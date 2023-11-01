思考複利投資與機會成本，買郊區500萬舊屋，比市區1200萬新屋划算多了！
我們想讓你知道的是
買500萬元房子的人，存自備款的時間從6年縮短為2.5年，比買1200萬元房子的人提早3.5年進入投資領域（假如這個投資是存股），然後每月還款少了2.1萬元，這2.1萬元也能繼續投資，讓複利發酵，這些都是買1200萬元房子的人所沒辦法享受到的。
文：茉園存股隨筆
如果買房，是不是就沒錢投資了？
我的答案是，如果超過您自身的能力，那絕對是會影響，但如果不要買能力負擔過大的房子，這影響並不太大！
例如，您一年可存40萬元，想買1200萬的房子，那就需自備款2成，就是240萬，加上貸款960萬，假如貸30年，利率2％，每月需還款3萬5500元，也就是要先存6年，才能存到自備款，再來每月還要還3萬5500元，這壓力頗大吧！存自備款的這6年還只能保守存錢，不能拿來做風險太大的投資，否則需要用時，是虧損的，怎麼辦？
那麼，如果我們降低標準，只買500萬的房子，只要100萬自備款，貸款400萬即可，因此，只要存2.5年就能存到自備款，貸款每月只需還1萬4800元，是不是壓力小多了！
兩者相比，買500萬元房子的人，存自備款的時間從6年縮短為2.5年，比買1200萬元房子的人提早3.5年進入投資領域（假如這個投資是存股），然後每月還款少了2.1萬元，這2.1萬元也能繼續投資，讓複利發酵，這些都是買1200萬元房子的人所沒辦法享受到的。
當然，也有人會說，1200萬元房子的地段、增值性等，通常會優於500萬元那間，這我不否認，但是，為了期待未來不確定性的「增值」，而失去了可以提早或能有較多餘的資金進入投資領域的機會，這樣的機會成本划算嗎？
您可能會問，假如我住在雙北，真的有500萬元就買得到的房子嗎？我指的不是小套房那種，而是能住一個家庭，至少兩房以上的那種。有可能嗎？
筆者本人從來沒住在繁華的大都會的市中心，但也算是住在小郊區的「區域中心、小鎮中心」之類，所以真的有這樣的房子。且聽我分析看看吧！
- 第一：「非近不可？」
我們如果不要太挑惕，還是可以在較外圍的區域買得到較便宜的房子的，何況現在交通路網已經很方便了，說實在的，也不用一定要堅持住在市中心不可，且如果還要挑選市中心的新大樓，那房價絕對會更上一級，當然更負擔不起。何況現在新建的的大樓公設比都不低，我反而比較喜歡以前的老房子，實坪大多了，且價格也實在很多。
- 第二：「生活便利性？」
就我所知，新北邊緣的一些區域，屋齡30年的房子，實坪32坪以上，總價500萬元以下還是很多！有的甚至不用400萬就有。有人會說，那肯定很偏僻。其實不會，該有的基礎生活機能還是有，銀行、郵局、傳統市場與超市、醫療院所還是有，只是像百貨商場、電影院等娛樂場所會比較缺乏而已。
但是如果您不是很常常需要這些娛樂場所，這樣其實也已經夠了，而往返市區（假如在市區工作）通勤時間方面也不見得比住在市區多多少，市區容易塞車，但郊區有快速道路可到，其實兩者從下班到回家的時間不會差多少，如果上下班各只多花10分鐘通勤時間，卻能減少負擔500萬元房價，您覺得如何呢？我個人會願意的。
如果您住的「郊區」是在快速道路交流道附近，更是具有優勢，說不定時間差距更小。
- 第三：「結構安全與保值性？」
您可能會說，這樣的房子地段不好，不保值，而且已經30年的房子了，將來可能會需要更多的修繕費，還是買市中心的房子吧，最好是新房子更好，不但短期內不用修繕，更能保值。
其實依我自身的經驗，我的老家屋齡已經30年了，雖然是無電梯的公寓，但結構也都沒什麼問題，也歷經過一些大地震的考驗，如921大地震，也沒什麼損傷，跟新房子比起來真的沒什麼太大差異，水電管線也都很正常，沒需要更換些什麼的，而我更老的老家更是已經超過40年屋齡了，也是都屋況不錯，還有人願意承租呢！
所以老屋就真的比較不安全嗎？現在新蓋的房屋真的一定比以前蓋的好嗎？從最近新聞報導不少新建案的公安事故來看，其實真的不一定啊！
- 第四：「報酬率？」
繼續以上述這間老老屋40年屋齡的房子為例，它的市價較低，但租金報酬率反而會比新房子更高，比方說，這間房子是兩房兩廳，價值僅大約300萬元，但租給一般家庭，租金每月8000元，承租人也租得起，不會有感覺太大負擔。
但假如是換做是4倍價值，市值1200萬元的新房子，能租到4倍的租金，即3萬2000元嗎？很難吧，哪個「一般家庭」能承受得了這樣的租金呢？這樣說來，老舊房子的出租報酬率，一點也不輸新房子，反而更勝之。
所以，我的結論就是，我們若只是平凡的受薪階級，真的無需讓自己有太大的壓力的去買太「高貴」的房子，在買房與投資的取捨之中，我寧願多留一點錢來好好投資好的標的，讓複利有時間好好發酵，創造未來穩健的被動收入，而不是讓房子綁住我所有的金錢，和我的人生！
以上屬個人淺見和大家分享，若不完整之處請多包涵，祝各位周末愉快！
註：下圖為隨機截取雙北部分區域房市資訊，僅說明仍有低總價不錯的房屋，我們無須被高房價所綁住，非推薦物件。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：如果買房，是不是就沒錢投資了？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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