【小說】王駿《1951全面追緝》選摘：美國國務院預期台灣遲早陷落，通函指示大使館未雨綢繆之事

文：王駿

一九五○年三月二十五日：華府西北三十二街

盛春三月，鶯飛草長，鳥語花香，美國首都華盛頓西北三十二街（32nd Street N.W.），緊靠著伍德里公園（Woodley Park），整片地帶遍植綠樹，林蔭處處，小街兩旁皆是高級住宅區。這當中，有這麼一戶豪宅，佔地近九千呎，前有闊庭後有大院，無論前庭或後院，俱是樹似華蓋草如茵。廣大地皮正當中，矗立一幢古色古香雙層樓房，這大宅年代久遠，但維護精細，瞧著就有股雍容華貴之氣。

時為一九五○年三月二十五日，這天是週末，大宅子一樓右手邊，是個起居室，兩中年男人隔著張桃花心木茶几，面對面坐著。這起居室，布置雅緻，中西並陳，既有美式桃花心木茶几、櫥櫃，也有中國福建閃亮漆器。左邊牆上，掛著一幅張大千山水畫；右邊牆上則是于右任草書，字跡狂狷，龍飛鳳舞，寫下清道光年間重臣林則徐名言，上聯是「海納百川有容乃大」，下聯為「壁立千仞無欲則剛」。地板上，則鋪著波斯長毛地毯，一派鬆軟慵懶模樣。

這辰光，正是百花怒放時節，屋外陽光普照，花香襲人，屋裡卻是沉滯氣悶，兩男人俱皆嘿然不語，一個抽著駱駝牌香菸，另一個則是蹺著腳，刁著菸斗噴氣。

拿菸斗這人，眼神炯然，隆長臉龐，兩頰豐潤，一雙箭眉，茂密黑髮塗了髮蠟，盡數伏貼向後，露出寬闊前額。驀然間，這人將蹺著那腳拿下，坐直了身子，右手拿著菸斗，左手用力一拍座椅手把，兩眼圓睜，一張開嘴，就是浙江寧波粗話︰「娘洗皮，我這駐美辦事處主任，一幹就是九年，我這是蘇武牧羊，在這兒頂了九年，屁股都坐出老繭了，還不讓我挪位子。光給我個空軍副總司令頭銜，卻把我單擺浮擱，圈在這兒，替他守這麼個小小辦事處。現如今，參謀總長出缺，他派周至柔去接，我沒意見。可是，他卻還要周至柔兼著空軍總司令，這擺明了是信不過我。」

「空軍裡，人人都曉得，我毛邦初久歷戎行，也孚同袍人望。最重要地，我是空軍出身，是正牌空軍中將，而周至柔卻是陸軍中將。之前，他讓周至柔當空軍總司令、桂永清當海軍總司令，這兩人都是陸軍將領，連軍種招牌都不換，一個管空軍，一個管海軍，這不讓人笑掉大牙嗎？在空軍裡，我幾次當過周至柔副手，因而，周當空軍總司令，我只好忍了。如今，周高升參謀總長，卻還兼任空軍總司令，這不是往我臉上抹屎嗎？」

「半個月前，他復行視事，我還鞠躬哈腰，寫了個賀電，拍回台北，祝賀他重新當了總統。沒想到，他抓回總統印把子，居然這樣黑白不分，用人無道，這讓我不服啊！」髒話罵街這人，姓毛名邦初，全銜是「空軍副總司令兼駐美辦事處主任」，自一九四一年起，他就頂著這頭銜，駐節華府，操辦空軍所有採購事項。那一年十二月，美國因珍珠港事變，宣布參戰，中美兩國頓成同盟，毛邦初因而駐美。今天，這人髒話罵街，口中所稱「他」，則是中華民國強人總統。

前一年，大陸局勢惡化，強人早早在元月間，辭職下台，把個總統職位，讓給了副總統李宗仁。

然而，李宗仁只是台前傀儡，強人以國民黨總裁職銜，仍在幕後指揮一切。一年不到，大陸江山徹底玩完，李宗仁躲到美國，說是身體有恙，得在美國養病。至於強人，遁往台灣，隱居草山，前後一年。今年三月初，強人復行視事，又當起了總統，隨後大舉調動黨政軍人事布置。升官圖上一陣擺弄，這頭冠蓋滿京華，那頭就斯人獨憔悴，毛邦初沒撈上總司令職位，遂在華盛頓忿懣罵街。

毛邦初罵得興起，火氣湧上來，額頭上青筋起伏顫動，看得對面抽駱駝牌香菸那人心驚，趕忙掐熄了菸，舉起兩手，虛虛往下連連猛按，喊著毛邦初英文名字道：「Pete，息怒，息怒，身子要緊，你有血壓高毛病，要是氣出病來，豈不是讓台北那幫混帳王八蛋如願了？」說話這人，叫向惟萱，官階為空軍上校，職稱卻頗古怪，正式職銜為「一等機械正」。這人，是空軍駐美辦事處要角，為毛邦初頭等親信，有如肱股臂膀，毛對其倚仗甚深。這人，早年由強人委員長親手拔擢，選送留學義大利，修習飛機製造；毛邦初，則是青年時期奉派赴美受訓，兩人都說得流利英文。

究其本性，毛邦初處世素稱穩健，一貫應對妥切，手腕圓滑。反倒是向惟萱，做事衝動，有如爆竹，一點就炸。若干美國軍官，背後都稱向惟萱為「loose cannon」，意指此人有如炮拴鬆動加農炮，只要稍微觸碰，炮拴一滑，就發射轟擊。今天卻是異於往常，毛邦初怒氣勃發，向惟萱反勸長官息怒。

就在這當口，屋後廚房那兒，閃出一個姨娘，端著個銀盤，上頭擺了兩碗銀耳蓮子羹，輕手輕腳，送了過來。姨娘把兩碗甜湯輕輕擱在茶几上，略略欠身，又輕手輕腳退了出去。看著姨娘背影，毛邦初喊著向惟萱英文名字道：「Vincent，你看，我這姨娘，從寧波帶出來的。我不單單帶她一個人，我連她男人、孩子，全帶出來。她管廚房，她男人管庭院，她孩子送去學校讀書，我管她全家生活。這樣，她和她男人，才安心穩當，替我賣命。」

「這是個簡單道理，可歎啊，老頭子竟見事不明，不曉得這基本道理。你想，我姑姑毛福梅是他元配，卻被他所棄，他在外頭叱吒風雲，另外娶了新派女人宋美齡，把我姑姑撇在奉化鄉下。到頭來，他堂堂一個國民政府軍事委員會委員長，元配老婆卻在奉化鄉下，被日本飛機給炸死了。我姑姑這帳，找誰去算？我大弟毛瀛初、二弟毛民初，加上我，毛家一門三兄弟，外帶我大兒子毛昭宇，都在空軍效命，哪一點對不起他？」