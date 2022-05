《文茜說世紀典範人物之二》：「到底該不該投擲原子彈？」成為後人評價杜魯門的重要指標

文:陳文茜

決定對日本投下原子彈

對日本投擲兩顆原子彈後,杜魯門(Harry S. Truman)說:「我決定使用原子彈的那一夜,我睡得很安穩。」因為如果不使用原子彈的話,美國至少得花一年以上的時間和日本纏鬥。於是這位看似平凡的政治家,做了人類至今沒有一個領導者做過的事:丟下原子彈,而且三天之內丟了兩顆。

我想引用杜魯門所寫《論歷史》中的一段話:"My definition of a leader in a free country is a man who can persuade people to do what they don't want to do and like it."(一個領袖,要有能力說服別人樂於做他們不想做的事。)

什麼是杜魯門認為人們不想做的事?

二戰末期最重要的一件事就是:杜魯門決定使用原子彈。

上一講提到,杜魯門六十一歲生日當天歐戰結束,他也已經知道了曼哈頓計畫,也就是美國祕密研發的原子彈即將成功。於是他等待著七月的試爆結果。試爆成功之後,杜魯門要讓人們知道他是一個決策非常果斷、並能迅速行動的領導者,他絕不是草包。客觀形勢上,也不容許太平洋戰爭拖延下去:希特勒已經死亡,德軍已經投降,但日軍還在瘋狂頑固的反抗。

一九四五年七月,原子彈試爆成功,杜魯門立即批准,只要天氣狀況允許,就使用原子彈轟炸日本。八月六日,原子彈試爆之後一個月, 三架美國B29轟炸機由太平洋小島天寧島(Tiniam Island)出發向北, 飛往廣島。兩地相距一千五百英里,飛行時間六個半小時。我從當時的飛行員訪問裡發現,那位飛行員說的一句話,可以讓人有回到歷史現場的感受:「這趟飛行簡直是無與倫比地單調乏味。」

三架美國B29轟炸機中,只有一架載有原子彈,開飛機的是位中校,因為當時並沒有太多顆原子彈,而且才剛剛試爆成功。另外兩架飛機緊隨其後,任務是記錄和測量爆發的威力。這枚原子彈長十呎,直徑二十八吋,外型矮胖,看起來很醜。飛行員們還在彈頭的側邊留言:「日本天皇該死!」「此舉是為了在印第安納波利斯(Indianapolis)上的弟兄們!」那是美國的一艘航空母艦,當時日本以「神風特攻隊」擊沉了印第安納波利斯艦。

三架飛機在飛往廣島的半途上,經過了硫磺群島。五個月前,日軍和美軍曾在這個島嶼展開血腥的激烈鬥爭。日本人知道,硫磺島一旦失守,美軍將再增添一個空軍基地,於是在這個地方進行激烈的殊死戰。為了避免日本本島的城市遭受致命空襲,日軍幾乎是傾全力阻止美軍占領硫磺島。

硫磺島之役曾被拍成電影,兩萬多名日軍躲在島上的地下碉堡,以厚實的水泥牆做為屏障,確保碉堡內的機關槍和大砲對島上的每一寸土地都可以進行掃射。美軍戰艦和飛機連續七十四天轟炸硫磺島,接著海軍陸戰隊在一九四五年二月十九日登陸該島,經過一番難以置信地殘酷廝殺,日本人仍然拒絕投降。當時有兩萬餘名日軍陣亡,只有二一八名活生生地被俘虜。美國海軍陸戰隊則遭受有史以來最慘重的傷亡——不到一個月就犧牲六八二一名隊員,同時有一萬八千多人受傷。

載著原子彈的飛行小組,在飛過硫磺島的時刻特別看了一眼。接著他們在離日本海岸五十英里處截獲無線電訊息,這個訊息告訴他們「廣島上空天氣晴朗」。

廣島當時居住了二十四萬五千名左右的居民,旁邊有青翠的山林, 及現在很多人會去玩的瀨戶內海。過去美軍轟炸期間,已經有相當多的B29轟炸機每天經過廣島上空,但是多數時刻都沒有在這個地方投擲炸彈,或進行很重大的掃射或戰爭,大家也不太了解為什麼美軍會選擇這裡。有人謠傳,杜魯門的母親曾經住在附近,但至今仍然沒有人知道, 杜魯門選擇廣島做為第一個人類被原子彈投擲地點的原因。

飛行小組慢慢接近廣島的時候,其中一架飛機開始掉頭,因為它的目的不是投擲原子彈,而是拍攝整個轟炸過程。第二架飛機丟下一些儀器,將為原子彈的爆發威力留下科學證據。當第三架飛機丟下重達九千磅的原子彈後,三架飛機立即向上翻騰,並盡速遠離爆炸現場。組員們戴上原先準備好的護目鏡(一種為防止眼睛受傷特製的眼鏡),看著這個原子彈落下,焦急地等了四十三秒。當原子彈在廣島上空兩千英尺處爆炸時,三架飛機上的組員已在四十三秒內遠離現場。

他們回憶,當時回頭看,廣島市已化為灰燼,城市上空升起一片多色的巨大蕈狀雲,即使飛了二五〇英里後,仍可看到。不久之後,這位中校寫了一份簡單的報告:「任務圓滿達成,視覺效果大於所有測試; 投擲原子彈之後,機上狀況一切正常;看到該市,同時毀了該市。」

對杜魯門來說,此刻面對非常大的壓力是趕快結束太平洋戰爭,因為日本人太瘋狂了,簡直是以殊死戰的方式抵抗,他不能接受。另外, 他必須在美國國內政治上展現他不是人們口中的「草包」,不是人們譏笑的「如果是杜魯門做總統的話,我家鄰居也可以做總統」,他要人們對他刮目相看。

八月六日,第一顆原子彈剛丟廣島,三天之後,八月九日,B29轟炸機又進逼日本。由蘇維尼少校(Charles W. Sweeney)率領小組運載的另一枚原子彈——大胖子(Fat Man),和投擲在廣島的那枚小男孩(Little Boy)不一樣。小男孩體積比較小,含鈾元素;大胖子則是含鈽元素。他們原來首要的目標是小倉市(現在的北九州),但因為當地的雲層太厚,飛機轉向到了長崎,剛好天空無雲,小倉市因此逃過一劫。