營建成本攀升建商減緩推案，符合剛性需求好房成為買客首選

近期全球各種原物料價格攀升，以國內營建業來說，建材成本價格持續攀升，且缺工嚴重，使營造工程物價指數年增率居高不下，也讓不少建商惜售減少推案量。房市專家表示，在新案銳減之下，反而銷售中的好房價值浮現，像是位於「新北知識產業園區」的新建案新潤「莫內花園」，就以區域的產業前景與交通便利性等優勢，吸引自住買客出籠尋找好的產品，成為這波剛性需求效應下，逆勢浮上檯面的「好房」。

房市專家指出，放眼一般不動產的價值取決於「地段」與「建商」，只要兩者兼具就具備抗跌性。而新潤「莫內花園」就位於雙捷運交匯的機捷A3站，不僅受惠於機場捷運的交通串聯，也具備環狀線的便利性，且該地點串連國道，距離台北市區不到十五分鐘車程，是名副其實的「捷運宅」。

photo credit:莫內花園

除了交通機能完善、串聯雙北交通網絡、往返國門桃園機場外，捷運A3站的「新北知識產業園區」，也被視為大台北地區的下一個內科，加上近年隨國際情勢動盪，大批台商回流投資，商用不動產需求激增，「新北知識產業園區」成企業的總部首選，該區也成為建商競逐獵地推案新寵。

值得一提的是，由宏匯集團標下的「新北國際創新園區」BOT案，就位在機捷A3站以及新潤「莫內花園」周邊，而該BOT案所興建的商辦大樓「宏匯iTower」，預計今年將正式營運。新北市經發局表示，iTower目前已有家具、餐飲、電腦、電子與動畫等公司進駐，各企業仍續進駐，預期將創造5000工作機會。新北知識產業園區前景可期外，新潤「莫內花園」又出自上市品牌建商新潤建設之手，因此推出後受到自住客追捧，最後精華戶吸引剛性買盤注目。

由新潤建設規劃興建的「莫內花園」，是知識產業園區首發住宅大案。新潤建設將獨步業界的「心建築．新建築」五大建築升級導入，包括全台首創超淨化抗菌社區、社區整體營造、廚浴機能收納、延長保固雲端售服，從居家防疫、Ruenn café專屬餐飲、保固客服等面面俱到，相同預算中，CP值遠勝同級個案，產品優勢盡現。

現場銷售指出，新潤「莫內花園」目前成交客層以首購、首換最多，其中不少來自北市、新板、中永和的購屋客，主要看中「莫內花園」的前瞻性，成為購屋族最後出手的關鍵。

photo credit:莫內花園

新潤「莫內花園」推出後廣受好評，目前全案進入最後精華戶別銷售皆段，主打37坪3房含車位產品，滿足小家庭剛性居住需求，因此推出後吸引許多科技新貴、小家庭前往置產購屋，且自備99萬元起即可交屋，是目前機捷A3站周邊的指標熱銷建案。

詳細資訊：https://bit.ly/3vKTvpG

本文由「莫內花園」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。