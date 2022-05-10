《孩子，我們來談錢》：在幼兒期培養孩子「喜歡錢」的感覺，很重要

文：米安．薩米（Mian Sami）

和孩子談錢的注意事項

接下來，我會按照不同年齡，解說金錢教養的重點與實踐方式，我也會介紹自己的教育方式，以及擁有富人思維的家長們都怎麼做。

不過在這之前，我想先說明一件事：在教導時，無論孩子的年齡幾歲，家長都應具備以下心態。

使用正面詞彙

在談到投資相關話題時，我常會聽到「我們家沒那個錢」「我每天都很忙，沒時間學投資」等說法。

我希望這些人能刻意練習，改變每天的說話方式。

人們在說話時，會一邊回想自身經驗，一邊無意識地刪去、扭曲一些資訊。比如，當我們說「沒有時間」，是真的沒時間嗎？一天有二十四小時，不可能完全騰不出時間；而「沒有錢」是真的連一毛錢都沒有嗎？其實，人們不是因為沒錢、沒時間，才無法開始投資，而是在無意間，不願意把時間與金錢花在優先度低的投資上。

建議各位可以把「沒有錢」或「沒有時間」改個說法。

例如，不是「沒錢沒時間」，而是「比起學習投資，我現在比較想把錢跟時間花在興趣上」。

如此一來，我們便會開始思考：優先的事情，真的有比學習投資還重要嗎？

換成這種說法後，我們便會發現很多時候每天忙東忙西的事情，似乎沒有那麼重要。

同樣地，別再說「我才沒有閒錢做投資」，而是改成「我能從哪裡擠出錢來投資？」或是「減少每個月學習的才藝，把那筆錢拿去投資如何？」光像這樣改變說法，就會有很大的不同。

正如「言靈」的概念，言語具有創造現實的可能性。而且這麼做至少能稍微改善瀰漫在家中「沒錢、沒時間」的無力感。

練習在日常生活中談錢

日常生活中也有許多能學習理財的場合。比如在超市購物時，就是學習金錢運作機制的大好機會。

光是一盒納豆，包裝與價格就會因製造商或店家而異，而蔬果的價格也會隨季節與產地而不同。

有時同一種商品，價格也會不一樣。比如，作為主打的特價商品，或臨近有限期限而打折出清的商品。遇到這類商品時，你就能跟孩子討論為什麼東西會變便宜。

一邊採買，一邊思考什麼東西是決定商品價格的要素，日常生活中也能有許多發現。

另外，你也可以跟孩子討論金錢的各種形態。例如在購買蔬菜、肉品或零食的時候會需要用「錢」，而錢會有現金、信用卡或儲值卡等形態，這些都能加以討論，或是在思考商品券與折價券也能扮演金錢的角色時，也能學到「金錢擁有各種形態」這件事。

在搭電車或公車時，可以教導孩子「搭車」並不是錢與物品，而是錢與服務的「交易」；在搭計程車或火車的時候，你也可以提醒孩子留意車資會隨年齡與座位種類而異，培養孩子對金錢的敏感度。

增加與家人相處的時光

我自己在養育四名孩子的同時，還擔任多間公司的代表，並管理多間不動產，而且我還會舉辦演講與講座，並出版書籍。

我之所以能完成這些事，是因為我非常重視「不浪費時間，盡可能地提升作業的投資報酬率」。

當我想要開始某件事時，我會先找出最重要的事情，並只把時間花在這件事情上，然後以做出成果為前提展開行動。一旦開始留意避免浪費時間，你就會發現長時間工作是件很不自然的事。當工作時間縮短，你就能增加時間陪伴最重要的家人。

一旦跟孩子相處的時間增加，與孩子們討論理財的時間自然也會增加，接著親子便能一起提升金融素養。

常有人會問我：「薩米家是怎麼施行金錢教養的呢？」但其實我並沒有做什麼太困難的事。我想，好好節省時間，並盡可能花時間陪伴家人，就是我的答案。

○至六歲：學齡前兒童的金錢教養

如第二章所述，幼兒期是人開始形成金錢觀的時期。為了不讓孩子對金錢產生負面情感，周圍的大人務必注意自己的言行。

此外，從幼兒期開始，平時就可以讓孩子們數數錢，或讓孩子們了解什麼地方會用到錢，增加認識金錢的機會，進而讓孩子對金錢產生興趣與關注。

當孩子開始對錢產生興趣時

我們家的孩子是從兩歲左右開始接觸金錢，以下我想分享四年前，我家長男與次男的小故事。

從小開始接觸金錢的兒子們，很習慣將零錢放進自己的錢包，並由我的妻子隨身帶著。某次餐廳用餐時，孩子們像往常一樣說：「我們想數錢，請把錢包給我們！」

我們家的次男特別喜歡數錢。那天，他們倆把零錢倒在桌上開始數，一會兒把錢放進錢包，一會兒又拿出來，時而弄掉又再撿起來。接著，長男與次男開始爭搶零錢，兩人不斷重複「把錢還來」這句話，我注意到周遭的目光，於是制止了兩人。

雖然開始對錢產生興趣是件好事，但那時我們開始有點擔心這樣下去，孩子們會對錢過於執著。

於是，之後我們便規定只有在「媽媽銀行」開張的每周六才能存入或提領金錢，並改變規則，把實體的零錢換成存摺，讓孩子們只用加減法來管理帳面上的金錢。此外，我們還會配合這個規則，時不時地問孩子：「什麼是錢？」然後針對錢的本質，積極地與孩子們展開對話。例如：

「只要解決人的問題，讓他人快樂，就能創造金錢！」

「那要怎麼知道哪些人有什麼問題？」

「跟許多人對話，就能問出問題！」

透過這樣的方式，我們以往的擔心便煙消雲散了。

想必很多大人會猶豫該不該跟年幼的孩子談錢，甚至也有「怎麼能讓學齡前的兒童碰錢」的看法。但我認為積極給予幼童接觸金錢的機會，能幫助他們往後更懂得該如何與金錢相處。

我家四個兒子的性格迥異，教導同一件事情時，也常有不同的反應。各位在跟孩子討論金錢時應多加留意，並考量每個孩子的個性，靈活改變規則。