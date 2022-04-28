俄羅斯回擊「不友善國家」，歐盟國家波蘭、保加利亞遭斷供天然氣，希臘承諾伸援鄰國

（中央社）克里姆林宮27日表示，俄羅斯是因「不友善國家」對俄國經濟和金融業採取的行為，才以波蘭、保加利亞拒用俄國貨幣盧布付款為由，停止供應天然氣給這兩個歐洲聯盟（EU）國家。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「之所以需要一套新的支付方式，是因為不友善國家在經濟領域和金融產業方面，對我國採取空前的不友善行動。」

佩斯科夫表示，「如你們所知，他們阻止我國動用，或可直接說是竊取我們大量（外匯）存底」，這種情形導致得「過渡至一套新的支付制度」。

他說：「所以這裡並沒有勒索問題。」這項說法是在回應歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之前形容，「俄國又試圖運用天然氣來勒索我們。」

佩斯科夫還告訴記者：「俄國對消費者而言，仍會是個可靠的能源供應國，且依然信守合約義務。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）27日宣布完全中止供應天然氣給波蘭，以及高度仰賴俄氣的保加利亞，因為「它們未用盧布付款」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上月下令，俄國供氣只接受盧布付款，買家得開設盧布帳戶，否則將被斷供。

佩斯科夫拒絕說明有多少國家同意改用盧布支付天然氣，只說「一旦接近付款期限，如果一些客戶拒絕依新制度付錢，那當然就適用總統令。」

被問到若歐洲國家拒用盧布買天然氣，俄國是否準備好可能承受預算損失，佩斯科夫則回答：「一切都做好打算了，所有風險都已預測到，並採取必要措施。」

由於俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動，莫斯科面臨空前經濟制裁，俄國3000億美元的外匯存底也被外國凍結。

波蘭保加利亞遭斷天然氣批俄勒索，希臘將伸援鄰國

俄羅斯27日以沒使用俄國貨幣盧布付費為由，中斷供應天然氣給保加利亞和波蘭，遭這兩個歐洲聯盟成員國批評是在「勒索」。希臘則承諾會協助鄰國保加利亞。

俄國總統普亭2月24日發動侵略烏克蘭後，俄國遭到西方大規模制裁，盧布也一度貶值至空前低點。而由於歐洲天然氣需求約三分之一仰賴俄國供應，普亭為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力籌碼。

普亭3月底表示他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止；買家說這麼做違反了要求以歐元付款的合約；烏克蘭則指控俄國用能源勒索歐洲，試圖分化烏克蘭的盟友。

俄羅斯天然氣工業公司27日表示，已完全中斷供應天然氣給波蘭，以及高度仰賴俄氣的保加利亞，因為沒收到這兩個歐盟成員國的盧布付款。

保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）形容俄羅斯天然氣工業公司此舉「令人無法接受」，「嚴重違反合約且等同勒索……我們不會屈服於這種敲詐行徑」。

佩特科夫還說，保加利亞將全面檢討與俄羅斯天然氣工業公司的合約，包括過境保加利亞的輸送合約；他也向國民保證，政府「無論如何」不會對消費者減少天然氣供應。

他在政府例會前告訴記者：「保加利亞政府已為這種情況做了準備。能源部有明確的輸送計畫，包括已準備好一套替代來源計畫。」

佩特科夫27日與鄰國希臘的總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）通電話。米佐塔基斯辦公室透過聲明表示：「總理說，希臘會幫忙保加利亞因應俄國能源決策所引發的新形勢。」但未進一步說明。

熟悉內情的希臘消息人士告訴路透社，希臘可透過讓「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管線反向輸送來幫助保國，這個機制以前就用過。土耳其溪管線把俄國天然氣輸送至希臘，途經黑海（Black Sea）、土耳其和保加利亞。

但希臘自己每年能源需求有逾3成仰賴俄氣。依據2026年到期的合約，希臘預計5月得付款給俄羅斯天然氣工業公司。希臘至今未說明將如何付款，只說即使俄國斷供，希臘可能也有能力無限期避免天然氣供應問題。

另外，波蘭國營能源公司PGNiG也證實，俄羅斯天然氣工業公司已「完全中斷」透過亞馬爾輸氣管（Yamal）供應天然氣給波蘭。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）告訴國會議員：「俄國不只對烏克蘭發動殘忍且致命的攻擊……也攻擊整個歐洲的能源和糧食安全。」

「這麼做是在直接攻擊波蘭……我們會動手解決這種勒索、這種拿槍抵頭的行徑，不讓波蘭人受到影響。」

「由於我們的努力，波蘭自今（2022）年秋天起將完全不需要俄國天然氣。」

歐盟27日表示，已為莫斯科對歐盟斷供天然氣「做好準備」，且正在規劃做出「協調一致」的回應。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航