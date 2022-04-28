「新褲子」樂隊成員龐寬「自我隔離」藝術展引起中國網民共鳴

今天（28日）是龐寬「自我隔離」的第5天，他從上星期六（23日）開始，在北京朝陽區「星空間」畫廊舉辦為期兩星期的「拜拜迪斯科」行為藝術展。展覽在畫廊內一個2.5x2.5米、高1.2米的木製平台（家）上進行，「吃、喝、玩、樂、拉、撒、睡14天」。他只帶了一箱水、飯、酒、零食、衣物、一個沙發和馬桶。

龐寬想在「家」的地板打一個洞，去看看下面的世界的模樣。不過策展人害怕這個「家」坍塌，阻止了他，也沒收了他的水果刀。昨晚，他只能連著皮吃蘋果。

Photo Credit：@庞宽新裤子国货教父 微博貼文截圖

這個藝術展，正在微博和微信公眾號上直播。微博上，「#庞宽上厕所」一度佔據娛樂話題榜；在微信上，他吸引了超過370萬人次觀看。他是中國大陸搖滾樂團「新褲子樂隊」（NEW PANTS）的主唱和鍵盤手。早在2020年5月，新褲子就曾在湖南衛視上表演，把所有負面詞語改成積極詞語的原創歌曲《你要跳舞嗎》，引起網民熱議，有人笑稱「連傷心和孤獨都禁止了」。

有指龐寬這次的行為藝術展，意旨凸顯被隔離的人的苦況。這難免在上海封控亂象後，在中國大陸成了敏感話題。考慮到早前《四月之聲》風波，以及傳聞微信將限制跨區域資訊傳播，有網民懷疑有哪個平台可以容許尺度這麼大的直播，估計第一天直播就會被封禁。經查看發現，微博的直播訊號在今早仍穩定。

過去四天裡，龐寬如被隔離的大部份人一樣，每天使用手提電話、看書、寫作、在家中盡力活動，也在微博寫下自己的「日常」，如消磨時間的心得、感情煩惱、物資狀態和幻想情景等等。但與別人不同，他把藍芽音樂播放器帶到展廳，不少人好奇這個前衛樂團成員的播放列表內有什麼歌曲。

Photo Credit：@庞宽新裤子国货教父 微博直播截圖

龐寬如何大小二便引起關注。他在24號第二天第一次排便，觀眾見證畫廊以布匹遮蓋敏感部位。至於洗澡，他是用濕紙巾擦拭來解決的。有網民用文檔紀錄他每天做過的事情，細至打哈欠、伸懶腰、抓癢都被記了下來。

根據知乎用戶「MOOOJ」的觀察，直播間的觀眾分為三類。上海的網民大部份表示感謝龐寬，覺得在展中看到自己，感到溫暖；上海以外的網民多是藝術愛好者或歌迷，從圍觀轉化為陪伴性觀看；最後一類是路人和反對者，沒有特別感覺或認為在作秀。

由於積壓的大眾情緒需要紓解，這個表演提供了相對安全的契機。疫情下，中國大陸民眾看到展覽描述「14天」和「方台」時，大部份都能「秒懂」意涵。「你在看龐寬，其實龐寬的生活狀態就是當下你的狀態。」

Photo Credit：@庞宽新裤子国货教父 微博留言區圖片截圖

數以千計人次在龐寬的直播間留言。除了稱他為勇士的，也有人質疑這是否真正的表演藝術，或純為浮誇行經。《南華早報》把這個表演類比電影《楚門的世界》（Trumen Show）。該報引述，龐寬友人、「刺蝟樂隊」吉他手趙子健的母親表示，對這個表演毫無頭緒，質問「這個展覽能賺錢嗎？」，更懷疑龐寬是在自殘。

但知乎用戶「庄泽曦」認為，當公眾人物利用自身聲量，代人們發出想傳達但無法傳達的聲音時，別人沒有理由批評他。

本月24號，由於北京疫情驟起，傳聞日內可能會封城。26號，北京市政府宣佈全民驗核酸。星空間畫廊因疫情原因暫時關閉，未有重開時間。龐寬的藝術展不再允許觀眾實體來訪，但直播仍繼續。有網民戲說，這個行為藝術在龐寬被正式「隔離」後，已經圓滿了。MOOOJ感嘆，「現實與假象的邊界開始模糊。一場14天的表演極有可能化為正在的隔離14天」。

Photo Credit：@星空间_StarGallery 微博圖片

新聞來源：

@庞宽新裤子国货教父微博內容（微博）

@星空间_StarGallery微博內容（微博）

笑死，新裤子在湖南台唱《你要跳舞吗》，所有负面词全改成积...（豆瓣小組）

抗議上海封城的《四月之聲》，拳頭落在棉花上（端傳媒）

@remonwangxt Twitter4月23日早上10點20分的貼文（Twitter）

庞宽“行为艺术”直播居家生活14天，被错认是王思聪，如厕成难题 （搜狐）

新裤子乐队庞宽举办行为艺术展，直播在一个台子上吃喝玩乐拉撒睡 14 天，如何看待这一行为艺术？（知乎）

Truman Show, Chinese style: artist creates quarantine isolation artwork to question China’s zero-Covid strategy and raise art awareness（SCMP）

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin