德國總理蕭茲首次亞洲行僅訪問日本，打破過往優先考慮中國的傳統

文：Martin Fritz

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將日本作為他本週亞洲之行（4月28日至29日）的訪問國。這是他繼美國和以色列之後再次訪問歐洲以外的國家。蕭茲有意借此凸顯日本對德國越來越大的重要性。

外交人士指出，此行傳遞的訊息是：德國未忽略亞洲。當然，蕭茲的遠東之行另有一正式原因：年度七國集團峰會前，東道主通常會按慣例造訪與會各國。2022年G7峰會定於6月底在德國巴伐利亞州的埃爾茂宮（Schloss Elmau）舉行。

不過，蕭茲對東京的工作訪問總共將只有約20小時。期間，他將會晤日本首相岸田文雄並共進晚餐。制裁俄羅斯、對俄羅斯天然氣的依賴性、半導體和原材料的供應鏈安全、地緣政治等構成中心議題。一個經濟界代表團陪同訪問。蕭茲將在德國工商會的一個經濟會議上講話。

訪問結束前，他會參觀位於川崎的一個氫氣供應鏈示範項目。在氫氣燃料領域，日本居於全球領先地位。

價值共同體

德、日關係趨密同民主國家和專制國家之間的競爭加劇有關。在中、美貿易衝突中，兩國都致力於在不疏離安全夥伴美國的同時，維護本國在中國的經濟利益。曾長期擔任總理的梅克爾（Angela Merkel）在出訪亞洲時通常優先考慮中國，從未像現在的蕭茲那樣單訪日本。但中國因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情採取的封閉政策、以及不顧俄羅斯發動侵烏戰爭繼續與之保持夥伴關係，加快了德日關係的趨密進度。

一年前，德、日外長和防長首次主持了兩國之間的「2+2對話」。由於疫情，會議採取影片方式。現在，德國有意將和日本的對話提升至政府間磋商水準。除政府首腦外，雙方眾多部長亦將會晤。蕭茲當可在東京宣布與日本達成相關協議。不過，這樣的磋商機制在日本不太易行，原因是，該國政府閣員常常必須在國會現身。迄今，德國與以色列、印度和中國之間建有政府間定期磋商機制。

漢堡GIGA亞洲研究所所長柯爾納（Patrick Köllner）教授指出，對柏林而言，「過去兩年來，日本日益增長的重要性越來越明顯，因為，日本是德國在亞洲最重要的價值、利益夥伴。即使在氣候保護領域上並不完全同步，兩國間互補領域極大，為合作提供了良好的基礎。」

日本最大的報刊《讀賣新聞》前駐德記者宮吉（Norihide Miyoshi）指出：「在日本眼裡，德國是世界上少有的值得信賴的夥伴之一。與德國的協調和合作對日本應對俄羅斯和中國非常重要。」她表示，此次訪問是日方瞭解蕭茲個性的一個好機會。她指出，德國在日本的形象仍受到梅克爾的強烈影響，默爾克被認為是一個「有能力和有影響力的」政治家。

印太政策

還在梅克爾任期內的2019年，柏林政府即已首次推出印太政策指導方針。此後，德國在這個地區顯示出更多影響力。

2021年8月起，「巴伐利亞」號護衛艦在該地區巡航了6個月，並曾於當年11月停靠橫濱港。2022年9月，6架德國歐洲戰鬥機將參加在澳大利亞舉行的多國軍事演習「Pitch Black」。空軍總監格哈茲（Ingo Gerhartz）中將和他的日本同行井筒俊司（Shunji Izutsu）已商定，屆時，3架德軍戰機將對日本做短期訪問。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航