印尼禁止棕櫚油出口，統一、南僑等食品大廠憂斷料風險，外媒：儲量有限預估禁令不持久

從今（28）日開始，世界最大棕櫚油印尼將停止棕櫚油出口，這樣的決定將進一步加劇全球糧食通膨危機，也讓食品、化妝廠商面臨斷料風險，然一些分析報告指出，印尼的出口禁令可能因為國內儲存量限制而不會進行太久。

國內短缺，印尼禁精煉軟質棕櫚油出口

由於俄羅斯對烏克蘭的入侵，食用油的價格在過去幾個月飆升，《歐洲新聞台》報導，俄烏戰爭加上南美和加拿大的乾旱影響大豆和油菜收成，導致植物油的價格在過去6個月增加50%以上。種種因素下，印尼生產的棕櫚油被大量銷往海外，導致印尼國內出現短缺。現今印尼人民須在烈日下排幾個小時的隊伍才能買到棕櫚油。

《路透社》報導，印尼在22日宣布禁止棕櫚油出口，此舉造成食用油價格波盪，並在棕櫚油出口商和消費者中引發恐慌。印尼經濟部長哈爾達多 （Airlangga Hartarto）在26日晚間表示，印尼將暫停散裝及包裝精製軟質棕櫚油（RBD Palm olein）的運輸出口。禁令將於28日午夜生效。而如果印尼國內的精製棕櫚油短缺，那麼將可能實施進一步的出口禁令。

經濟部國貿局也在昨（27）日發布聲明，指出印尼限制出口可能使原棕油價再漲2至3成。棕櫚油是食用油及眾多食品製造的原材料，印尼及馬來西亞是兩大出口國，各佔全球供應約6成和3成。

受印尼宣布禁止出口影響，原棕油價格於25日一度從每公噸6800令吉（1565美元）飆漲至7500令吉（1726美元），但印尼官員向業者澄清出口禁令不包括原棕油，只禁止出口散裝及包裝的精煉軟質棕櫚油（RBD palm olein），使原棕油價格在當日閉市價收在每公噸6968令吉（1604美元）。

憂上游斷料，統一、南僑食品大廠頭痛

棕櫚油的出口禁令也對國內食品廠產生威脅，《工商時報》報導，棕櫚油因為便宜又耐炸，被廣泛應用在零食、餅乾、泡麵等需要油炸的產品上，冰淇淋，洗髮精、化粧品也都會用到。印尼出口禁令對於統一、南僑等國內食品大廠而言，除了須應付油品價格上漲問題外，還得擔心接下來可能的斷料風險。

南僑總裁李勘文向《工商時報》表示因為現在有庫存，短期不會對生產造成影響，但長期可能產生斷料風險。而目前南僑的棕櫚油進口以馬來西亞為主要來源、印尼為輔。

原料的上漲會進一步影響人民的荷包。諮詢公司LMC International執行長詹弗萊（James Fry）對《CNN》表示，當印尼的限制措施生效，許多食品，如食用油、泡麵、零食、烘焙食品和人造奶油的價格可能會上漲。

工廠庫存量有限，出口禁令可能不持久

但國貿局的聲明也指出，印尼政府全面禁止棕櫚油出口，不一定能達到預期效果，反而可能加劇通貨膨脹壓力，且進一步鼓勵囤積活動。禁止出口無法保證將有額外的供應釋放至當地市場。煉油廠仍有可能保留庫存，以便從更高的價格中獲益。

然而印尼的出口禁令也可能不會維持太久。《華爾街日報》報導，印尼總統佐科（Joko Widodo）曾在昨日表示一旦國內需求得到滿足，會恢復出口，《路透社》也指出一旦棕櫚油儲罐空間不足，工廠就無法處理新鮮的水果串。印尼油棕農民聯盟的一份聲明表示，自從禁令宣布，新鮮水果串的價格已經掉了1成。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航