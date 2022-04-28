本土疫情首度破萬，陳時中：快篩試劑有症狀、有接觸、有必要再使用，力拚5月中追加劑覆蓋率達65%

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增1萬1517例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬1353例本土個案及164例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

今日新增2例本土病例死亡個案（案36928、案40627），分別為本國籍70多歲男性及60多歲女性，屬重度感染個案，皆未接種疫苗。

案36928於4月18日出現咳嗽、發燒等症狀住院採檢，4月19日確診，具慢性及癌症病史，使用瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，於4月22日死亡。

案40627於4月19日因接觸者採檢確診，4月20日於家中昏倒緊急送醫，急救無效死亡。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心

此外，指揮中心公布中症確診新增23名，其中一人轉為重症，大多數病患都有慢性疾病、心血管疾病、癌症等病史；重症則是增加5人，病患有糖尿病、慢性肝炎、慢性腎病等病史，且出現呼吸衰竭、敗血症等症狀。

醫療量能陸續加開、陳時中：快篩試劑有症狀、有接觸史、有必要再使用

醫療量能部分，專責及負壓病房空床率58.9%，北部因屬疫情熱區空床率較低；中央集檢所共計52所、空床率32.5%；地方加強型防疫旅館則有30家、空床率43.1%，陳時中補充就算居家照護逐漸完善，防疫旅館還是必須陸續加開，為一些不方便在家中居家照護的民眾提供幫助。

另外，今日也是快篩試劑實名首次販售，指揮中心統計可販售機構共有4965家，今日可販售數目達41萬5584份，目前則是售出24萬多份。

指揮中心提醒3+4居家隔離者有需要再快篩，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才可出去。至於公費試劑的供給，成人以三劑為主（提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則）；學生部分大學（含）以上提供三劑，國小至高中學生則是兩劑，學自主防疫結束後須快篩陰性才能上學。

至於學生如何領取快篩試劑，陳時中表示國小至高中學生如果是在校過程需要快篩就由學校發送，課後則是由家長領取；大專院校若是能統一發放當然是最好，但基本上還是與一般民眾領取方式相同。

醫師公會：醫療體系防疫準備適宜，民眾勿擔心

醫師公會全聯會理事長邱泰源今日在記者會上表示，全國醫療體系目前防疫準備適宜，雖然大家對於確診人數上升感到不安，但醫界對於大眾擔憂的回應是「不用擔心」。

他指出一年前的疫情狀況與現在已大有不同，三劑疫苗的覆蓋率有達到國際水準並壓低中重症的人數，確診病人也依照不同程度的病情做好分流分層的醫療照護。現在的確診數目是邁向未來疫情平息的重要關卡，而這道關卡中醫界、政府也都作了最好的準備。

邱泰源表示現在的目標是作好減災共存，醫界將會持續提升長者的疫苗覆蓋率，並配合政府落實輕重症分流並確保量能充足；對於兒童及高風險族群的監測工作將會落實，藥物的使用也會作最有效的分配。

陳時中補充，指揮中心希望到五月中追加劑的覆蓋率能夠達到65%，以鞏固疫情防線。疫苗量能部分，莫德納將會陸續抵台、輝瑞BNT也即將簽約，期望五月中成人、兒童劑型都可以到貨一部份。

確診者自主回報系統即將上路、居家照護皆有24小時監控，民眾可善用通訊及視訊診療

莊人祥指出民眾到醫院PCR採檢時，必須把最新的手機號碼提供給採檢院所。確診後醫療單位會把一組獨一無二的一次性連結，利用簡訊的方式傳送至民眾的手機。點入連結後需要填答一系列問題，例如：女性是否懷孕、有無相關病史、危險因子，讓醫療人員確認民眾是否屬於高風險族群並有效完成輕重症分流。

此外，民眾也必須填寫同住家人基本資料、學校或公司主要聯絡人。若各單位設有防疫長，則由負責人來填答潛在的接觸途徑，幫衛生單位減少疫調時間，若資訊正確就會發送電子圍籬相關資訊。

針對基隆確診婦人死亡個案引發居隔期間病人恐疏於照護的疑慮，陳時中回應民眾自己要有相關警覺並遵從醫囑，有狀況就及時回診。其實出院或離開急診的建議，都是醫生根據理學、實驗室檢查等科學證據才做出的決定。

醫師公會全聯會發言人羅浚晅則是提醒民眾，居家照護其實有24小時監控。醫院、基層診所收案後都會做基本資料的查詢與關懷，有狀況也可以透過通訊或視訊診療作最好的照顧，出現嚴重的病情也可以打119送醫診治。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航