《零阻力改變》：「懶惰」其實有助於促成改變，而這正是發生在賓州大學醫療系統的事
我們想讓你知道的是
與其把人們與生俱來的懶惰看成缺陷，我喜歡當它是一項也有不少優點的特徵。懶惰確實會妨礙行為改變，但也能預防我們浪費大量的時間及精力。
文：凱蒂・米爾克曼（Katy Milkman）
「究竟怎麼一回事？」賓州大學龐大醫療衛生系統的分析師史提夫．荷尼威爾（Steve Honeywell）感到納悶。二○一四年秋季的某一天，他對於剛跑出來的分析圖表很疑惑。賓大的醫療系統一直有個問題，每年大致會讓醫療系統與病患多花一千五百萬美元，但那個問題一夕之間消失了，這很不尋常。
他到處打聽：「上個月醫院有重大變革嗎？是不是頒布了新的營運規範？」他問上司，「有人能檢查一下嗎？」
二○一四年以前，因為醫生的開藥習慣，賓大醫療系統頻頻被保險公司罰款。醫院高層為此十分苦惱，醫生習慣開原廠藥，例如立普妥（Lipitor）和威而剛（Viagra），而非選擇比較便宜但化學成分相同的學名藥。
這聽起來可能沒什麼大不了，但病患每年會因此產生數百萬美元的額外花費，保險公司也要付出高昂費用，導致他們頻頻抱怨及罰款賓大醫療系統。尤其令人灰心的是，這個問題看起來明明很好解決。醫生時不時會被叨唸別再開原廠藥，也承諾要做出改革，但真正遵行的人太少。
沒想到，後來出現了意想不到的變化。根據荷尼威爾手上的資料，賓大醫療系統從該地區開立學名藥表現最差的醫療系統，一夕之間翻身為表現最佳。在他得到這個驚人分析結果的前一個月，賓大醫療系統開立的處方只有七成五是學名藥；但現在，賓大醫生開的有九成八都是學名藥，保險公司的補助和善意也伴隨而來。
那個讓荷尼威爾不敢置信的變化，改變醫生行為的不是新起點，也不是計畫提示。在幕後促成這個神奇改良的，反而只是不花一毛錢的一項系統小更新。
阻力最小的路
要說明賓大醫療系統做對了什麼事，我們先思考一個我到現在尚未提到的行為改變阻礙：懶惰。
懶惰普遍被人們視為應該努力克服的缺點。世界各地的文化都有無數的故事教導我們，好逸惡勞終會失敗，勤奮努力才會成功。
但懶惰不見得完全是缺點。與其把人們與生俱來的懶惰看成缺陷，我喜歡當它是一項也有不少優點的特徵。懶惰確實會妨礙行為改變，但也能預防我們浪費大量的時間及精力。一九七八年，諾貝爾經濟學獎得主賀伯．賽門（Herbert Simon）在其開創性的著作《行政行為論》（Administrative Behavior，中文書名為暫譯）中指出，走阻力最小的路，正是世界頂尖電腦程式用來解決問題的方法，避免動用昂貴的運算能力。最厲害的搜尋演算系統（例如Google總部不惜大手筆購買的那一套系統）之所以迅速有效，就是因為系統知道要走捷徑，而不是一一探索每種可能的選項。
人類演化至今，為求效率也養成相同的本事。家裡馬桶需要修理，因為我太懶惰，甘願聯絡網站上評價最高的水電工就好，我就不必浪費時間研究其他無數選項，畢竟就算有比較好的選項，相差可能也不會太多。買了新電腦回來，因為我樂於接受原廠設定，就不必為太多可選的螢幕保護程式和字型大小發愁。
懶惰可以是一項優勢，而且不只能發揮在效率上。如果能妥善利用懶惰的特質，它其實有助於促成改變，而這正是發生在賓大醫療系統的事。
賓大醫療系統神奇的成功，靠的正是一般人習慣走阻力最小的路。賓大醫生使用同一套軟體發送處方給藥品部門，某次系統例行更新時，有一位資訊科技顧問針對使用者介面做了一個小更動：他在系統內加入一個新的勾選方塊。從此以後，除非醫生在方塊內打勾，不然他們開的所有處方發送到藥品部門都會優先選用學名藥。醫生也是人，他們和我們一樣，多少也有點懶惰，因此很少主動勾選方塊，勾選率只有二％。就因為這樣，賓大的學名藥處方率飆升至九八％。
要描述賓大醫療系統發生的事，行為科學家會說，這位資訊科技顧問改動了處方系統的「預設值」（default），也就是若未主動選擇其他選項，系統會自動執行的結果（例如新電腦內建的原廠設定）。預設值如果設定得夠聰明，你甚至不必動一根手指，也能做出最佳決定。
書籍介紹
本文摘錄自《零阻力改變：華頓商學院爆紅行為科學課，直擊內在弱點，高效自我成長》，天下雜誌出版
作者：凱蒂・米爾克曼（Katy Milkman）
譯者：韓絜光
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想要更好的生活，不需要壓抑欲望，而是要找到正確的改變策略！
本書作者凱蒂・米爾克曼是Thinkers50管理思想家，也是華頓商學院獲獎無數的熱門教師，曾與白宮、Google、紅十字會等組織合作。她發現，我們難以改變，常常是因為不了解問題的癥結，因此用錯方法或找錯工具，屢戰屢敗之下，漸漸失去了動力。
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