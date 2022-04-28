德媒：中國強硬封控重創世界經濟，受創嚴重程度可能超過俄烏戰爭

文：德國之聲中文網

《南德意志報》以〈你怎麼對我，我就怎麼對你〉為題，刊發評論指出，歐盟終於開始針對中國的不公正伎倆採取行動，現在最關鍵的掌握好適度原則，切勿矯枉過正。

歐盟是全球最為開放的市場之一。來自亞洲、美洲的企業可以參與公共採購招標，也能在歐盟銷售產品，還能收購歐洲的競爭對手企業。歐盟、尤其是德國從這種市場開放性中獲益匪淺。民眾得益於更便宜的商品，企業在競爭中茁壯成長，並且在海外市場也取得了良好的業績。

但是，歐盟現在必須要注意，不讓中國這樣的對手利用開放性、通過各種不公正伎倆來損害歐洲。

因此，歐盟早就應該像現在這樣，通過新的法規來保護本土企業免受這種伎倆的侵襲。歐洲議會近期通過了一項抵禦不公平補貼的法規，顯著提高了市場門檻。根據該法案，如果某外國企業在其母國（比如中國）收受了高額的補助，歐盟執委會就有權阻止其參與歐盟境內的公共採購招標。這項新規定，能夠阻止接受政府供血的中國國企以低廉價格斬獲歐盟的公共招標項目。

另一項新法規甚至走得更遠：如果某國不給予歐盟企業相應的市場准入，那麼布魯塞爾也同樣能夠以此為由拒絕該國企業參與競標。簡而言之：你怎麼對我，我就怎麼對你。這項新規也同樣首先針對中國。

面對咄咄逼人的對手，採取全新的強硬姿態是重要且正確的。不過，同樣重要的是，掌握好適度原則。歐盟必須保護本土企業免受不公正貿易手段侵襲，但是也絕對不能不假思索地引發一場貿易戰。而且，布魯塞爾也不應屈從於某些趨向於貿易保護主義的成員國的壓力，不能僅僅因為本土企業不願面對來自海外的競爭而對外封閉市場。

歐盟必須開放，開放但不天真。

封城經濟損失可超過俄烏戰爭

上海硬封城導致近乎與世隔絕，一個月過去了，解封仍遙遙無期。現在從北京又傳來消息：硬封城似乎也在所難免。《每日鏡報》這樣寫道：「在發現了約70例感染後，北京朝陽區將連續兩天對所有居民進行3輪全員核酸測試。朝陽區封城，或者封鎖整個北京市，將取決於新冠病毒傳播的速度。朝陽區的多個小區已經被封。」

收緊疫情控制手段不僅對中國產生影響，世界經濟也將因此而受到重創，其後果的嚴重程度可能超過俄烏戰爭，而上海在全球經濟中扮演更重要角色：

基爾世界經濟研究所的施塔默（Vincent Stamer）表示，迄今的封城已讓上海港的出口量猛跌約30％。此外，貨櫃貨輪擁堵在中國沿海一帶，加重國際物流的壓力。

德國經濟界駐上海代表布特克（Maximilian Butek）上週已拉響警報：許多公司已有3週收不到訂貨，轉道其它港口的空間很有限，無法彌補損失。

行路難，選擇陸路一樣難走。據信上海運輸卡車使用量下降了40％，這個比例還在增大。貨櫃即便被卸下貨輪，也堆積在碼頭，無人裝車運走。貨艙緊閉大門。深凍食品，危險物品，均無法運走。中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）說，這使本已複雜的情況雪上加霜。布特克也認為，供應鏈出現的障礙，需要數月才能排除。

德國聯邦工業協會主席魯斯武姆（Siegfried Russwurm）做出的預測也相當悲觀：

「世界最大貨櫃港口上海港一旦陷入停頓，全球海上運輸以及國際商品供應鏈將出現嚴重混亂。他說，過去幾個月來，國際運輸的成本由於戰爭和新冠疫情已經翻了一倍還多。他認為再清楚不過的是，中國下達禁足令的時間越長，由此產生的經濟後果便越嚴重，尤其對世界經濟和德國的出口經濟而言。而短期內，看不到海路物流得以改善的跡象。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航