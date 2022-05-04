中索協定風波：澳洲對南太平洋島國的需求視而不見，發現被中國挖走時為時已晚

中索簽署安全協定引發爭議，索羅門不顧反對簽署

2022年4月19日，中國宣布與索羅門群島正式簽署安全合作協定。無論是中國或索國官方新聞稿，都未對此份安全協定內容進一步描述。中國外交部發言人汪文斌僅稱，該協定符合索羅門群島與南太平洋地區的共同利益，並表示最終協定有「維護社會秩序」的條款。

事實上，早在今（2022）年3月24日，《澳洲廣播公司》（ABC）已披露這份安全協定草案的內容。報導指出，這份草案將准許中國在索羅門部署軍隊，保護中國人員以及中國在索羅門的重要建設。當時在2021年11月，索羅門國內當時就曾爆發大規模排華暴動，當時澳洲曾依約協助索羅門政府平亂。

不過，隨後索羅門政府暗指這場暴動有「外國勢力」介入，外界多猜測這外國勢力可能是指美國、澳洲，甚至台灣。這場暴動很可能讓索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）政府擔憂西方勢力推翻其政權，進一步對向來宣稱「不干涉內政」的中國靠攏，為其政權買個「保險」。2019年9月索羅門群島與台灣斷交轉與中國建交時，就不難看出蘇嘉瓦瑞逐漸靠攏中國的跡象。

這安全合作協定還包含索羅門可要求中國向其派遣警察、武裝警察、軍事人員和其他執法人士和軍隊。另外，協定將允許中國政府的船艦造訪索羅門、執行後勤補給、停靠和轉運，包含中國軍艦。而這一點讓美、澳等國擔憂，這安全協定可能成為中國海外軍力的擴張和投射。美、澳等國更擔心的是，由於這項協定內容不透明，且規範可能被擴大解讀和應用，導致中國未來在索羅門群島設立軍事基地、機場或駐軍等後果。

《英國廣播公司》（BBC）報導引述澳洲雪梨智庫「洛伊政策研究所」（Lowy Institute）太平洋島國研究計畫的研究員索拉（Mihai Sora）分析稱：「中國可以部署任何類型的人員，協定未明確定義部署的範圍，也未明確定義這些部隊將獲得何種授權。」

索拉還提到，中國在澳洲家門口的威脅將短期內造成許多問題如：北京在情報收集與監測能力的提升。即使是規模較小的中國軍隊，也能幫助中國在南太平洋建立第一個立足點，這將是澳洲必須考慮的事，因為這可能消耗澳洲自身的軍事資源。

《金融時報》（Financial Times）引述美智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）澳洲專家查爾斯（Charles Edel）表示：「若中國在索羅門建立基地，將有助中國打造勢力範圍，藉此形塑影響此區域的政治、威脅到美國盟友。在發生軍事衝突時，這軍事基地有延緩並降低美國在此區域軍力進入的潛在能力。」並且，當中國軍力投射進一步到太平洋，將使解放軍有能力觀察、追蹤和鎖定美軍。

此協定內容一揭露，立即引起澳洲重大關切。《澳洲廣播公司》（ABC News）4月7日報導，澳洲政府試圖「力挽狂瀾」，阻止中、索簽署此協定，於是先派澳洲祕密情報局（Australian Secret Intelligence Service，ASIS）局長西蒙（Paul Symon）、國家情報處（Office of National Intelligence）處長雪瑞爾（Andrew Shearer）於4月6日出訪，與索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面。過程中，西蒙及雪瑞爾向蘇嘉瓦瑞表達澳洲政府對中索安全協定的擔憂。

緊接著，《澳洲廣播公司》4月13日又報導，澳洲政府再派遣澳洲太平洋事務部部長賽索嘉（Zed Seselja）前往索羅門，再與蘇嘉瓦瑞會面，試圖再勸阻蘇嘉瓦瑞不要與中國簽訂安全協定，但賽索嘉最後仍未達成目標。

澳洲政府的劇烈反應也不難理解，畢竟從地緣戰略角度來看，在澳洲東北方的索羅門群島距澳洲僅有約2000公里。再者，索羅門群島在太平洋海運航道上，具有重要戰略地位。

然而，即便美、澳等國嘗試施壓，最後中、索雙方仍於4月19日簽署協定，這也讓澳洲在簽署前兩週密集外交，試圖亡羊補牢的努力功虧一簣。一方面這證實近幾年美、澳等國對中國於太平洋島國影響力漸增的擔憂外，另一方面也顯示出美澳在太平洋島國雖影響力仍大，但在中國實力漸增的情況下，美澳於這地區的影響力不如當年。

索國總理蘇嘉瓦瑞在簽署此項極具爭議性的協定後表示：「這項與中國的協定『補足』索羅門與澳洲的既有條約。」他認為索羅門若繼續維持現狀，將無法彌補「關鍵的安全漏洞」。他強調：「讓我向各位保證，我們是在睜大雙眼、以我國利益為導向的情況下，與中國達成一項協定。」蘇嘉瓦瑞也呼籲各國尊重索羅門群島的主權利益。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）於2019年訪問北京｜Photo Credit: AP / 達志影像

澳、紐、日對中索安全協定表達嚴重擔憂

中、索正式簽署安全協定後，澳洲、紐西蘭和日本都表達擔憂。

《澳洲廣播公司》4月24日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示：「我們致力與夥伴如紐西蘭、當然還有美國的合作。當涉及這些問題時，我和美國站在同一條『紅線』上。我們不會允許在我們家門口、在我們的地區內建中國海軍基地。」不過，莫里森並未明說若中、索跨越這條紅線的話，澳洲會如何具體反應。

另外，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）接受《英國廣播公司》專訪，表示對中索雙方簽署協定深感失望，擔憂北京恐趁機在索羅門設立軍事基地，嚴重衝擊太平洋地區安全。