當台灣單日確診數破萬，澳洲新南威爾斯州可作為前車之鑑

文：Oz Formosa

今（2022）年4月15日，台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的單日確診數第一次突破千人大關，之後會怎麼發展？是否如指揮中心說的單日破萬（編按：台灣本土疫情單日新增確診數，已於4月28日破萬例），總數破百萬都將到來。四個月前的2021年12月15日，澳洲疫情最嚴重，以雪梨為首府的新南威爾斯州（New South Wales, 簡稱NSW），也是疫情穩定後第一次確診數破千，之後的發展，可以讓台灣參考。

Omicron來襲

雪梨在去（2021）年6月中出現第一名Delta確診者，6月底開始封城，疫情開始迅速發展，九月來到高峰，十月開始趨緩，然後陸續解封，學生回歸校園，生活恢復正常，眼看就要揮別疫情，12月初Omicron橫空出世，原本每天一兩百例確診，又開始快速成長，幾天就翻倍，在12月15日來到1360，超越九月的最高點1268。這一天，也是NSW政府排定的解封日，大幅放寬限制，包括掃QR code的要求場所大量縮減，室內也不再強制戴口罩。因為聖誕節假期將至，對於這樣的放寬是否導致疫情失控，NSW州長態度就是與病毒共存是既定方向，不打算收緊防疫措施，但是大力鼓吹民眾施打第三劑。

因為是夏天，要放假出遊了，不用戴口罩當然輕鬆許多，但是其他州對於來自雪梨的觀光客卻是嚴正以待，要求 PCR陰性才能來，加上確診數上升，各大檢驗站出現人龍，從早排到晚，民怨四起。很多民眾也開始抱怨政府不該太快放鬆限制，導致疫情失控。果不其然，一星期之後，防疫限制又回來了。

爆衝的確診數

聖誕節前夕，單日確診數已經來到五千以上，NSW的首席醫官發表疫情看法，根據模型推算，一月底將會出現單日兩萬五的高峰，疫情穩定得等到二月以後。

單日兩萬五千？這對雪梨區民來說是無法想像的數字，這等於每兩天就有百分之一的人確診。然而，Omicron沒讓澳洲人失望，12月29日，單日確診破萬，除夕當天就破兩萬，1月4日直接破三萬，而這都是在PCR檢驗能量不足下的數字，實際數字一定更高。

1月13日，NSW政府宣布正式採計RAT快篩的確診數字，民眾只要快篩陽性就必須上傳通報，包括過去一週都要補上，這一天，確診數字92264，隔天，也達到63018，然後一路下降。

過去四個月的新增確診數與住院數比較。｜Photo Credit: 本文作者提供

上圖有四個數字，新增確診數（NEW，藍色），住院數（HOSP，橘色），加護病房病人數（ICU，綠色），使用呼吸器數（VENT，黃色）。可以看得出當確診數暴增時，其他三個代表中重症的指數也會快速飆升，雖然比例看起來很低，實際數字卻是衝擊醫療體系。

居家隔離，與病毒共存

一月是澳洲的暑假，不只學生放假，許多人也都還在度假中，各行各業都都是，確診代表的意義，是市場上的勞動力快速下降，因為確診者要隔離十天，如果十天後還有症狀，則延長24小時，到症狀消失為止。密切接觸者（Close Contact）則是隔離七天，第六天要快篩，陰性才可以解隔離。

Close Contact的定義是同住的家人，還有在工作場所或學校共處四小時的人員。一天幾萬人確診，表示一天有幾萬人請病假，一請就十天。這直接讓醫療人力，重要服務人力（essential services）大量缺工，日常生活的運作馬上出現問題，怎麼辦？只能放寬居家隔離條件，讓essential services的確診者，如果沒有症狀，就允許繼續上班。

人力短缺的現象，在確診數下降後得到緩解，但是醫療體系的壓力還是非常龐大，這也引發雪梨的護士在今年兩次集體抗議與罷工，控訴近兩年的高壓工作環境無法抒解。另外，公共運輸工作者也多次罷工，抗議過長的工時以及薪資無法彌補長期的壓力。

一月底，暑假結束，開學是更大的挑戰。NSW尋求聯邦政府的協助，趕在開學前的週末，發放給中小學生免費的快篩試劑，在開學後，每週兩次，在上學前先在家裡快篩，如果確診就通報學校，在家隔離。不過，校方都強調，這並非強制性質，學生可以選擇不做，但是如有症狀，強烈建議一定要快篩，不放心的可以做PCR，就算是陰性，也不要來學校，等到沒有症狀再回來學校。其實，這跟一般流感或甚至感冒的SOP沒有差別，澳洲民眾早就習慣，有病徵就請假，不要傳染給同學或同事。

兩個小孩從學校拿回來的快篩試劑。｜Photo Credit: 本文作者提供

提供學生免費快篩試劑的政策，的確收到了成效，讓大家養成習慣，有症狀就測，確診就隔離，家人是密切接觸者也要一同隔離，然而，close contact與隔離的定義也是會調整的。最近三月修正的規定是，確診者隔離七天，時間到了就自動解除，如果還有症狀就自行延長。密切接觸者也是隔離七天，第六天快篩，陰性就解除隔離。同一戶裡如果連續有人確診，密切接觸者無須延長隔離，只要最初七天結束即可。

澳洲現況

確診數破千後的四個月，是澳洲復活節假期的第一天，這是兩年來第一次，澳洲迎來沒有防疫限制的復活節，民眾快樂出遊，人潮大量湧入各個活動場所，例如雪梨的Royal Easter Show，假期第一天就湧入了五萬名遊客。生活大致上已經回復到疫情之前的狀況，不同的是，搭乘公共運輸要戴口罩，進入室內的賣場，很多民眾會自發性地帶上口罩。