通過第4梯次縣市長提名，宣布提名張麗善、林姿妙、王惠美、黃敏惠等人競選連任。黨主席朱立倫在會中表示，目前疫情嚴重，黨中央要求縣市長堅守崗位，因此不用到場，以視訊方式參與。他指出，這4位縣市長最大的特點，就是在基層認真努力，像媽媽的精神一樣，勤政愛民。

在本次提名中，最受矚目的就是官司纏身的林姿妙，她透過視訊表示，今年初開始她三番兩次受到空前的政治打壓，感謝大家的全力相挺，讓她勇敢的走過來，今天正式獲得徵召，相信只要堅持到底，天公會疼憨人，為了捍衛公民正義、維護宜蘭民主價值，以及要延續拚出宜蘭好生活的政治承諾，她一定會全力奮戰到底。

對此，朱立倫也說，

走到宜蘭大街小巷，大家都對林姿妙非常肯定，但民進黨在民主聖地的宜蘭，因為無法超越林姿妙，就動用司法手段的政治打壓，讓大家感受到非常嚴重的肅殺氣氛，林姿妙很勇敢，國民黨也成立相關律師團，一定要捍衛林姿妙所有的司法權益與清白，也相信宜蘭縣民的眼光是雪亮的，一定會還林姿妙清白。

獲得提名的黃敏惠則表示，她會承擔起責任，這責任更是使命，會全力以赴，嘉義市不能成為一個被遺忘的城市，這是她對這塊土地的承諾，希望嘉義市不斷進步，讓嘉義市超越嘉義市；嘉義市是國民黨最南端的執政縣市，也是一個灘頭堡，面臨很大挑戰，相信危機就是轉機，一定要繼續努力打拚。

張麗善指出，雲林這個農業大縣透過政策的翻轉，也成為觀光大縣，連續兩年在觀光量能上突破千萬人次。第一階段「雲林上場」，第二階段「雲林上場、加速前進」，如何快速讓這個農業大縣被台灣看見，也能夠接軌國際，這是她未來的施政方向，相信雲林鄉親會感受到她的用心與決心，如何改變雲林，請大家拭目以待。

王惠美表示，三年多前參選時，就主張「改造彰化，翻轉命運」，以具體改造行動，扶植青農、獎勵青年就業、成立青創基地、興建青年住宅、幫青年加薪、成立青年發展處、爭取彰化升格。她會以最謙卑的心，盡最大的努力，繼續為彰化縣民奉獻微薄的力量；彰化人值得過更好的生活，為了她所熱愛的彰化，一定會繼續勇往直前、奉獻心力，找回彰化人的光榮感。

藍綠各自拍板佈局，關鍵的台北和桃園則未知數仍多

面對年底選戰，藍綠各自都在進行提名作業中，民進黨除了屏東縣已經完成初選，其他都由黨主席蔡英文徵召；國民黨則拍板「黨內協調」來作為初選方式。原則上現任者都可以爭取連任，而已經任期屆滿的縣市則有較多變數。

目前國民黨已經拍板南投縣許淑華、台南市謝龍介、金門縣楊鎮浯；以及昨天提名的雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙競選連任。民調表現一直相對高的新北市侯友宜和台中市盧秀燕則正等待時機宣布競選連任。

而全台關注的首都台北市之爭，國民黨立委蔣萬安日前已鬆口「願扛起艱困一戰」且動作頻頻，不過目前由台北市副市長黃珊珊的民調緊追在後，藍營仍未鬆口期程。

民進黨則可能由高人氣的衛福部長陳時中出戰台北市，目前有不少市議員參選人已經掛上和陳時中合照的看板，陳時中則傳出預計6月中旬宣布參選。不過最近疫情持續升溫，台灣的防疫政策也正在轉型，陳時中還在等待時機宣布參選。但也有部分府黨幕僚，主張副總統陳建仁出戰北市、陳時中轉戰桃園、林佳龍投入新北，讓「北北桃」三都都能強棒出擊，陳建仁也在今年初入黨，成綠營選戰活棋。

民進黨在台北市的另一位可能人選則是前交通部長林佳龍。林佳龍日前曾傳出對蔡英文表示「沒有打算回鍋台中，只有準備台北」，由於林佳龍也是民進黨選舉對策委員會的成員，他表示會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

國民黨在桃園市則有台北市議員羅智強、立委呂玉玲宣布參選；羅智強日前的參選風波延燒，黨中央勸退不成後，羅智強和黨中央間的矛盾難解，也影響藍營情勢，國民黨恐怕還要為此頭痛一段時間。

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核稿編輯：翁世航


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