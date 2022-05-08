《菁英媽媽想上班》：女性重返職場就像鴨子划水，全是靠著在水面底下翻天覆地的努力

文：帕梅拉．史東（Pamela Stone）、梅格．拉芙蕎（Meg Lovejoy）

找到回歸職場的方式

自從十年前退出職場以來，梅格偶爾會找點有薪水的差事。但是，等到兩個較大的孩子度過進大學的關口，梅格便覺得自己迫切需要新的目標。

所以我檢視自己的生活範圍，我說，嗯，好吧，當我的孩子上大學以後，我怎麼辦？難道我只是打網球還有去俱樂部嗎？這對我來說真的沒什麼吸引力。因此，我開始考慮重返職場，看看會怎麼樣。我和一位職涯顧問聊了一段時間，你知道的，我很幸運，我的經濟條件讓我有機會問：「哪些事情是我真正想做的、想關心的和感興趣的？」我不一定要工作（當你同時有兩個孩子上大學時，有工作肯定會有幫助），但更重要的是「我想要去工作。」

梅格曾下定決心絕不回去她先前薪資豐厚的金融界，十三年一轉眼過去了。過往工作讓人無法忍受的高工時，加上她的技能早已過時，在在都打消了她回去的念頭。但更重要的是，梅格現在已經不想要回到那個職場了。取而代之的是，由於她多年來投入大量心力擔任教育基金募款的社區志工，她發現了一項全新的職業。

梅格透過在教育發展領域建立的人脈，最終在一家小型的教育性非營利組織找到發展部主管這份夢想工作。在擔任志工這段時間，她一直與這個組織密切合作，並且對他們感到欽佩。對她來說，當她最小的孩子十幾歲時，這份工作主要的吸引力是能夠偶爾靈活地安排自己的工作時間，這是她接受這份全職工作協商出來的待遇。儘管梅格踏上嶄新的工作之路似乎是無縫接軌，但實際上，這是透過她深切投入社區志工，經歷十年、專注且深思熟慮發展出全新的專業技能與人脈的結果。

（再次）選擇重返職場

顯然，我們大多數的受訪者對於媒體唱衰她們重返職場的機會表示反感。儘管有一大段時間沒上班，但在我們追蹤訪談時，仍有一半以上（四十三位女性中有二十五位）的女性最後仍然重返職場，這也反映出她們長期以來對工作的承諾。對大多數人而言，「恢復工作的動力」是從最初「家庭優先」階段的非主流有薪工作演變而來（雖然有大約三分之一的女性沒有經過預備期就直接跳回全職工作）。

女性重返職場是她們人生中一大轉捩點。有別於家庭優先階段未積極尋找工作（甚至只要稍微影響到家庭的需求通常就放棄），重返職場階段的特色是女性積極和持續地努力，典型的狀況是她們預想到空巢期即將到來。這代表這個階段的女性不再等著可有可無的機運讓工作降臨，而是積極建立人脈、更新履歷應徵工作、尋找職涯顧問、並且在某些情況下獲取新的資歷。

事實上，如我們所見，重返職場階段的特色就是一段探索（questing）時期，女性在這個階段會積極復出，或者尋找新的職業志向，找一個足以讓她們維持十到二十年職業生涯的興趣直到退休。女性在這個階段也比較願意且能夠維持更長的工作時間（一般在重返職場階段，大約一週可以工作二十五至四十小時，在家庭優先階段，一週大約是五至十五小時），這通常會讓她們獲得更令人滿意、更高階的專業工作機會。

到了重返職場時期，女性脫離職業生涯的時間平均為十年，雖然有三分之二的人在家庭優先階段已經開始工作，通常工作了三至四年。在家庭優先階段，女性的年紀大約是四十出頭，最小的孩子通常才剛進小學。到了重返職場階段，女性一般已接近五十歲，她們最小的孩子正處於青春期，最大的孩子往往已經就讀高中以及（或者）上大學。此時此刻，許多女性對於孩子讀書的密集投入（以及其他在傳遞地位與維繫階級的努力）已經減少，她們開始挺身面對空巢期的來臨。

像鴨子划水

表面看來，女性一開始重返職場似乎蠻平順的。但是，就像鴨子在池塘裡游泳一樣，牠們看似優雅流暢地划過水面，全是靠著在水面底下費勁全力、甚至翻天覆地的努力。在第二階段，也就是重返職場階段，有些媒體描述的負面影響真實存在，就如我們將會看到的，重返職場的過程通常帶著壓力且充滿挑戰。

回去工作這件事情並不難，但是要打造一個可行的長期職業生涯，就很困難。女性在欠缺家庭彈性的工作環境裡的負面經驗，再加上長期沉浸在維繫家務特權的勞動，還有隨著年紀的逐漸增長，導致她們在職業取向上，產生了重大的變化。在此階段，大部分的人都比以往更確定不想回到前雇主那裡工作。正如她們已經歷過從勞動力撤退，並且適應家庭新生活的轉型過程，重新恢復職業需要另一次並且往往也是曠日廢時的適應和改變。雖然女性擬定了各式各樣的策略，但每個策略都有各自的問題。事實上，再次選擇重返職場的過程本身就充滿挑戰，因為就某種程度而言，這促使女性在職業上進行自我改造。

所以，女性是如何走過職業重啟的過程？她們最終下定決心進一步完全重啟職涯的時間點與原因為何？這是她們自己想要的嗎？經歷多年工時較短或完全沒領薪水的工作之後，女性最終重新展開職業生涯的難易度為何？這些問題是本書的核心，許多問題的答案在重返職場的第二階就變得更為明朗。

對的時機

經過將近二十年全心全意在家擔任家庭主婦與社區志工，再加上最小的孩子已經上大學，五十四歲曾擔任律師的蘿倫最後重返全職工作。蘿倫在思索自己全力重啟職業生涯的決定時，表達出許多受訪女性都有的感受：「我真的覺得自己需要一些更好的安排，來取代小孩離家之後我所失去的世界。」她帶點自我貶抑補充說道：「當然，（這份工作）讓我的時間與精力有另一個出口，我會忙到無暇去想他們以免讓自己難過。」

蘿倫的話抓到一個重點，呼應了受訪女性重啟職涯的說法，那就是女性重返職場的時間點，通常與她們子女生涯中重要的發展階段有關，這些代表子女日漸成熟並準備上大學的標誌，也就等於她們自己慢慢減少涉入密集母職與社區志願工作（這兩者的目標都集中在增加她們孩子的社會與教育資本）。實際上，當她們準備讓年紀較大的孩子跨出家庭和社區的保護空間，轉而進入更廣闊的世界時，許多女性自己也正準備如此。