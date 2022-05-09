《文茜說世紀典範人物之二》：「到底該不該投擲原子彈？」成為後人評價杜魯門的重要指標

文：陳文茜

決定對日本投下原子彈

對日本投擲兩顆原子彈後，杜魯門（Harry S. Truman）說：「我決定使用原子彈的那一夜，我睡得很安穩。」因為如果不使用原子彈的話，美國至少得花一年以上的時間和日本纏鬥。於是這位看似平凡的政治家，做了人類至今沒有一個領導者做過的事：丟下原子彈，而且三天之內丟了兩顆。

我想引用杜魯門所寫《論歷史》中的一段話："My definition of a leader in a free country is a man who can persuade people to do what they don't want to do and like it."（一個領袖，要有能力說服別人樂於做他們不想做的事。）

什麼是杜魯門認為人們不想做的事？

二戰末期最重要的一件事就是：杜魯門決定使用原子彈。

上一講提到，杜魯門六十一歲生日當天歐戰結束，他也已經知道了曼哈頓計畫，也就是美國祕密研發的原子彈即將成功。於是他等待著七月的試爆結果。試爆成功之後，杜魯門要讓人們知道他是一個決策非常果斷、並能迅速行動的領導者，他絕不是草包。客觀形勢上，也不容許太平洋戰爭拖延下去：希特勒已經死亡，德軍已經投降，但日軍還在瘋狂頑固的反抗。

一九四五年七月，原子彈試爆成功，杜魯門立即批准，只要天氣狀況允許，就使用原子彈轟炸日本。八月六日，原子彈試爆之後一個月， 三架美國B29轟炸機由太平洋小島天寧島（Tiniam Island）出發向北， 飛往廣島。兩地相距一千五百英里，飛行時間六個半小時。我從當時的飛行員訪問裡發現，那位飛行員說的一句話，可以讓人有回到歷史現場的感受：「這趟飛行簡直是無與倫比地單調乏味。」

三架美國B29轟炸機中，只有一架載有原子彈，開飛機的是位中校，因為當時並沒有太多顆原子彈，而且才剛剛試爆成功。另外兩架飛機緊隨其後，任務是記錄和測量爆發的威力。這枚原子彈長十呎，直徑二十八吋，外型矮胖，看起來很醜。飛行員們還在彈頭的側邊留言：「日本天皇該死！」「此舉是為了在印第安納波利斯（Indianapolis）上的弟兄們！」那是美國的一艘航空母艦，當時日本以「神風特攻隊」擊沉了印第安納波利斯艦。

三架飛機在飛往廣島的半途上，經過了硫磺群島。五個月前，日軍和美軍曾在這個島嶼展開血腥的激烈鬥爭。日本人知道，硫磺島一旦失守，美軍將再增添一個空軍基地，於是在這個地方進行激烈的殊死戰。為了避免日本本島的城市遭受致命空襲，日軍幾乎是傾全力阻止美軍占領硫磺島。

硫磺島之役曾被拍成電影，兩萬多名日軍躲在島上的地下碉堡，以厚實的水泥牆做為屏障，確保碉堡內的機關槍和大砲對島上的每一寸土地都可以進行掃射。美軍戰艦和飛機連續七十四天轟炸硫磺島，接著海軍陸戰隊在一九四五年二月十九日登陸該島，經過一番難以置信地殘酷廝殺，日本人仍然拒絕投降。當時有兩萬餘名日軍陣亡，只有二一八名活生生地被俘虜。美國海軍陸戰隊則遭受有史以來最慘重的傷亡——不到一個月就犧牲六八二一名隊員，同時有一萬八千多人受傷。

載著原子彈的飛行小組，在飛過硫磺島的時刻特別看了一眼。接著他們在離日本海岸五十英里處截獲無線電訊息，這個訊息告訴他們「廣島上空天氣晴朗」。

廣島當時居住了二十四萬五千名左右的居民，旁邊有青翠的山林， 及現在很多人會去玩的瀨戶內海。過去美軍轟炸期間，已經有相當多的B29轟炸機每天經過廣島上空，但是多數時刻都沒有在這個地方投擲炸彈，或進行很重大的掃射或戰爭，大家也不太了解為什麼美軍會選擇這裡。有人謠傳，杜魯門的母親曾經住在附近，但至今仍然沒有人知道， 杜魯門選擇廣島做為第一個人類被原子彈投擲地點的原因。

飛行小組慢慢接近廣島的時候，其中一架飛機開始掉頭，因為它的目的不是投擲原子彈，而是拍攝整個轟炸過程。第二架飛機丟下一些儀器，將為原子彈的爆發威力留下科學證據。當第三架飛機丟下重達九千磅的原子彈後，三架飛機立即向上翻騰，並盡速遠離爆炸現場。組員們戴上原先準備好的護目鏡（一種為防止眼睛受傷特製的眼鏡），看著這個原子彈落下，焦急地等了四十三秒。當原子彈在廣島上空兩千英尺處爆炸時，三架飛機上的組員已在四十三秒內遠離現場。

他們回憶，當時回頭看，廣島市已化為灰燼，城市上空升起一片多色的巨大蕈狀雲，即使飛了二五〇英里後，仍可看到。不久之後，這位中校寫了一份簡單的報告：「任務圓滿達成，視覺效果大於所有測試； 投擲原子彈之後，機上狀況一切正常；看到該市，同時毀了該市。」

對杜魯門來說，此刻面對非常大的壓力是趕快結束太平洋戰爭，因為日本人太瘋狂了，簡直是以殊死戰的方式抵抗，他不能接受。另外， 他必須在美國國內政治上展現他不是人們口中的「草包」，不是人們譏笑的「如果是杜魯門做總統的話，我家鄰居也可以做總統」，他要人們對他刮目相看。

八月六日，第一顆原子彈剛丟廣島，三天之後，八月九日，B29轟炸機又進逼日本。由蘇維尼少校（Charles W. Sweeney）率領小組運載的另一枚原子彈——大胖子（Fat Man），和投擲在廣島的那枚小男孩（Little Boy）不一樣。小男孩體積比較小，含鈾元素；大胖子則是含鈽元素。他們原來首要的目標是小倉市（現在的北九州），但因為當地的雲層太厚，飛機轉向到了長崎，剛好天空無雲，小倉市因此逃過一劫。