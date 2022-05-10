《孩子，我們來談錢》：在幼兒期培養孩子「喜歡錢」的感覺，很重要
我們想讓你知道的是
本書從金錢觀、金融體系、金錢史等宏觀角度出發，深入淺出地建議家長該如何幫助孩子養成正確的財務知識；並根據不同年齡層，提供親子談錢時的關鍵事項與溝通提案。
文：米安．薩米（Mian Sami）
和孩子談錢的注意事項
接下來，我會按照不同年齡，解說金錢教養的重點與實踐方式，我也會介紹自己的教育方式，以及擁有富人思維的家長們都怎麼做。
不過在這之前，我想先說明一件事：在教導時，無論孩子的年齡幾歲，家長都應具備以下心態。
使用正面詞彙
在談到投資相關話題時，我常會聽到「我們家沒那個錢」「我每天都很忙，沒時間學投資」等說法。
我希望這些人能刻意練習，改變每天的說話方式。
人們在說話時，會一邊回想自身經驗，一邊無意識地刪去、扭曲一些資訊。比如，當我們說「沒有時間」，是真的沒時間嗎？一天有二十四小時，不可能完全騰不出時間；而「沒有錢」是真的連一毛錢都沒有嗎？其實，人們不是因為沒錢、沒時間，才無法開始投資，而是在無意間，不願意把時間與金錢花在優先度低的投資上。
建議各位可以把「沒有錢」或「沒有時間」改個說法。
例如，不是「沒錢沒時間」，而是「比起學習投資，我現在比較想把錢跟時間花在興趣上」。
如此一來，我們便會開始思考：優先的事情，真的有比學習投資還重要嗎？
換成這種說法後，我們便會發現很多時候每天忙東忙西的事情，似乎沒有那麼重要。
同樣地，別再說「我才沒有閒錢做投資」，而是改成「我能從哪裡擠出錢來投資？」或是「減少每個月學習的才藝，把那筆錢拿去投資如何？」光像這樣改變說法，就會有很大的不同。
正如「言靈」的概念，言語具有創造現實的可能性。而且這麼做至少能稍微改善瀰漫在家中「沒錢、沒時間」的無力感。
練習在日常生活中談錢
日常生活中也有許多能學習理財的場合。比如在超市購物時，就是學習金錢運作機制的大好機會。
光是一盒納豆，包裝與價格就會因製造商或店家而異，而蔬果的價格也會隨季節與產地而不同。
有時同一種商品，價格也會不一樣。比如，作為主打的特價商品，或臨近有限期限而打折出清的商品。遇到這類商品時，你就能跟孩子討論為什麼東西會變便宜。
一邊採買，一邊思考什麼東西是決定商品價格的要素，日常生活中也能有許多發現。
另外，你也可以跟孩子討論金錢的各種形態。例如在購買蔬菜、肉品或零食的時候會需要用「錢」，而錢會有現金、信用卡或儲值卡等形態，這些都能加以討論，或是在思考商品券與折價券也能扮演金錢的角色時，也能學到「金錢擁有各種形態」這件事。
在搭電車或公車時，可以教導孩子「搭車」並不是錢與物品，而是錢與服務的「交易」；在搭計程車或火車的時候，你也可以提醒孩子留意車資會隨年齡與座位種類而異，培養孩子對金錢的敏感度。
增加與家人相處的時光
我自己在養育四名孩子的同時，還擔任多間公司的代表，並管理多間不動產，而且我還會舉辦演講與講座，並出版書籍。
我之所以能完成這些事，是因為我非常重視「不浪費時間，盡可能地提升作業的投資報酬率」。
當我想要開始某件事時，我會先找出最重要的事情，並只把時間花在這件事情上，然後以做出成果為前提展開行動。一旦開始留意避免浪費時間，你就會發現長時間工作是件很不自然的事。當工作時間縮短，你就能增加時間陪伴最重要的家人。
一旦跟孩子相處的時間增加，與孩子們討論理財的時間自然也會增加，接著親子便能一起提升金融素養。
常有人會問我：「薩米家是怎麼施行金錢教養的呢？」但其實我並沒有做什麼太困難的事。我想，好好節省時間，並盡可能花時間陪伴家人，就是我的答案。
○至六歲：學齡前兒童的金錢教養
如第二章所述，幼兒期是人開始形成金錢觀的時期。為了不讓孩子對金錢產生負面情感，周圍的大人務必注意自己的言行。
此外，從幼兒期開始，平時就可以讓孩子們數數錢，或讓孩子們了解什麼地方會用到錢，增加認識金錢的機會，進而讓孩子對金錢產生興趣與關注。
當孩子開始對錢產生興趣時
我們家的孩子是從兩歲左右開始接觸金錢，以下我想分享四年前，我家長男與次男的小故事。
從小開始接觸金錢的兒子們，很習慣將零錢放進自己的錢包，並由我的妻子隨身帶著。某次餐廳用餐時，孩子們像往常一樣說：「我們想數錢，請把錢包給我們！」
我們家的次男特別喜歡數錢。那天，他們倆把零錢倒在桌上開始數，一會兒把錢放進錢包，一會兒又拿出來，時而弄掉又再撿起來。接著，長男與次男開始爭搶零錢，兩人不斷重複「把錢還來」這句話，我注意到周遭的目光，於是制止了兩人。
雖然開始對錢產生興趣是件好事，但那時我們開始有點擔心這樣下去，孩子們會對錢過於執著。
於是，之後我們便規定只有在「媽媽銀行」開張的每周六才能存入或提領金錢，並改變規則，把實體的零錢換成存摺，讓孩子們只用加減法來管理帳面上的金錢。此外，我們還會配合這個規則，時不時地問孩子：「什麼是錢？」然後針對錢的本質，積極地與孩子們展開對話。例如：
「只要解決人的問題，讓他人快樂，就能創造金錢！」
「那要怎麼知道哪些人有什麼問題？」
「跟許多人對話，就能問出問題！」
透過這樣的方式，我們以往的擔心便煙消雲散了。
想必很多大人會猶豫該不該跟年幼的孩子談錢，甚至也有「怎麼能讓學齡前的兒童碰錢」的看法。但我認為積極給予幼童接觸金錢的機會，能幫助他們往後更懂得該如何與金錢相處。
我家四個兒子的性格迥異，教導同一件事情時，也常有不同的反應。各位在跟孩子討論金錢時應多加留意，並考量每個孩子的個性，靈活改變規則。
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
我們想讓你知道的是
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
「住顏．有樹」的質感生活，讓「家」成為最佳心靈SPA處所
在每一次有重要的專訪或是拍攝前，路怡珍皆會藉由泡澡來紓解壓力，「一來女生會需要消水腫，放鬆身體的壓力；再來泡澡的時間也能好好思考，讓我沉澱下來，能有更好的表現。」所以她認為在生活中，如果能夠擁有自己湯屋，一定會成為她每日報到的最佳心靈SPA處所。
工作生活的壓力無所不在，路怡珍表示若每個人都能經營好自己的生活，就會有力量去照顧和愛身邊的人，「所以居家空間及環境相當重要，若能備齊這些要素，我會很珍惜，並把每一次回家當成一個充電的旅行，也會很期待每一次回家的時候。」
山水成畫、大樹造屋，「森原樹」一站進北市打造質感森活
將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
森原樹｜一站進北市，森態系溫泉莊園：https://nsyt.jsl34.com.tw/
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