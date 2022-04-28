歐盟新規保護記者免於SLAPP惡意訴訟，防止權勢人士殺雞儆猴、掩蓋真相

歐洲執委會（European Commission）於昨（27）日宣布即將祭出一項保護記者的新規定，此法一旦上路將能使記者在揭露貪腐以及不法行為的過程中，能夠免於惡意、無理的訴訟攻擊。歐盟認為此舉可以打擊惡意訴訟，並幫助記者挖掘被隱藏的真相。

本次規定目的在於限制「針對公眾參與的策略性訴訟（Strategic lawsuits against public participation，SLAPP）」。這種訴訟策略長期以來被富人以及企業作為恐嚇調查記者和非政府組織的手段，透過捏造莫須有罪名讓他們揹負多起耗費時間、金錢的訴訟，進而達到禁聲、殺雞儆猴的效果。

近年來，SLAPP案件在歐洲如雨後春筍般不斷的湧現，歐洲執委會痛批SLAPP已嚴重威脅民主機制、言論自由及新聞自由等重要的基本權利。

歐盟執委會統計光是去年，24個歐盟國家中就曾發生439起針對記者與媒體工作者的人身和法律攻擊。人權專家更是警告，SLAPP的出現也反映司法體系與國家法治已遭到扭曲。

2017年在一場汽車爆炸中喪生的馬爾他調查記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia），在生前就面臨高達47起從商界到政界人士對他提出的訴訟。

加利西亞同樣作為調查記者的兒子，在母親死後便致力於反對SLAPP案件的一系列運動，他向《衛報》表示SLAPP讓加利西亞的日常如同人間煉獄一般，這些案件摧毀了人們的生活與事業，他的母親是如此，很多記者也是如此。

去年，一名義大利《晚郵報》犯罪報導記者朱茲（Cesare Giuzzi）也曾指出他已經被犯罪集團成員、政界人士、警察和商業人士起訴超過50次，雖然法官並未作出不利於他的判決，然而面對層層疊加的不正指控他已感到精疲力竭，並拒絕任何公眾發言。

反對SLAPP的條文一旦施行，將能為記者開闢法律救濟途徑。內容包含法院能夠在訴訟程序的早期就將這些惡意的案件駁回；舉證責任也將轉由提起訴訟的當事人負責，要求他們證明自己的控訴有憑有據；若案件因此被駁回，提出告訴的一方則必須承擔所有費用，被SLAPP盯上的受害者也將能夠獲得損害賠償。

目前，歐洲執委會的提議尚且需要歐盟成員國與歐洲議會的批准才能生效。此外，由於歐盟針對各國立法並無權干預，因此條文只能針對跨境的SLAPP案件發揮作用。

儘管效力受限，歐盟官員宣稱還是能避免「選購法院（Forum Shopping）」的情形，意即訟當事人在起訴時選擇有利於其判決的法院來審理案件。為了彌補漏洞，執委會也建議各國加緊腳步於國內立法制止SLAPP的氾濫。

歐洲新聞與媒體自由中心（European Centre for Press and Media Freedom）的法律顧問庫薩里（Flutura Kusari）認為執委會的提議是一個歷史性的發展。他說道：「我們已經看到SLAPP摧毀了記者的職業生涯與生活，今日踏出的這一步將能夠為那些企圖利用SLAPP打壓記者和隱瞞真相的人設立一道高牆。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航